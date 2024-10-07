https://uz.sputniknews.ru/20241007/skolko-gaza-postavlyaet-rossiya-v-uzbekistan-cherez-kazaxstan-46004200.html

Сколько газа поставляет Россия в Узбекистан через Казахстан

Сколько газа поставляет Россия в Узбекистан через Казахстан

Sputnik Узбекистан

Система магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" проходит через территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и РФ

2024-10-07T12:00+0500

2024-10-07T12:00+0500

2024-10-07T12:00+0500

россия

газ

поставки

узбекистан

казахстан

экономика

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Порядка 3,8 млрд кубометров российского газа поставляется в Узбекистан через Казахстан, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева.Ранее зампредседателя правления по экономике и финансам QazaqGaz Акан Айдын рассказал, что объем транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан планируют увеличить до 11 млрд кубометров в год.Система магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" проходит через территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и РФ.В июне 2023-го в рамках Петербургского международного экономического форума Узбекистан и Газпром подписали контракт на поставку российского газа в РУз. Газпром и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для узбекистанских потребителей, а также план подготовки магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" к транспорту российского газа в Узбекистан.

россия

узбекистан

казахстан

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