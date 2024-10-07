https://uz.sputniknews.ru/20241007/ukraina-gotovit-provokatsiyu-s-ximorujiem-s-tselyu-obvinit-rossiyu-46015859.html

Минобороны РФ: Украина готовит провокацию с химоружием с целью обвинить Россию

Минобороны РФ: Украина готовит провокацию с химоружием с целью обвинить Россию

Sputnik Узбекистан

Одним из свидетельств готовящихся провокаций с обвинениями РФ в применении химоружия служат поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия

2024-10-07T16:16+0500

2024-10-07T16:16+0500

2024-10-07T16:16+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

россия

украина

киев

химическое оружие

провокации

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Киевский режим готовит провокацию с целью обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в зоне СВО, сообщил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По словам Игоря Кириллова, Киев планирует:Генерал пояснил, что для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в исполнительном совете ОЗХО, а также добиваться лишения представителей РФ должностей в техсекретариате.В случае успеха провокации будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия, а материалы о якобы применении РФ отравляющих веществ направят в Совбез ООН, как это сделали в отношении Сирии.По мнению Кириллова, одним из свидетельств готовящихся провокаций с обвинениями РФ в применении химоружия служат поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия.Генерал отметил также, что к готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн. В июле она открыто говорила, что США намерены поднять вопрос о привлечении России к ответственности во время ноябрьской конференции ОЗХО.Таким образом, на базе ОЗХО сформирована еще одна площадка, которую контролируют США. Ее используют для сведения счетов с неугодными странами, указал Кириллов.Он также напомнил, что Россия уничтожила все запасы химического оружия в сентябре 2017-го. Это происходило при тотальном контроле со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США. При этом, подчеркнул генерал, сама Украина за время специальной военной операции применяла такие химические средства, как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан в Донецке, Богдановке, Горловке, Кременной, Артемовске, на Краснолиманском и Богуславском направлениях более 400 раз.Одиннадцатого августа ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в городе Суджа Курской области, в результате пострадали более 20 человек. Кроме того, российские бойцы выявили факты скрытого применения ВСУ химического оружия под видом дымовых снарядов.

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