https://uz.sputniknews.ru/20241007/ukraina-gotovit-provokatsiyu-s-ximorujiem-s-tselyu-obvinit-rossiyu-46015859.html
Минобороны РФ: Украина готовит провокацию с химоружием с целью обвинить Россию
Минобороны РФ: Украина готовит провокацию с химоружием с целью обвинить Россию
Sputnik Узбекистан
Одним из свидетельств готовящихся провокаций с обвинениями РФ в применении химоружия служат поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия
2024-10-07T16:16+0500
2024-10-07T16:16+0500
2024-10-07T16:16+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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киев
химическое оружие
провокации
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Киевский режим готовит провокацию с целью обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в зоне СВО, сообщил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По словам Игоря Кириллова, Киев планирует:Генерал пояснил, что для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в исполнительном совете ОЗХО, а также добиваться лишения представителей РФ должностей в техсекретариате.В случае успеха провокации будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия, а материалы о якобы применении РФ отравляющих веществ направят в Совбез ООН, как это сделали в отношении Сирии.По мнению Кириллова, одним из свидетельств готовящихся провокаций с обвинениями РФ в применении химоружия служат поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия.Генерал отметил также, что к готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн. В июле она открыто говорила, что США намерены поднять вопрос о привлечении России к ответственности во время ноябрьской конференции ОЗХО.Таким образом, на базе ОЗХО сформирована еще одна площадка, которую контролируют США. Ее используют для сведения счетов с неугодными странами, указал Кириллов.Он также напомнил, что Россия уничтожила все запасы химического оружия в сентябре 2017-го. Это происходило при тотальном контроле со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США. При этом, подчеркнул генерал, сама Украина за время специальной военной операции применяла такие химические средства, как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан в Донецке, Богдановке, Горловке, Кременной, Артемовске, на Краснолиманском и Богуславском направлениях более 400 раз.Одиннадцатого августа ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в городе Суджа Курской области, в результате пострадали более 20 человек. Кроме того, российские бойцы выявили факты скрытого применения ВСУ химического оружия под видом дымовых снарядов.
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минобороны рф украина подготовка провокация химоружие обвинение россия
минобороны рф украина подготовка провокация химоружие обвинение россия
Минобороны РФ: Украина готовит провокацию с химоружием с целью обвинить Россию
Одним из свидетельств готовящихся провокаций с обвинениями РФ в применении химоружия служат поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Киевский режим готовит провокацию с целью обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в зоне СВО, сообщил
в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО", — сказал он.
По словам Игоря Кириллова, Киев планирует:
представить материалы сфабрикованных "доказательств" применения Россией отравляющих веществ на 107-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая начнется 8 октября;
а также на конференции государств-участников Организации в ноябре этого года передать эти "доказательства" представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета.
Генерал пояснил, что для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в исполнительном совете ОЗХО, а также добиваться лишения представителей РФ должностей в техсекретариате.
В случае успеха провокации будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия, а материалы о якобы применении РФ отравляющих веществ направят в Совбез ООН, как это сделали в отношении Сирии.
По мнению Кириллова, одним из свидетельств готовящихся провокаций с обвинениями РФ в применении химоружия служат поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия.
Генерал отметил также, что к готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн. В июле она открыто говорила, что США намерены поднять вопрос о привлечении России к ответственности во время ноябрьской конференции ОЗХО.
Таким образом, на базе ОЗХО сформирована еще одна площадка, которую контролируют США. Ее используют для сведения счетов с неугодными странами, указал Кириллов.
Он также напомнил, что Россия уничтожила все запасы химического оружия в сентябре 2017-го. Это происходило при тотальном контроле со стороны ОЗХО и инспекторов из западных стран, в первую очередь из США.
При этом, подчеркнул генерал, сама Украина за время специальной военной операции применяла такие химические средства, как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан в Донецке, Богдановке, Горловке, Кременной, Артемовске, на Краснолиманском и Богуславском направлениях более 400 раз.
Одиннадцатого августа ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в городе Суджа Курской области, в результате пострадали более 20 человек. Кроме того, российские бойцы выявили факты скрытого применения ВСУ химического оружия под видом дымовых снарядов.