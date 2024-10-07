https://uz.sputniknews.ru/20241007/uzbekistan-aes-stroitelstvo-46021882.html

Министр энергетики Узбекистана: Наша цель — в будущем построить большую АЭС

Министр энергетики Узбекистана: Наша цель — в будущем построить большую АЭС

Sputnik Узбекистан

По словам Журабека Мирзамахмудова, сначала с участием Росатома в республике возведут АЭС малой мощности

2024-10-07T18:00+0500

2024-10-07T18:00+0500

2024-10-07T18:00+0500

экономика

россия

узбекистан

министерство энергетики узбекистана

аэс

джурабек мирзамахмудов

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Узбекистан в перспективе построит большую атомную электростанцию (АЭС), но сначала с участием Росатома будет возведена АЭС малой мощности, что необходимо для подготовки специалистов отрасли. Об этом заявил глава Минэнерго республики Журабек Мирзамахмудов в видеоподкасте "Лолазор", отвечая на вопрос журналистов о перспективах строительства большой атомной электростанции.Мирзамахмудов считает, что развивать атомную энергетику в стране нужно с малых мощностей: это позволит подготовить специалистов сферы."Почему мы сначала хотим начать с малого реактора? Нам нужно подготовить специалистов для малых реакторов, но нам все равно потребуется крупный реактор. Мы стремимся к достижению углеродной нейтральности к 2050 году, и без АЭС этого не достичь. США пересмотрели свою программу. В мире больше всего реакторов в Америке, Европа, Корея, Япония также возобновили свои программы. Весь мир движется в этом направлении", — пояснил министр.Напомним, что в сентябре 2018-го Узбекистан и Россия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. В соответствии с ним Госкорпорация "Росатом" планирует возвести АЭС из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрали площадку около озера Тузкан в Джизакской области.В мае в Ташкенте подписали экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Он предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). Генеральным подрядчиком строительства станции выступает Росатом, к реализации проекта планируют привлечь и местные компании.

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