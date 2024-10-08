https://uz.sputniknews.ru/20241008/moskva-sammit-sng-46026047.html

В Москве прошел саммит СНГ под председательством Путина — видео

В Москве прошел саммит СНГ под председательством Путина — видео

Sputnik Узбекистан

Программа мероприятий в Кремле включает в себя заседания в узком и расширенном составе, церемонию подписания документов.

2024-10-08T17:02+0500

2024-10-08T17:02+0500

2024-10-08T19:41+0500

политика

россия

москва

заседание

снг

председательство

президент рф

владимир путин

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

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В Москве прошло заседание совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств под председательством президента РФ Владимира Путина. В нем участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.Главы государств обсуждили широкий круг вопросов, подвели итоги взаимодействия в рамках СНГ в текущем году, определили основные задачи на перспективу, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.В фокусе внимания лидеров — предстоящие в 2025 году празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также вопросы совершенствования межпарламентского сотрудничества.Одна из ключевых тем саммита — безопасность. В этом контексте Москва придает большое значение разработанной по инициативе президента Узбекистана программе сотрудничества СНГ в деле дерадикализации на 2025 – 2027 годы.Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Саммит является кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства Москвы.

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