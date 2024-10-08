https://uz.sputniknews.ru/20241008/vrach-komu-nujno-byt-ostorojnee-s-supami-46027030.html

Врач: Кому нужно быть осторожнее с супами

Врач: Кому нужно быть осторожнее с супами

Sputnik Узбекистан

Суп обычно едят первым блюдом. Бульон стимулирует секрецию желудочного сока и раздражает слизистую оболочку.

2024-10-08T22:06+0500

2024-10-08T22:06+0500

2024-10-08T22:06+0500

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Супы на жирных мясных бульонах не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поскольку они могут вызвать обострение уже имеющихся болезней, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.По словам специалиста, такие люди после жирного супа могут почувствовать боль и жжение в подложечной области – типичные симптомы обострения болезней ЖКТ. Поэтому им лучше отказаться от мясных супов.Сухорукова также предупредила, что слишком горячие или холодные бульоны оказывают сильное стимулирующее действие на слизистую оболочку желудка и 12-перстной кишки.Самыми полезными, по ее словам, являются вегетарианские супы с множеством овощей, суп-пюре из тыквы, шпината, цветной капусты, без добавления сливок и с минимальным количеством приправ. Такие блюда нормализуют моторику желудочно-кишечного тракта и восполняют нехватку витаминов, отметила гастроэнтеролог.В заключение она добавила, что во многих семьях суп принято есть со сметаной и хлебом. В этом случае рекомендуется выбирать сметану с пониженной жирностью и цельнозерновой хлеб.

https://uz.sputniknews.ru/20241007/osen-allergiya-simptomy-46003676.html

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