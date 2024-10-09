https://uz.sputniknews.ru/20241009/chto-takoe-emotsionalnyy-golod-i-kak-s-nim-spravitsya-46041106.html

Что такое эмоциональный голод и как с ним справиться

Что такое эмоциональный голод и как с ним справиться

Sputnik Узбекистан

Диетолог рассказала о причинах эмоционального голода

2024-10-09T22:02+0500

2024-10-09T22:02+0500

2024-10-09T22:02+0500

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Зачастую стресс мы "заедаем", провоцируя проблему эмоционального голода, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.По ее словам, эмоциональный голод — это состояние человека, когда он не испытывает физиологической потребности в пище, а едой пытается заглушить негативные эмоции. По большей части, это всегда высококалорийные, жирные, сладкие, соленые или острые вкусы, которые на короткое время дают человеку ощущение спокойствия и удовлетворения.Она также рассказала, что чаще всего "решения проблемы эмоционального голода находятся не в плоскости еды", поэтому важно понять, что заставляет лишний бегать к холодильнику.По ее мнению, в борьбе с эмоциональным голодом хорошо помогает спорт. Физическая активность дает выработку эндорфинов, определенную усталость и отвлекает мозг. Приветствуются и любые другие увлечения, например, прогулки, рисование, вышивка, то есть все то, что помогает отвлечься и наполняет жизнь."Еще один действенный способ — это выпить перед любым приемом пищи стакан воды. Как только у вас возникла мысль пойти съесть что-нибудь сладенькое, медленно и спокойно выпейте стакан воды. Это немножко перебивает мысли, отпускает, иногда успокаивает", — рекомендовала в заключение врач-диетолог.

https://uz.sputniknews.ru/20241008/vrach-komu-nujno-byt-ostorojnee-s-supami-46027030.html

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