https://uz.sputniknews.ru/20241009/chto-takoe-emotsionalnyy-golod-i-kak-s-nim-spravitsya-46041106.html
Что такое эмоциональный голод и как с ним справиться
Что такое эмоциональный голод и как с ним справиться
Sputnik Узбекистан
Диетолог рассказала о причинах эмоционального голода
2024-10-09T22:02+0500
2024-10-09T22:02+0500
2024-10-09T22:02+0500
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Зачастую стресс мы "заедаем", провоцируя проблему эмоционального голода, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.По ее словам, эмоциональный голод — это состояние человека, когда он не испытывает физиологической потребности в пище, а едой пытается заглушить негативные эмоции. По большей части, это всегда высококалорийные, жирные, сладкие, соленые или острые вкусы, которые на короткое время дают человеку ощущение спокойствия и удовлетворения.Она также рассказала, что чаще всего "решения проблемы эмоционального голода находятся не в плоскости еды", поэтому важно понять, что заставляет лишний бегать к холодильнику.По ее мнению, в борьбе с эмоциональным голодом хорошо помогает спорт. Физическая активность дает выработку эндорфинов, определенную усталость и отвлекает мозг. Приветствуются и любые другие увлечения, например, прогулки, рисование, вышивка, то есть все то, что помогает отвлечься и наполняет жизнь."Еще один действенный способ — это выпить перед любым приемом пищи стакан воды. Как только у вас возникла мысль пойти съесть что-нибудь сладенькое, медленно и спокойно выпейте стакан воды. Это немножко перебивает мысли, отпускает, иногда успокаивает", — рекомендовала в заключение врач-диетолог.
https://uz.sputniknews.ru/20241008/vrach-komu-nujno-byt-ostorojnee-s-supami-46027030.html
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эмоции голод диетолог причины
эмоции голод диетолог причины
Что такое эмоциональный голод и как с ним справиться
Диетолог рассказала о причинах эмоционального голода.
Зачастую стресс мы "заедаем", провоцируя проблему эмоционального голода, рассказала радио Sputnik
врач-диетолог Нурия Дианова.
По ее словам, эмоциональный голод — это состояние человека, когда он не испытывает физиологической потребности в пище, а едой пытается заглушить негативные эмоции. По большей части, это всегда высококалорийные, жирные, сладкие, соленые или острые вкусы, которые на короткое время дают человеку ощущение спокойствия и удовлетворения.
"Причина эмоционального голода — прежде всего, стресс. Что-то случилось, надо успокоить себя? и человек быстро дал себе это успокоение. Вторая причина — скука. Это касается людей, у которых не хватает эмоций, нет насыщенности собственной жизни. И сюда же третья причина — одиночество, пустота. Человеку не хватает как такового общения, и это компенсируется "общением" с едой. Также причиной можно назвать состояние повышенной тревоги. В этом состоянии человек поглощает пищу, не запоминая вообще, что он ел. И последняя причина — это, конечно, привычка, сформированная родителями или бабушками, когда ребенку вместо помощи предлагают поесть булочку или шоколадку", — пояснила специалист.
Она также рассказала, что чаще всего "решения проблемы эмоционального голода находятся не в плоскости еды", поэтому важно понять, что заставляет лишний бегать к холодильнику.
"Для начала нужно определиться — голодны вы или нет. В этом помогает ведение пищевого дневника или четкое знание своего графика приема пищи. Далее надо научиться различать физический голод или просто вам надо пойти и успокоиться. Возможно, вы забыли поесть, и тогда у вас может быть наложение физического и эмоционального голода. И самое главное – нужно научится проживать эмоции. Это может показаться странным, но не все воспринимают медитацию или работу с клиническими психологами как разумную. А в принципе, в этом и есть причина. Надо понять, кто вам поможет, и по-другому здесь не получится", — считает Дианова.
По ее мнению, в борьбе с эмоциональным голодом хорошо помогает спорт. Физическая активность дает выработку эндорфинов, определенную усталость и отвлекает мозг. Приветствуются и любые другие увлечения, например, прогулки, рисование, вышивка, то есть все то, что помогает отвлечься и наполняет жизнь.
"Еще один действенный способ — это выпить перед любым приемом пищи стакан воды. Как только у вас возникла мысль пойти съесть что-нибудь сладенькое, медленно и спокойно выпейте стакан воды. Это немножко перебивает мысли, отпускает, иногда успокаивает", — рекомендовала в заключение врач-диетолог.