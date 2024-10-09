В Москве прошло заседание Совета глав государств СНГ: подписанные документы
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан принял участие в саммите СНГ
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Работа саммита Содружества Независимых государств проходила в узком и широком форматах.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Москве под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ.
В нем участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
В ходе встречи в узком формате главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам взаимодействия в рамках Содружества и приняли решение о председательстве в СНГ в 2025 году – оно перейдет к Таджикистану. В 2025-м плановое заседание Совета глав государств СНГ пройдет 10 октября в Душанбе.
Работа в широком формате началась с рассмотрения и принятия Обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В документе лидеры стран Содружества отмечают, что тяжелейшая из войн в истории человечества победоносно завершилась в мае 1945 года во многом благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию наших народов. Боевое братство и трудовой подвиг обеспечили Победу в Великой Отечественной войне.
Обращение призывает народы государств Содружества и народы мира не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма, пресекать попытки развязывания новой мировой войны.
В нем решительно осуждается стремление оправдать истинных виновников войны, приуменьшить роль наших народов в разгроме нацизма, реабилитировать пособников гитлеровских палачей и тех, кто сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности.
"Мы, главы государств – участников CHГ, обращаемся к народам стран Содружества и мировой общественности с призывом осуждать и не допускать фальсификации истории, решительно противодействовать оправданию и прославлению нацистского, фашистского и им подобных националистических движений, их последователей, в том числе возведению памятников и мемориалов, пропагандирующих расизм, религиозную дискриминацию, ксенофобию и связанную с ними нетерпимость во всех ее формах и проявлениях", — говорится в обращении.
Участники саммита СНГ:
подписали Решение об объявлении Культурной столицей Содружества в 2025 году азербайджанского города Лачин, в 2026 году – армянского Мегри, в 2027 году – белорусского Молодечно.
Приняли:
Конвенцию о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ, и поправки в Договор о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года;
Программу сотрудничества в области дерадикализации на 2025–2027 годы. Документ разработала узбекская сторона;
Решение об объявлении в Содружестве 2027 года Годом правового просвещения;
Заявление о развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта гражданского назначения;
Решение об учреждении почетного звания "Город трудовой славы. 1941–1945 гг.".