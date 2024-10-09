https://uz.sputniknews.ru/20241009/zasedanie-soveta-glav-gosudarstv-sng-podpisannye-dokumenty-46040670.html

В Москве прошло заседание Совета глав государств СНГ: подписанные документы

В Москве прошло заседание Совета глав государств СНГ: подписанные документы

Sputnik Узбекистан

Работа саммита Содружества Независимых государств проходила в узком и широком форматах

2024-10-09T12:05+0500

2024-10-09T12:05+0500

2024-10-09T12:05+0500

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россия

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Москве под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ.В нем участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В ходе встречи в узком формате главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам взаимодействия в рамках Содружества и приняли решение о председательстве в СНГ в 2025 году – оно перейдет к Таджикистану. В 2025-м плановое заседание Совета глав государств СНГ пройдет 10 октября в Душанбе.Работа в широком формате началась с рассмотрения и принятия Обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.В документе лидеры стран Содружества отмечают, что тяжелейшая из войн в истории человечества победоносно завершилась в мае 1945 года во многом благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию наших народов. Боевое братство и трудовой подвиг обеспечили Победу в Великой Отечественной войне.Обращение призывает народы государств Содружества и народы мира не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма, пресекать попытки развязывания новой мировой войны.В нем решительно осуждается стремление оправдать истинных виновников войны, приуменьшить роль наших народов в разгроме нацизма, реабилитировать пособников гитлеровских палачей и тех, кто сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности.Участники саммита СНГ:Приняли:

https://uz.sputniknews.ru/20241009/initsiativy-mirziyoev-sammit-sng-46039797.html

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