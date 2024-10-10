Врач: Как одеваться в межсезонье

"Дело в том, что голова — это очень важный орган, участвующий в терморегуляции. Мозг, как любой процессор, не любит перегреваться. И охлаждение здесь все-таки, скорее, плюс, чем минус, поэтому излишне кутать голову не надо. А вот ноги — это как раз тот орган, который очень часто запускает разные иммунологические реакции, в том числе и реакции, похожие на простуду. Все же знают, что достаточно иногда ноги промочить, чтобы заболело горло. Это работает по типу определенного рефлекса: переохлаждение ног вызывает простудные явления, которые мы испытываем, когда заболеваем", — объяснил Хухрев.