Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20241010/kak-odevatsya-v-mejsezone-46059400.html
Врач: Как одеваться в межсезонье
Врач: Как одеваться в межсезонье
Sputnik Узбекистан
Терапевт рассказал о самых уязвимых частях тела при контрастных температурах
2024-10-10T22:05+0500
2024-10-10T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
заболевания
погода
одежда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0a/46061466_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_e752acdd5ab6cc9da1d34b665e3179b0.jpg
Сложно не подхватить простуду, когда температура воздуха скачет, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. Он советует: собираясь на улицу при непонятной погоде, когда утром холодно, днем тепло, придерживаться народной мудрости: "голова — в холоде, ноги — в тепле". Он напомнил, что уязвимым местом для простуд является горло.Чтобы избежать неприятностей, он рекомендовал одеваться по погоде и закрывать уязвимые места.
https://uz.sputniknews.ru/20241009/chto-takoe-emotsionalnyy-golod-i-kak-s-nim-spravitsya-46041106.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0a/46061466_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_2df5ea15702b23d21e31f337f0c895c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
врач межсезонье одежда
врач межсезонье одежда

Врач: Как одеваться в межсезонье

22:05 10.10.2024
© Sputnik/Зафар ХалиловЯркие краски осени в Ташкентском ботаническом саду.
Яркие краски осени в Ташкентском ботаническом саду. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2024
© Sputnik/Зафар Халилов
Подписаться
Терапевт рассказал о самых уязвимых частях тела при контрастных температурах.
Сложно не подхватить простуду, когда температура воздуха скачет, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
Он советует: собираясь на улицу при непонятной погоде, когда утром холодно, днем тепло, придерживаться народной мудрости: "голова — в холоде, ноги — в тепле".

"Дело в том, что голова — это очень важный орган, участвующий в терморегуляции. Мозг, как любой процессор, не любит перегреваться. И охлаждение здесь все-таки, скорее, плюс, чем минус, поэтому излишне кутать голову не надо. А вот ноги — это как раз тот орган, который очень часто запускает разные иммунологические реакции, в том числе и реакции, похожие на простуду. Все же знают, что достаточно иногда ноги промочить, чтобы заболело горло. Это работает по типу определенного рефлекса: переохлаждение ног вызывает простудные явления, которые мы испытываем, когда заболеваем", — объяснил Хухрев.

Он напомнил, что уязвимым местом для простуд является горло.

"Никто же не любит, когда тебе в шею холодом дует. Может и мышцы продуть, когда ты головой перестаешь крутить из-за того, что у тебя там все болит. Плюс есть такие вещи, как невралгии тройничных нервов. Тройничный нерв находится непосредственно около уха, размером с горошину, если его продуть, это может очень человека мучить", — предостерег специалист.

Чтобы избежать неприятностей, он рекомендовал одеваться по погоде и закрывать уязвимые места.

"Уместен будет легкий пуховичок, тоненький-тоненький, который можно свернуть и засунуть в сумку, он много места не занимает. Захватить шапку, она тоже не повредит. Горло замотать легким шарфом. Обувь и перчатки — по погоде", — резюмировал Хухрев.

Молодая женщина ест пиццу - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2024
Это интересно
Что такое эмоциональный голод и как с ним справиться
Вчера, 22:02
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0