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https://uz.sputniknews.ru/20241011/mirziyoyev-podarok-berdymuxamedov-proizvedeniya-maxtumkuli-uzbekskiy-yazyk-46085177.html
Мирзиёев подарил Бердымухамедову произведения Махтумкули на узбекском языке
Мирзиёев подарил Бердымухамедову произведения Махтумкули на узбекском языке
Sputnik Узбекистан
Встреча президента Узбекистана с Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым прошла в рамках программы пребывания в Ашхабаде
2024-10-11T17:29+0500
2024-10-11T17:29+0500
узбекистан
туркменистан
шавкат мирзиёев
гурбангулы бердымухамедов
махтумкули
встреча
книга
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подарил Национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули, изданный на узбекском языке. Об этом сообщает пресс-служба президента РУз. Мирзиёев искренне поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с проведением на высочайшем уровне Международного форума, посвященного 300-летию со дня рождения поэта и философа Махтумкули Фраги. Во время беседы особое внимание уделили вопросам дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, углубления многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. С удовлетворением отметили динамичный рост взаимного товарооборота, совместно осуществляемую работу по запуску приграничной торговой зоны, усиление кооперации в сфере энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства. Лидеры Узбекистана и Туркменистана также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки, обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20241011/shavkat-mirziyoyev-mejdunarodnyy-forum-ashxabad-foto-46081754.html
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мирзиёев произведение махтумкули встреча президент узбекистан туркменистан гурбангулы бердымухамедов ашхабад
мирзиёев произведение махтумкули встреча президент узбекистан туркменистан гурбангулы бердымухамедов ашхабад

Мирзиёев подарил Бердымухамедову произведения Махтумкули на узбекском языке

17:29 11.10.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подарил Гурбангулы Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули, изданный на узбекском языке
Шавкат Мирзиёев подарил Гурбангулы Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули, изданный на узбекском языке - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Встреча президента Узбекистана с Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым прошла в рамках программы пребывания в Ашхабаде.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подарил Национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули, изданный на узбекском языке. Об этом сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подарил Гурбангулы Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули, изданный на узбекском языке
Президент Узбекистана встретился с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Шавкат Мирзиёев подарил Гурбангулы Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули, изданный на узбекском языке
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев искренне поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с проведением на высочайшем уровне Международного форума, посвященного 300-летию со дня рождения поэта и философа Махтумкули Фраги.
Во время беседы особое внимание уделили вопросам дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, углубления многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым
Президент Узбекистана встретился с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Президент Узбекистана встретился с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым
© Пресс-служба президента Узбекистана
С удовлетворением отметили динамичный рост взаимного товарооборота, совместно осуществляемую работу по запуску приграничной торговой зоны, усиление кооперации в сфере энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства.
Лидеры Узбекистана и Туркменистана также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки, обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана встретился с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Шавкат Мирзиёев выступил на международном форуме в Ашхабаде — фото
14:56
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