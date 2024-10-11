Мирзиёев подарил Бердымухамедову произведения Махтумкули на узбекском языке
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подарил Гурбангулы Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули, изданный на узбекском языке
Подписаться
Встреча президента Узбекистана с Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым прошла в рамках программы пребывания в Ашхабаде.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подарил Национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули, изданный на узбекском языке. Об этом сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подарил Гурбангулы Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули, изданный на узбекском языке
Шавкат Мирзиёев подарил Гурбангулы Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули, изданный на узбекском языке
Мирзиёев искренне поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с проведением на высочайшем уровне Международного форума, посвященного 300-летию со дня рождения поэта и философа Махтумкули Фраги.
Во время беседы особое внимание уделили вопросам дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, углубления многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым
Президент Узбекистана встретился с Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым
С удовлетворением отметили динамичный рост взаимного товарооборота, совместно осуществляемую работу по запуску приграничной торговой зоны, усиление кооперации в сфере энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства.
Лидеры Узбекистана и Туркменистана также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки, обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне.
Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев