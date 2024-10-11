https://uz.sputniknews.ru/20241011/mirziyoyev-podarok-berdymuxamedov-proizvedeniya-maxtumkuli-uzbekskiy-yazyk-46085177.html

Мирзиёев подарил Бердымухамедову произведения Махтумкули на узбекском языке

Мирзиёев подарил Бердымухамедову произведения Махтумкули на узбекском языке

Sputnik Узбекистан

Встреча президента Узбекистана с Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым прошла в рамках программы пребывания в Ашхабаде

2024-10-11T17:29+0500

2024-10-11T17:29+0500

2024-10-11T17:29+0500

узбекистан

туркменистан

шавкат мирзиёев

гурбангулы бердымухамедов

махтумкули

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подарил Национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули, изданный на узбекском языке. Об этом сообщает пресс-служба президента РУз. Мирзиёев искренне поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с проведением на высочайшем уровне Международного форума, посвященного 300-летию со дня рождения поэта и философа Махтумкули Фраги. Во время беседы особое внимание уделили вопросам дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, углубления многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. С удовлетворением отметили динамичный рост взаимного товарооборота, совместно осуществляемую работу по запуску приграничной торговой зоны, усиление кооперации в сфере энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства. Лидеры Узбекистана и Туркменистана также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки, обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне.

https://uz.sputniknews.ru/20241011/shavkat-mirziyoyev-mejdunarodnyy-forum-ashxabad-foto-46081754.html

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