Шавкат Мирзиёев выступил на международном форуме в Ашхабаде — фото
14:56 11.10.2024 (обновлено: 15:37 11.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Как отметил в своем выступлении президент РУз, проведение форума является важным шагом на пути укрепления братских связей и сближения народов, а также широкой популяризации общего богатого духовного наследия в мире.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, в Ашхабаде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМеждународный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде
Международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечалось, что творческое наследие Махтумкули Фраги обогатило не только классическую поэзию Востока, но и мировую литературу.
В Узбекистане высоко ценят творчество Махтумкули. Поэт получил образование в медресе Шергази-хана в Хиве, где изучал светские и религиозные науки. Он глубоко почитал великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои.
В этом году в республике широко празднуется 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги.
"Проводятся конференции, семинары, литературные вечера, конкурсы, спектакли и другие мероприятия. Узбекскими и туркменскими кинематографистами снят совместный художественный фильм о поэте", — говорится в сообщении.
Мирзиёев поддержал проведение в следующем году глобального саммита в городе Ашхабаде в рамках "Международного года мира и доверия", объявленного Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.
Выразив признательность президенту Узбекистана за содержательное выступление, а также предпринимаемые в стране меры по увековечиванию памяти Махтумкули Фраги, Сердар Бердымухамедов сообщил о принятом решении наградить Мирзиёева медалью в связи с 300-летием со дня рождения туркменского поэта и мыслителя.
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов
В мероприятии, прошедшем под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, участвовали президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Пакистана Асиф Али Зардари, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Армении Ваагн Хачатурян, главы парламентов и высокие представители зарубежных государств, руководители международных и региональных организаций.
По его основам принят итоговый документ форума.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУчастники Международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде
Участники Международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде
© Пресс-служба президента Узбекистана