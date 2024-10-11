https://uz.sputniknews.ru/20241011/shavkat-mirziyoyev-mejdunarodnyy-forum-ashxabad-foto-46081754.html

Шавкат Мирзиёев выступил на международном форуме в Ашхабаде — фото

Шавкат Мирзиёев выступил на международном форуме в Ашхабаде — фото

Sputnik Узбекистан

Как отметил в своем выступлении президент РУз, проведение форума является важным шагом на пути укрепления братских связей и сближения народов, а также широкой популяризации общего богатого духовного наследия в мире

2024-10-11T14:56+0500

2024-10-11T14:56+0500

2024-10-11T15:37+0500

узбекистан

туркменистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

сердар бердымухамедов

форум

ашхабад

махтумкули

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0b/46081034_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ece0e11eb2667b0f203e23af52a39734.jpg

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, в Ашхабаде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Отмечалось, что творческое наследие Махтумкули Фраги обогатило не только классическую поэзию Востока, но и мировую литературу. В Узбекистане высоко ценят творчество Махтумкули. Поэт получил образование в медресе Шергази-хана в Хиве, где изучал светские и религиозные науки. Он глубоко почитал великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои. В этом году в республике широко празднуется 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги. Мирзиёев поддержал проведение в следующем году глобального саммита в городе Ашхабаде в рамках "Международного года мира и доверия", объявленного Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана. Выразив признательность президенту Узбекистана за содержательное выступление, а также предпринимаемые в стране меры по увековечиванию памяти Махтумкули Фраги, Сердар Бердымухамедов сообщил о принятом решении наградить Мирзиёева медалью в связи с 300-летием со дня рождения туркменского поэта и мыслителя. В мероприятии, прошедшем под председательством президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, участвовали президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Пакистана Асиф Али Зардари, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Армении Ваагн Хачатурян, главы парламентов и высокие представители зарубежных государств, руководители международных и региональных организаций. По его основам принят итоговый документ форума.

узбекистан

туркменистан

ашхабад

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев форум ашхабад выступление президент узбекистан наследие