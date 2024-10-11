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https://uz.sputniknews.ru/20241011/texnicheskoye-regulirovaniye-uzbekistanye-izmeneniye-sfera-46070851.html
Техническое регулирование в Узбекистане: что изменится в сфере
Техническое регулирование в Узбекистане: что изменится в сфере
Sputnik Узбекистан
Профильные специалисты представили главе государства информацию о проделанной работе в области стандартизации, а также планах до конца года и на будущий год
2024-10-11T11:33+0500
2024-10-11T11:43+0500
узбекистан
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президент узбекистана
совещание
промышленность
предприниматель
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой и планами в сфере технического регулирования, сообщает пресс-служба президента РУз. Подчеркивалось, что за последние годы утверждено 12 тысяч стандартов, а с начала текущего года принято еще 1 040 международных стандартов. В целях обеспечения безопасности и качества продукции разработано 29 технических регламентов, о которых регулярно информируют промышленные предприятия и предпринимателей. Также оказывается помощь в получении сертификатов. Как отметил Мирзиёев, для выхода на международные рынки необходима эффективная система технического регулирования и поставил дополнительные задачи. В настоящее время на международном уровне признаются результаты испытаний только в 64 из 269 лабораторий Узбекистана. Это вынуждает предпринимателей проводить дополнительные испытания при экспорте продукции. Президент указал на необходимость увеличения числа международно признанных лабораторий и организации 10 новых лабораторий в таких отраслях, как электротехника, строительные материалы и машиностроение. Узбекистан движется по пути вступления во Всемирную торговую организацию. В связи с этим было подчеркнуто, что законодательство в сфере технического регулирования должно соответствовать требованиям данной организации. Кроме того, для обеспечения высокого качества и эффективности работы в этой сфере требуется подготовка специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, соответствующих международным стандартам. В связи с этим поручено усовершенствовать систему подготовки кадров в данной области.
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техническое регулирование узбекистан изменения информация работа стандартизация
техническое регулирование узбекистан изменения информация работа стандартизация

Техническое регулирование в Узбекистане: что изменится в сфере

11:33 11.10.2024 (обновлено: 11:43 11.10.2024)
© Sputnik / Владимир АстапковичЛаборатория отдела контроля качества. Архивное фото
Лаборатория отдела контроля качества. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Профильные специалисты представили главе государства информацию о проделанной работе в области стандартизации, а также планах до конца года и на будущий год.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой и планами в сфере технического регулирования, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой и планами в сфере технического регулирования.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой и планами в сфере технического регулирования. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой и планами в сфере технического регулирования.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаОтчет президенту Шавкату Мирзиёеву о проводимой работе и планах в сфере технического регулирования
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой и планами в сфере технического регулирования. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Отчет президенту Шавкату Мирзиёеву о проводимой работе и планах в сфере технического регулирования
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркивалось, что за последние годы утверждено 12 тысяч стандартов, а с начала текущего года принято еще 1 040 международных стандартов. В целях обеспечения безопасности и качества продукции разработано 29 технических регламентов, о которых регулярно информируют промышленные предприятия и предпринимателей. Также оказывается помощь в получении сертификатов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой и планами в сфере технического регулирования. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отметил Мирзиёев, для выхода на международные рынки необходима эффективная система технического регулирования и поставил дополнительные задачи. В настоящее время на международном уровне признаются результаты испытаний только в 64 из 269 лабораторий Узбекистана. Это вынуждает предпринимателей проводить дополнительные испытания при экспорте продукции.
Президент указал на необходимость увеличения числа международно признанных лабораторий и организации 10 новых лабораторий в таких отраслях, как электротехника, строительные материалы и машиностроение.
Узбекистан движется по пути вступления во Всемирную торговую организацию. В связи с этим было подчеркнуто, что законодательство в сфере технического регулирования должно соответствовать требованиям данной организации.
"В этом году планируется разработать 340 национальных стандартов, а до конца 2025 года — еще 38 регламентов. Особое внимание будет уделено цифровизации работы 28 технических комитетов, а также деятельности лабораторий. Для этого будет запущена электронная платформа "Техническое регулирование", – говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, для обеспечения высокого качества и эффективности работы в этой сфере требуется подготовка специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, соответствующих международным стандартам. В связи с этим поручено усовершенствовать систему подготовки кадров в данной области.
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