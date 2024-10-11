https://uz.sputniknews.ru/20241011/texnicheskoye-regulirovaniye-uzbekistanye-izmeneniye-sfera-46070851.html

Техническое регулирование в Узбекистане: что изменится в сфере

Техническое регулирование в Узбекистане: что изменится в сфере

Sputnik Узбекистан

Профильные специалисты представили главе государства информацию о проделанной работе в области стандартизации, а также планах до конца года и на будущий год

2024-10-11T11:33+0500

2024-10-11T11:33+0500

2024-10-11T11:43+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

совещание

промышленность

предприниматель

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой и планами в сфере технического регулирования, сообщает пресс-служба президента РУз. Подчеркивалось, что за последние годы утверждено 12 тысяч стандартов, а с начала текущего года принято еще 1 040 международных стандартов. В целях обеспечения безопасности и качества продукции разработано 29 технических регламентов, о которых регулярно информируют промышленные предприятия и предпринимателей. Также оказывается помощь в получении сертификатов. Как отметил Мирзиёев, для выхода на международные рынки необходима эффективная система технического регулирования и поставил дополнительные задачи. В настоящее время на международном уровне признаются результаты испытаний только в 64 из 269 лабораторий Узбекистана. Это вынуждает предпринимателей проводить дополнительные испытания при экспорте продукции. Президент указал на необходимость увеличения числа международно признанных лабораторий и организации 10 новых лабораторий в таких отраслях, как электротехника, строительные материалы и машиностроение. Узбекистан движется по пути вступления во Всемирную торговую организацию. В связи с этим было подчеркнуто, что законодательство в сфере технического регулирования должно соответствовать требованиям данной организации. Кроме того, для обеспечения высокого качества и эффективности работы в этой сфере требуется подготовка специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, соответствующих международным стандартам. В связи с этим поручено усовершенствовать систему подготовки кадров в данной области.

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