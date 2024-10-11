https://uz.sputniknews.ru/20241011/uzbekistan-sozdaniye-sentr-predmet-olimpiada-46083596.html

В Узбекистане создадут Центр предметных олимпиад

В Узбекистане создадут Центр предметных олимпиад

Sputnik Узбекистан

Согласно постановлению президента, он будет организован при Агентстве специализированных образовательных учреждений

2024-10-11T18:01+0500

2024-10-11T18:01+0500

2024-10-11T18:01+0500

узбекистан

центр

олимпиада

постановление

президент

семинар

тренинг

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут Центр предметных олимпиад, сообщает Минюст РУз. Одним из основных направлений его деятельности станет выявление и селекция одаренной молодежи, заинтересованной в более углубленном изучении дисциплин, создание необходимых условий для дальнейшего развития у нее способностей и таланта. Кроме того, с 2025 года центр: Центр также займется организацией для учащихся семинаров и мотивационных тренингов по преодолению психологического давления на международных олимпиадах, "интеллектуальных лагерей" для одаренной молодежи.

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