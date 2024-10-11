https://uz.sputniknews.ru/20241011/uzbekistan-sozdaniye-sentr-predmet-olimpiada-46083596.html
В Узбекистане создадут Центр предметных олимпиад
В Узбекистане создадут Центр предметных олимпиад
Sputnik Узбекистан
Согласно постановлению президента, он будет организован при Агентстве специализированных образовательных учреждений
2024-10-11T18:01+0500
2024-10-11T18:01+0500
2024-10-11T18:01+0500
узбекистан
центр
олимпиада
постановление
президент
семинар
тренинг
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут Центр предметных олимпиад, сообщает Минюст РУз. Одним из основных направлений его деятельности станет выявление и селекция одаренной молодежи, заинтересованной в более углубленном изучении дисциплин, создание необходимых условий для дальнейшего развития у нее способностей и таланта. Кроме того, с 2025 года центр: Центр также займется организацией для учащихся семинаров и мотивационных тренингов по преодолению психологического давления на международных олимпиадах, "интеллектуальных лагерей" для одаренной молодежи.
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узбекистан создание центр предмет олимпиада постановление президент агентство образование учреждение
узбекистан создание центр предмет олимпиада постановление президент агентство образование учреждение
В Узбекистане создадут Центр предметных олимпиад
Согласно постановлению президента, он будет организован при Агентстве специализированных образовательных учреждений.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
В Узбекистане создадут Центр предметных олимпиад, сообщает Минюст РУз
.
Одним из основных направлений его деятельности станет выявление и селекция одаренной молодежи, заинтересованной в более углубленном изучении дисциплин, создание необходимых условий для дальнейшего развития у нее способностей и таланта.
Кроме того, с 2025 года центр:
формирует базу одаренных учащихся, принявших успешное участие и показавших высокие результаты на олимпиадах, проведенных среди учащихся 5 – 8 классов, налаживает их целевую подготовку к международным олимпиадам;
разрабатывает учебные программы, литературу, методические рекомендации, пособия и журналы по каждому направлению дисциплин;
создает необходимые условия для непрерывного профразвития тренеров-преподавателей по подготовке учащихся к предметным олимпиадам, обучает их новым методикам;
налаживает практику проведения совместных сборов национальных команд по предметным олимпиадам со сборными командами зарубежных государств.
Центр также займется организацией для учащихся семинаров и мотивационных тренингов по преодолению психологического давления на международных олимпиадах, "интеллектуальных лагерей" для одаренной молодежи.