https://uz.sputniknews.ru/20241011/zona-svo-ispytaniye-dron-goliaf-46082550.html

В зоне СВО успешно испытали дрон "Голиаф"

В зоне СВО успешно испытали дрон "Голиаф"

Sputnik Узбекистан

Беспилотник коптерного типа "Голиаф" предназначен для ведения воздушной разведки в режиме реального времени и не только

2024-10-11T15:21+0500

2024-10-11T15:21+0500

2024-10-11T15:21+0500

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Новый комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Голиаф" успешно завершил апробацию в зоне проведения СВО, сообщает концерн "Калашников" в своем Telegram-канале.В дальнейшем рассматривается возможность оснащения такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур для эффективного выполнения боевых задач.Управляется беспилотник с небольшого пульта собственной разработки компании, уточнили в концерне.Создатели "Голиафа" учли все замечания и рекомендации участников боевых действий, в частности, внедрили режим возврата при потере связи.

https://uz.sputniknews.ru/20241009/kurskaya-oblast-rossiya-osvobojdeniye-naselennyye-punkty-46053560.html

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