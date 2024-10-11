https://uz.sputniknews.ru/20241011/zona-svo-ispytaniye-dron-goliaf-46082550.html
В зоне СВО успешно испытали дрон "Голиаф"
В зоне СВО успешно испытали дрон "Голиаф"
Sputnik Узбекистан
Беспилотник коптерного типа "Голиаф" предназначен для ведения воздушной разведки в режиме реального времени и не только
2024-10-11T15:21+0500
2024-10-11T15:21+0500
2024-10-11T15:21+0500
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Новый комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Голиаф" успешно завершил апробацию в зоне проведения СВО, сообщает концерн "Калашников" в своем Telegram-канале.В дальнейшем рассматривается возможность оснащения такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур для эффективного выполнения боевых задач.Управляется беспилотник с небольшого пульта собственной разработки компании, уточнили в концерне.Создатели "Голиафа" учли все замечания и рекомендации участников боевых действий, в частности, внедрили режим возврата при потере связи.
https://uz.sputniknews.ru/20241009/kurskaya-oblast-rossiya-osvobojdeniye-naselennyye-punkty-46053560.html
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дрон испытание зона сво беспилотник голиаф разведка
дрон испытание зона сво беспилотник голиаф разведка
В зоне СВО успешно испытали дрон "Голиаф"
Беспилотник коптерного типа "Голиаф" предназначен для ведения воздушной разведки в режиме реального времени и не только.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Новый комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Голиаф" успешно завершил апробацию в зоне проведения СВО, сообщает концерн "Калашников" в своем Telegram-канале
.
В дальнейшем рассматривается возможность оснащения такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур для эффективного выполнения боевых задач.
"БЛА "Голиаф" коптерного типа предназначен для ведения воздушной разведки в режиме реального времени, захвата и слежения за целью по команде оператора, поражения небронированной техники и личного состава. БЛА позволяет получать разведданные в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.
Управляется беспилотник с небольшого пульта собственной разработки компании, уточнили в концерне.
Создатели "Голиафа" учли все замечания и рекомендации участников боевых действий, в частности, внедрили режим возврата при потере связи.