https://uz.sputniknews.ru/20241012/otraslevye-profsoyuzy-uzbekistan-vengriya-zaschita-prav-trudyaschixsya-46091157.html

Отраслевые профсоюзы Узбекистана и Венгрии объединяют усилия для защиты прав трудящихся

Отраслевые профсоюзы Узбекистана и Венгрии объединяют усилия для защиты прав трудящихся

Sputnik Узбекистан

Представители федераций двух государств выразили готовность к налаживанию долгосрочного сотрудничества и обмену опытом в области защиты трудовых прав работников промышленного сектора.

2024-10-12T11:55+0500

2024-10-12T11:55+0500

2024-10-12T12:00+0500

узбекистан

венгрия

федерация профсоюзов

ташкент

будапешт

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Будапеште обсуждены вопросы налаживания сотрудничества с Венгерской федерацией профсоюзов химической промышленности, энергетики и смежных отраслей, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, посол республики Ойбек Шахавдинов встретился с президентом и вице-президентом Венгерской федерации профсоюзов химической промышленности, энергетики и смежных отраслей Тамашом Секели и Ласло Ковачем.В ходе переговоров, представители федерации выразили готовность к налаживанию долгосрочного сотрудничество с Федерацией профсоюзов Узбекистана и обмену опытом в области защиты трудовых прав работников промышленного сектора.По итогам переговоров венгерская сторона подтвердила готовность разработать и подписать меморандум с Федерацией профсоюзов Узбекистана в целях создания правовой основы для долгосрочного партнерства.Для информации: Федерация профсоюзов химической, энергетической и смежных отраслей, основанная в 1905 году, считается крупнейшим профсоюзом Венгрии в частном секторе. Компании-члены данной организации работают в алюминиевой, резиновой, фармацевтической, газовой, бумажной, химической и автомобильной промышленности. Федерация является членом Европейской и Всемирной конфедерации промышленных профсоюзов и имеет партнерские связи с профсоюзами химической промышленности Словении, Хорватии, Словакии, Австрии и Норвегии.

https://uz.sputniknews.ru/20240909/uzbekistan-vengriya-kadry-iskusstvo-dizayn-45555978.html

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