Отраслевые профсоюзы Узбекистана и Венгрии объединяют усилия для защиты прав трудящихся
11:55 12.10.2024 (обновлено: 12:00 12.10.2024)
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие в сборочном цеху грузовых машин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представители федераций двух государств выразили готовность к налаживанию долгосрочного сотрудничества и обмену опытом в области защиты трудовых прав работников промышленного сектора.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Будапеште обсуждены вопросы налаживания сотрудничества с Венгерской федерацией профсоюзов химической промышленности, энергетики и смежных отраслей, сообщает ИА "Дунё".
Как отмечается, посол республики Ойбек Шахавдинов встретился с президентом и вице-президентом Венгерской федерации профсоюзов химической промышленности, энергетики и смежных отраслей Тамашом Секели и Ласло Ковачем.
© ИА "Дунё"В посольстве Узбекистана в Будапеште прошла встреча с Венгерской федерацией профсоюзов химической промышленности, энергетики и смежных отраслей.
В посольстве Узбекистана в Будапеште прошла встреча с Венгерской федерацией профсоюзов химической промышленности, энергетики и смежных отраслей.
© ИА "Дунё"
В ходе переговоров, представители федерации выразили готовность к налаживанию долгосрочного сотрудничество с Федерацией профсоюзов Узбекистана и обмену опытом в области защиты трудовых прав работников промышленного сектора.
"Руководство организации было приглашено посетить Узбекистан для участия в Международной конференции на тему "Единый социальный контракт: с точки зрения профсоюзов Европы и Центральной Азии", которая пройдет 12-13 ноября в Ташкенте", – говорится в сообщении агентства.
По итогам переговоров венгерская сторона подтвердила готовность разработать и подписать меморандум с Федерацией профсоюзов Узбекистана в целях создания правовой основы для долгосрочного партнерства.
Для информации: Федерация профсоюзов химической, энергетической и смежных отраслей, основанная в 1905 году, считается крупнейшим профсоюзом Венгрии в частном секторе.
Компании-члены данной организации работают в алюминиевой, резиновой, фармацевтической, газовой, бумажной, химической и автомобильной промышленности. Федерация является членом Европейской и Всемирной конфедерации промышленных профсоюзов и имеет партнерские связи с профсоюзами химической промышленности Словении, Хорватии, Словакии, Австрии и Норвегии.