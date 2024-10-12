В Ашхабаде прошла встреча Шавката Мирзиёева и Масуда Пезешкиана – о чем говорили
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Встреча Президента Узбекистана с Президентом Ирана прошла в рамках программы пребывания в Туркменистане.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На полях международного форума в городе Ашхабаде Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи главы двух государства рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений.
"С удовлетворением отмечены продолжающиеся активные контакты и плодотворные обмены на разных уровнях. Растут показатели товарооборота и число совместных предприятий", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, Мирзиёев и Пезешкиан указали на важность поддержки и скорейшей реализации проектов кооперации, расширения перечня продукции в рамках Соглашения о преференциальной торговле.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.