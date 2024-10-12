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https://uz.sputniknews.ru/20241012/shavkat-mirziyoev-vstrecha-masud-pezeshkian-podrobnosti-peregovory-46089349.html
В Ашхабаде прошла встреча Шавката Мирзиёева и Масуда Пезешкиана – о чем говорили
В Ашхабаде прошла встреча Шавката Мирзиёева и Масуда Пезешкиана – о чем говорили
Sputnik Узбекистан
Встреча Президента Узбекистана с Президентом Ирана прошла в рамках программы пребывания в Ашхабаде.
2024-10-12T10:00+0500
2024-10-12T10:00+0500
узбекистан
иран
туркменистан
государственный визит
шавкат мирзиёев
ашхабад
встреча
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На полях международного форума в городе Ашхабаде Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.В ходе встречи главы двух государства рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений.Как отмечается, Мирзиёев и Пезешкиан указали на важность поддержки и скорейшей реализации проектов кооперации, расширения перечня продукции в рамках Соглашения о преференциальной торговле.Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.
https://uz.sputniknews.ru/20241011/shavkat-mirziyoyev-mejdunarodnyy-forum-ashxabad-foto-46081754.html
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узбекистан иран президент товарооборот кооперация сотрудничество встреча ашхабад
узбекистан иран президент товарооборот кооперация сотрудничество встреча ашхабад

В Ашхабаде прошла встреча Шавката Мирзиёева и Масуда Пезешкиана – о чем говорили

10:00 12.10.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Встреча Президента Узбекистана с Президентом Ирана прошла в рамках программы пребывания в Туркменистане.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На полях международного форума в городе Ашхабаде Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2024
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи главы двух государства рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений.
"С удовлетворением отмечены продолжающиеся активные контакты и плодотворные обмены на разных уровнях. Растут показатели товарооборота и число совместных предприятий", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, Мирзиёев и Пезешкиан указали на важность поддержки и скорейшей реализации проектов кооперации, расширения перечня продукции в рамках Соглашения о преференциальной торговле.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2024
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2024
Шавкат Мирзиёев выступил на международном форуме в Ашхабаде — фото
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