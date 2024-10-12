https://uz.sputniknews.ru/20241012/shavkat-mirziyoev-vstrecha-masud-pezeshkian-podrobnosti-peregovory-46089349.html

В Ашхабаде прошла встреча Шавката Мирзиёева и Масуда Пезешкиана – о чем говорили

В Ашхабаде прошла встреча Шавката Мирзиёева и Масуда Пезешкиана – о чем говорили

Sputnik Узбекистан

Встреча Президента Узбекистана с Президентом Ирана прошла в рамках программы пребывания в Ашхабаде.

2024-10-12T10:00+0500

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2024-10-12T10:00+0500

узбекистан

иран

туркменистан

государственный визит

шавкат мирзиёев

ашхабад

встреча

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На полях международного форума в городе Ашхабаде Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.В ходе встречи главы двух государства рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений.Как отмечается, Мирзиёев и Пезешкиан указали на важность поддержки и скорейшей реализации проектов кооперации, расширения перечня продукции в рамках Соглашения о преференциальной торговле.Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.

https://uz.sputniknews.ru/20241011/shavkat-mirziyoyev-mejdunarodnyy-forum-ashxabad-foto-46081754.html

узбекистан

туркменистан

ашхабад

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