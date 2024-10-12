https://uz.sputniknews.ru/20241012/uzbekistan-kazaxstan-sovmestnye-ucheniya-xamkorlik-2024-46093794.html

Узбекистан и Казахстан провели совместные учения "Хамкорлик-2024" – фото

Узбекистан и Казахстан провели совместные учения "Хамкорлик-2024" – фото

Sputnik Узбекистан

Военные подразделения двух стран отработали алгоритмы реагирования на угрозы, связанные с пресечением диверсий и предотвращением масштабной атаки на важные стратегические объекты.

2024-10-12T14:43+0500

2024-10-12T14:43+0500

2024-10-12T14:52+0500

узбекистан

казахстан

военные учения

военное сотрудничество

полигон фориш

джизакская область

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На полигоне "Фориш" в Джизакской области военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024", сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.Как отметили в ведомстве, за активной фазой учения наблюдали начальники генеральных штабов вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и Узбекистана – генерал-майор Шухрат Халмухамедов.На первом этапе учения небольшая вооруженная группа по горным тропам незаконно пересекла государственную границу и заняла позиции в домах местных жителей. Действия боевиков были направлены на отвлечение внимания и создание условий для развития успеха на других направлениях.На втором этапе условный противник сосредоточил крупные отряды вблизи государственных границ Казахстана и Узбекистана, подготавливая их ко вторжению. Военные подразделения двух стран отработали алгоритмы реагирования на такую угрозу, включающие пресечение диверсионных действий и предотвращение масштабной атаки на важные стратегические объекты.По завершении учения начальники генштабов ВС Казахстана и Узбекистана наградили отличившихся военнослужащих за вклад в проведение совместного учения и высокий профессионализм.

узбекистан

казахстан

джизакская область

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