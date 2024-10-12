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https://uz.sputniknews.ru/20241012/uzbekistan-kazaxstan-sovmestnye-ucheniya-xamkorlik-2024-46093794.html
Узбекистан и Казахстан провели совместные учения "Хамкорлик-2024" – фото
Узбекистан и Казахстан провели совместные учения "Хамкорлик-2024" – фото
Sputnik Узбекистан
Военные подразделения двух стран отработали алгоритмы реагирования на угрозы, связанные с пресечением диверсий и предотвращением масштабной атаки на важные стратегические объекты.
2024-10-12T14:43+0500
2024-10-12T14:52+0500
узбекистан
казахстан
военные учения
военное сотрудничество
полигон фориш
джизакская область
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На полигоне "Фориш" в Джизакской области военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024", сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.Как отметили в ведомстве, за активной фазой учения наблюдали начальники генеральных штабов вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и Узбекистана – генерал-майор Шухрат Халмухамедов.На первом этапе учения небольшая вооруженная группа по горным тропам незаконно пересекла государственную границу и заняла позиции в домах местных жителей. Действия боевиков были направлены на отвлечение внимания и создание условий для развития успеха на других направлениях.На втором этапе условный противник сосредоточил крупные отряды вблизи государственных границ Казахстана и Узбекистана, подготавливая их ко вторжению. Военные подразделения двух стран отработали алгоритмы реагирования на такую угрозу, включающие пресечение диверсионных действий и предотвращение масштабной атаки на важные стратегические объекты.По завершении учения начальники генштабов ВС Казахстана и Узбекистана наградили отличившихся военнослужащих за вклад в проведение совместного учения и высокий профессионализм.
узбекистан
казахстан
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узбекистан казахстан военные учения полигон фориш джизакская область
узбекистан казахстан военные учения полигон фориш джизакская область

Узбекистан и Казахстан провели совместные учения "Хамкорлик-2024" – фото

14:43 12.10.2024 (обновлено: 14:52 12.10.2024)
© Министерство обороны Казахстана. Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
 Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения Хамкорлик-2024. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2024
© Министерство обороны Казахстана.
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Военные подразделения двух стран отработали алгоритмы реагирования на угрозы, связанные с пресечением диверсий и предотвращением масштабной атаки на важные стратегические объекты.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На полигоне "Фориш" в Джизакской области военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024", сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Как отметили в ведомстве, за активной фазой учения наблюдали начальники генеральных штабов вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и Узбекистана – генерал-майор Шухрат Халмухамедов.
На первом этапе учения небольшая вооруженная группа по горным тропам незаконно пересекла государственную границу и заняла позиции в домах местных жителей. Действия боевиков были направлены на отвлечение внимания и создание условий для развития успеха на других направлениях.
© Министерство обороны Казахстана.Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения Хамкорлик-2024. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2024
Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
© Министерство обороны Казахстана.
На втором этапе условный противник сосредоточил крупные отряды вблизи государственных границ Казахстана и Узбекистана, подготавливая их ко вторжению.
© Министерство обороны Казахстана. Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
 Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения Хамкорлик-2024. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2024
Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
© Министерство обороны Казахстана.
Военные подразделения двух стран отработали алгоритмы реагирования на такую угрозу, включающие пресечение диверсионных действий и предотвращение масштабной атаки на важные стратегические объекты.
© Министерство обороны Казахстана. Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
 Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения Хамкорлик-2024. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2024
Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
© Министерство обороны Казахстана.

"Мы достигли всех поставленных целей. Такие учения важны не только для повышения уровня боеготовности, но и для укрепления взаимопонимания между военнослужащими воинских подразделений двух стран", – сказал старший казахстанского контингента полковник Ержан Мейрманов.

© Министерство обороны Казахстана.Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения Хамкорлик-2024. - Sputnik Узбекистан
1/2
© Министерство обороны Казахстана.
Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
© Министерство обороны Казахстана.Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения Хамкорлик-2024. - Sputnik Узбекистан
2/2
© Министерство обороны Казахстана.
Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
1/2
© Министерство обороны Казахстана.
Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
2/2
© Министерство обороны Казахстана.
Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024".
По завершении учения начальники генштабов ВС Казахстана и Узбекистана наградили отличившихся военнослужащих за вклад в проведение совместного учения и высокий профессионализм.
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