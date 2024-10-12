https://uz.sputniknews.ru/20241012/voz-vaktsinatsiya-mojet-sokratit-ispolzovanie-antibiotikov-22-protsenta-46097841.html

ВОЗ: ежегодно вакцинация может сокращать использование антибиотиков на 22 процента

ВОЗ: ежегодно вакцинация может сокращать использование антибиотиков на 22 процента

Sputnik Узбекистан

ВОЗ рекомендует увеличить инвестиции в вакцины, чтобы снизить смертность от устойчивости к антибиотикам.

2024-10-12T19:05+0500

2024-10-12T19:05+0500

2024-10-12T19:12+0500

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Согласно новому докладу, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), вакцинация против 24 патогенов может сократить количество используемых видов антибиотиков на 22%, или на 2,5 млрд ежедневных доз во всем мире ежегодно.По данным Всемирной организации, некоторые из этих вакцин уже доступны, но используются в недостаточных масштабах, другие же еще предстоит разработать и как можно скорее вывести на рынок.Отмечается, что устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты со временем мутируют и перестают реагировать на лечение. УПП входит в число основных глобальных угроз общественному здравоохранению, вызывая ежегодно почти 5 млн смертей. Основными фактором при этом является неправильное и чрезмерное использование противомикробных препаратов. По прогнозам организации, в ближайшие 25 лет от УПП могут умереть до 208 млн человек.В документе говорится, что разработка новых вакцин – важная часть глобальных усилий по борьбе с УПП, поскольку они предотвращают распространение инфекций, сокращают использование противомикробных препаратов и замедляют появление и распространение устойчивых к лекарствам патогенов.Доклад продолжает исследования ВОЗ, опубликованные в 2023 году. По оценкам, уже используемые вакцины против пневмонии, менингита и брюшного тифа могут предотвратить до 106 тысяч смертей, связанных с УПП ежегодно.Говорится и о том, что вакцины могут значительно снизить существенные экономические издержки УПП. Расходы больниц на лечение устойчивых патогенов в мире оцениваются в $730 млрд в год. Согласно прогнозам, вакцины могут сэкономить как минимум треть таких расходов.В ходе Недели высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре мировые лидеры приняли политическую декларацию, в которой взяли на себя обязательство установить четкий набор целей и действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, включая сокращение ежегодных показателей смертности, связанной с бактериальной УПП, на 10% к 2030 году.В декларации подчеркивается важность широкого доступа к вакцинам, лекарственным средствам, лечению и диагностике, а также необходимость создания механизмов финансирования для поддержки научных исследований и инноваций в борьбе с УПП.

https://uz.sputniknews.ru/20241003/voz-risk-rasprostraneniya-smertelno-opasnogo-virusa-45953495.html

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