https://uz.sputniknews.ru/20241012/vybory-testirovanie-sistema-elektronnoe-golosovanie-tsik-46097330.html

На парламентских выборах в Узбекистане протестируют систему электронного голосования — ЦИК

На парламентских выборах в Узбекистане протестируют систему электронного голосования — ЦИК

Sputnik Узбекистан

Центризбирком Узбекистана принял решение протестировать процедуру электронного голосования на некоторых избирательных участках, расположенных на территории города Ташкента.

2024-10-12T18:15+0500

2024-10-12T18:15+0500

2024-10-12T18:17+0500

узбекистан

выборы

парламентские выборы

цик узбекистана

электронная система

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0c/46096304_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6cdd9cb51aa84f018e75a81a59739a3c.jpg

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Процедура электронного голосования будет апробирована на выборах в Законодательную палату Республики Узбекистан и местные кенгаши, которые состоятся 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.На очередном заседании Центральной избирательной комиссии рассмотрены вопросы о порядке организации и проведения в качестве эксперимента электронного голосования на отдельных избирательных участках, принятии мер по онлайн-видеотрансляции процесса голосования на избирательных участках, проведении аккредитации наблюдателей от зарубежных организаций и иностранных государств, рассмотрении обращений, поступивших в ходе избирательной кампании, а также о работе, проводимой в Андижанской и Хорезмской областях по подготовке и проведению выборов.Участники заседания отмечали что процедура электронного голосования служит для оперативного определения результатов выборов, обеспечения законности процессов голосования, оптимизации объема работы избирательных комиссий.На основе этого, Центральная избирательная комиссия приняла постановление протестировать процесс электронного голосования в день выборов на некоторых избирательных участках, расположенных на территории города Ташкента.Также рассмотрен вопрос использования на предстоящих выборах на избирательных участках онлайн-трансляции процесса голосования через Интернет. Участники заседания определили конкретные меры по видеотрансляции избирательного процесса на избирательных участках, отвечающих соответствующим техническим требованиям онлайн-трансляции через Интернет, после принято соответствующее решение.На заседании принято принято решение Центральной избирательной комиссии об аккредитации наблюдателей от международных организаций и зарубежных стран. Вместе с тем приняты соответствующие решения и по другим вопросам повестки дня.

https://uz.sputniknews.ru/20241012/uzbekistan-tverdo-idet-po-puti-demokraticheskix-reform--umaxanov-46092693.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан парламент выборы цик тестирование электронное голосование