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https://uz.sputniknews.ru/20241013/akademicheskaya-greblya-uzbekistan-zavoeval-5-medaley-chempionat-azii-46098997.html
Академическая гребля: Узбекистан завоевал 5 медалей на Чемпионате Азии в Самарканде
Академическая гребля: Узбекистан завоевал 5 медалей на Чемпионате Азии в Самарканде
Sputnik Узбекистан
На счету сборной три золотые, одно серебряная и одна бронзовая награды.
2024-10-13T09:30+0500
2024-10-13T09:39+0500
самарканд
академическая гребля
чемпионат азии
золотая медаль
серебро
бронза
спорт
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Команда Узбекистана завоевала пять медалей на Чемпионате Азии по академической гребле, который проходит в одном из древних городов Узбекистана Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Авторами медалей высшей пробы стали: Шахзод Нурматов, Собир (LM2x), Озод Маматов, Самир Розиков, Далер Ахуров, Бобомурод (LM4-), Фазлиддин Каримов, Дилшод Худойбердиев, Давржон Давронов, Алишер (M4-).Серебро завоевала Малика Тагматова выступавшая в одиночной программе (LW1x), а бронза досталась Шахбозу Холмурзаеву и Мехрожбеку Маматкулову (M2x).
https://uz.sputniknews.ru/20240930/sbornaya-uzbekistana-kubok-azii-triatlon-kazaxstan-medali-45898097.html
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академическая гребля чемпионат азии золото серебро бронза самарканд
академическая гребля чемпионат азии золото серебро бронза самарканд

Академическая гребля: Узбекистан завоевал 5 медалей на Чемпионате Азии в Самарканде

09:30 13.10.2024 (обновлено: 09:39 13.10.2024)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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На счету сборной три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Команда Узбекистана завоевала пять медалей на Чемпионате Азии по академической гребле, который проходит в одном из древних городов Узбекистана Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
"Участники чемпионата Азии по академической гребле в Самарканде, начали оспаривать призовые места. В течение соревновательного дня нашим соотечественникам удалось записать в актив сборной Узбекистана 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды", – говорится в сообщении Комитета.
Авторами медалей высшей пробы стали: Шахзод Нурматов, Собир (LM2x), Озод Маматов, Самир Розиков, Далер Ахуров, Бобомурод (LM4-), Фазлиддин Каримов, Дилшод Худойбердиев, Давржон Давронов, Алишер (M4-).
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА. - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА. - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА. - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА. - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
1/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
2/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
3/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
4/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
Серебро завоевала Малика Тагматова выступавшая в одиночной программе (LW1x), а бронза досталась Шахбозу Холмурзаеву и Мехрожбеку Маматкулову (M2x).
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