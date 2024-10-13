https://uz.sputniknews.ru/20241013/akademicheskaya-greblya-uzbekistan-zavoeval-5-medaley-chempionat-azii-46098997.html

Академическая гребля: Узбекистан завоевал 5 медалей на Чемпионате Азии в Самарканде

Академическая гребля: Узбекистан завоевал 5 медалей на Чемпионате Азии в Самарканде

Sputnik Узбекистан

На счету сборной три золотые, одно серебряная и одна бронзовая награды.

2024-10-13T09:30+0500

2024-10-13T09:30+0500

2024-10-13T09:39+0500

самарканд

академическая гребля

чемпионат азии

золотая медаль

серебро

бронза

спорт

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Команда Узбекистана завоевала пять медалей на Чемпионате Азии по академической гребле, который проходит в одном из древних городов Узбекистана Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Авторами медалей высшей пробы стали: Шахзод Нурматов, Собир (LM2x), Озод Маматов, Самир Розиков, Далер Ахуров, Бобомурод (LM4-), Фазлиддин Каримов, Дилшод Худойбердиев, Давржон Давронов, Алишер (M4-).Серебро завоевала Малика Тагматова выступавшая в одиночной программе (LW1x), а бронза досталась Шахбозу Холмурзаеву и Мехрожбеку Маматкулову (M2x).

https://uz.sputniknews.ru/20240930/sbornaya-uzbekistana-kubok-azii-triatlon-kazaxstan-medali-45898097.html

самарканд

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