Академическая гребля: Узбекистан завоевал 5 медалей на Чемпионате Азии в Самарканде
09:30 13.10.2024 (обновлено: 09:39 13.10.2024)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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На счету сборной три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Команда Узбекистана завоевала пять медалей на Чемпионате Азии по академической гребле, который проходит в одном из древних городов Узбекистана Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
"Участники чемпионата Азии по академической гребле в Самарканде, начали оспаривать призовые места. В течение соревновательного дня нашим соотечественникам удалось записать в актив сборной Узбекистана 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды", – говорится в сообщении Комитета.
Авторами медалей высшей пробы стали: Шахзод Нурматов, Собир (LM2x), Озод Маматов, Самир Розиков, Далер Ахуров, Бобомурод (LM4-), Фазлиддин Каримов, Дилшод Худойбердиев, Давржон Давронов, Алишер (M4-).
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
1/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
2/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
3/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаКоманда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
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© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
1/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
2/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
3/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
4/4
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Команда Узбекистана по академической гребле завоевала 5 медалей ЧА.
Серебро завоевала Малика Тагматова выступавшая в одиночной программе (LW1x), а бронза досталась Шахбозу Холмурзаеву и Мехрожбеку Маматкулову (M2x).
30 сентября, 09:52