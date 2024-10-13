https://uz.sputniknews.ru/20241013/eksperty-obsudili-initsiativy-stran-eaes-deklarirovanie-tovarov-46106371.html

Эксперты обсудили инициативы стран ЕАЭС, касающиеся декларирования товаров

Эксперты обсудили инициативы стран ЕАЭС, касающиеся декларирования товаров

Sputnik Узбекистан

Рассмотрены вопросы оптимизации сведений в декларации на товары о контейнерах для повышения эффективности таможенного контроля, снижения количества проверок, и другие вопросы, связанные с таможенной документацией.

2024-10-13T18:10+0500

2024-10-13T18:10+0500

2024-10-13T18:13+0500

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Инициативы стран ЕАЭС, касающиеся декларирования товаров, обсудили эксперты в ходе заседания рабочей группы по таможенному декларированию при профильном Консультативном комитете Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.Заседание прошло под председательством заместителя директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Григора Оганяна.Как отмечается, эксперты государственных органов и бизнес-сообществ стран Евразийского экономического союза обсудили ряд инициативных проектов и предложений стран-членов, направленных на дальнейшее совершенствование таможенного декларирования товаров.Рассматривались вопросы оптимизации сведений в декларации на товары о контейнерах для повышения эффективности таможенного контроля и снижения количества проверок. Кроме того, участники обсудили внесение изменений в инструкцию о порядке использования транспортных, коммерческих и иных документов в качестве декларации на товары, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура, а также условия их помещения под такую процедуру.Для справки: Порядок заполнения декларации на товары утвержден решением комиссии Таможенного союза в мае 2010 года. А решением Совета ЕЭК от 29 мая 2024 года определены особенности перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, предназначенных для использования в официальных международных спортивных мероприятиях, условия их помещения под специальную таможенную процедуру и порядок ее применения.

https://uz.sputniknews.ru/20241007/eaeu--46003199.html

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