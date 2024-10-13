https://uz.sputniknews.ru/20241013/smi-rasskazali-zachem-evrosoyuz-investiruet-v-proizvodstvo-orujiya-na-ukraine-46103309.html

СМИ рассказали, зачем Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине

СМИ рассказали, зачем Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине

Sputnik Узбекистан

Европейский эксперт считает, что оружейное производство Киева даже с инвестициями со стороны третьих стран не сможет полностью заменить поставки оружия от стран Запада.

2024-10-13T14:08+0500

2024-10-13T14:08+0500

2024-10-13T14:11+0500

украина

евросоюз

вооружение

сша

сергей лавров

нато

запад

производство

киев

конфликт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0d/46103436_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_081f457810346804420bd1391ab8a464.jpg

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине по той причине, что собственные заводы блока не справляются с потребностями Киева в вооружениях, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. Об этом пишет РИА Новости.Само издание отмечает, что даже с вливанием европейских денег украинский оборонный сектор сильно отстает от российского по объемам производства.Опрошенный газетой эксперт отметил, что оружейное производство Киева даже с инвестициями со стороны третьих стран не сможет полностью заменить поставки оружия от стран Запада.В России считают, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По словам министра, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

оружие евросоюз украина газета дипломат лавров мид запад