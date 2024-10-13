https://uz.sputniknews.ru/20241013/smi-rasskazali-zachem-evrosoyuz-investiruet-v-proizvodstvo-orujiya-na-ukraine-46103309.html
СМИ рассказали, зачем Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине
СМИ рассказали, зачем Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине
Sputnik Узбекистан
Европейский эксперт считает, что оружейное производство Киева даже с инвестициями со стороны третьих стран не сможет полностью заменить поставки оружия от стран Запада.
2024-10-13T14:08+0500
2024-10-13T14:08+0500
2024-10-13T14:11+0500
украина
евросоюз
вооружение
сша
сергей лавров
нато
запад
производство
киев
конфликт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0d/46103436_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_081f457810346804420bd1391ab8a464.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине по той причине, что собственные заводы блока не справляются с потребностями Киева в вооружениях, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. Об этом пишет РИА Новости.Само издание отмечает, что даже с вливанием европейских денег украинский оборонный сектор сильно отстает от российского по объемам производства.Опрошенный газетой эксперт отметил, что оружейное производство Киева даже с инвестициями со стороны третьих стран не сможет полностью заменить поставки оружия от стран Запада.В России считают, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По словам министра, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0d/46103436_97:0:672:431_1920x0_80_0_0_caae80860e5decc473b4ad94ad63b6fe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
оружие евросоюз украина газета дипломат лавров мид запад
оружие евросоюз украина газета дипломат лавров мид запад
СМИ рассказали, зачем Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине
14:08 13.10.2024 (обновлено: 14:11 13.10.2024)
Европейский эксперт считает, что оружейное производство Киева даже с инвестициями со стороны третьих стран не сможет полностью заменить поставки оружия от стран Запада.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине по той причине, что собственные заводы блока не справляются с потребностями Киева в вооружениях, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. Об этом пишет РИА Новости
.
"Думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, которое необходимо Украине, и проще всего украинцам делать это самим", – приводит издание слова европейского дипломата.
Само издание отмечает, что даже с вливанием европейских денег украинский оборонный сектор сильно отстает от российского по объемам производства.
Опрошенный газетой эксперт отметил, что оружейное производство Киева даже с инвестициями со стороны третьих стран не сможет полностью заменить поставки оружия от стран Запада.
В России считают, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
По словам министра, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.