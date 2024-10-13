https://uz.sputniknews.ru/20241013/tramp-sdelal-zayavlenie-o-tretey-mirovoy-voyne-46101573.html

"Три – четыре месяца": Трамп спрогнозировал начало третьей мировой войны

"Три – четыре месяца": Трамп спрогнозировал начало третьей мировой войны

Sputnik Узбекистан

Экс-глава Белого Дома республиканец Трамп считает, что в случае победы Камалы Харрис на выборах в ноябре Вашингтону грозит военный конфликт с Россией.

2024-10-13T11:46+0500

2024-10-13T11:46+0500

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Действующее правительство США уже через несколько месяцев может развязать третью мировую войну, заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Калифорнии, сообщает РИА Новости.Он также пообещал в случае своей победы на президентских выборах в ноябре решить конфликт на Украине, а также "остановить хаос на Ближнем Востоке".Ранее Трамп заявлял, что его соперница Камала Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну. По словам республиканца, в случае ее победы Вашингтону грозит военный конфликт с Россией.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.

https://uz.sputniknews.ru/20241012/beskonechnaya-voyna-zagovor-zelenskogo-protiv-trampa-46093393.html

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