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https://uz.sputniknews.ru/20241013/tramp-sdelal-zayavlenie-o-tretey-mirovoy-voyne-46101573.html
"Три – четыре месяца": Трамп спрогнозировал начало третьей мировой войны
"Три – четыре месяца": Трамп спрогнозировал начало третьей мировой войны
Sputnik Узбекистан
Экс-глава Белого Дома республиканец Трамп считает, что в случае победы Камалы Харрис на выборах в ноябре Вашингтону грозит военный конфликт с Россией.
2024-10-13T11:46+0500
2024-10-13T11:49+0500
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Действующее правительство США уже через несколько месяцев может развязать третью мировую войну, заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Калифорнии, сообщает РИА Новости.Он также пообещал в случае своей победы на президентских выборах в ноябре решить конфликт на Украине, а также "остановить хаос на Ближнем Востоке".Ранее Трамп заявлял, что его соперница Камала Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну. По словам республиканца, в случае ее победы Вашингтону грозит военный конфликт с Россией.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.
https://uz.sputniknews.ru/20241012/beskonechnaya-voyna-zagovor-zelenskogo-protiv-trampa-46093393.html
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сша трамп вашингтон выборы харрис
сша трамп вашингтон выборы харрис

"Три – четыре месяца": Трамп спрогнозировал начало третьей мировой войны

11:46 13.10.2024 (обновлено: 11:49 13.10.2024)
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп рассказал СМИ о своем страхе после покушения.
Дональд Трамп рассказал СМИ о своем страхе после покушения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
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Экс-глава Белого Дома республиканец Трамп считает, что в случае победы Камалы Харрис на выборах в ноябре Вашингтону грозит военный конфликт с Россией.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Действующее правительство США уже через несколько месяцев может развязать третью мировую войну, заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Калифорнии, сообщает РИА Новости.
"Я, в общем-то, переживаю по поводу следующих трех месяцев. Через три с половиной — четыре месяца мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть (действующее правительство США. — Прим. ред.)", — предупредил политик.
Он также пообещал в случае своей победы на президентских выборах в ноябре решить конфликт на Украине, а также "остановить хаос на Ближнем Востоке".
Ранее Трамп заявлял, что его соперница Камала Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну. По словам республиканца, в случае ее победы Вашингтону грозит военный конфликт с Россией.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.
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