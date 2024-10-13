https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistan-i-oman-dogovorilis-realizovat-novye-proekty-46102938.html

Узбекистан и Оман планируют реализовать новые проекты в логистике, туризме и не только

Узбекистан и Оман планируют реализовать новые проекты в логистике, туризме и не только

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте были рассмотрены направления и возможности, в инвестировании которых может активно участвовать оманская сторона.

2024-10-13T13:06+0500

2024-10-13T13:06+0500

2024-10-13T13:25+0500

оман

узбекистан

сотрудничество

текстиль

сельское хозяйство

логистика

туризм

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан и Оман договорились реализовать новые инициативы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли.Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провел переговоры с делегацией компании Asyad Group во главе с председателем правления Шейхом Насером Сулейманом аль-Харти. Во встрече также приняла участие Посол Султаната Оман в Республике Узбекистан Вафа Джабр Нассер аль-Бусаиди.Отмечается, что узбекско-оманские торгово-экономические и инвестиционные отношения были рассмотрены с учетом многоотраслевой деятельности компании.Особое внимание было уделено неиспользованным направлениям и возможностям, в инвестировании которых может активно участвовать оманская сторона.В ходе встречи было отмечено, что в Узбекистане созданы благоприятные условия для предпринимательской деятельности, представлены разработанные проекты с высокими показателями чистой приведенной стоимости в долгосрочной перспективе в сферах текстильной промышленности, сельском хозяйстве, логистике, управлении недвижимостью, гостиничном бизнесе и туризме.По итогам переговоров стороны подтвердили приверженность развитию взаимодействия, а также определили ключевые отрасли для реализации новых проектных инициатив, которые отразились в подписанном на полях встречи Соглашении о сотрудничестве.

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