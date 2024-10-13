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https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistan-i-oman-dogovorilis-realizovat-novye-proekty-46102938.html
Узбекистан и Оман планируют реализовать новые проекты в логистике, туризме и не только
Узбекистан и Оман планируют реализовать новые проекты в логистике, туризме и не только
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте были рассмотрены направления и возможности, в инвестировании которых может активно участвовать оманская сторона.
2024-10-13T13:06+0500
2024-10-13T13:25+0500
оман
узбекистан
сотрудничество
текстиль
сельское хозяйство
логистика
туризм
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан и Оман договорились реализовать новые инициативы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли.Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провел переговоры с делегацией компании Asyad Group во главе с председателем правления Шейхом Насером Сулейманом аль-Харти. Во встрече также приняла участие Посол Султаната Оман в Республике Узбекистан Вафа Джабр Нассер аль-Бусаиди.Отмечается, что узбекско-оманские торгово-экономические и инвестиционные отношения были рассмотрены с учетом многоотраслевой деятельности компании.Особое внимание было уделено неиспользованным направлениям и возможностям, в инвестировании которых может активно участвовать оманская сторона.В ходе встречи было отмечено, что в Узбекистане созданы благоприятные условия для предпринимательской деятельности, представлены разработанные проекты с высокими показателями чистой приведенной стоимости в долгосрочной перспективе в сферах текстильной промышленности, сельском хозяйстве, логистике, управлении недвижимостью, гостиничном бизнесе и туризме.По итогам переговоров стороны подтвердили приверженность развитию взаимодействия, а также определили ключевые отрасли для реализации новых проектных инициатив, которые отразились в подписанном на полях встречи Соглашении о сотрудничестве.
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узбекистан оман сотрудничество проект туризм мипт логистика сельское хозяйство инвестиции
узбекистан оман сотрудничество проект туризм мипт логистика сельское хозяйство инвестиции

Узбекистан и Оман планируют реализовать новые проекты в логистике, туризме и не только

13:06 13.10.2024 (обновлено: 13:25 13.10.2024)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанМинистр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провёл переговоры с делегацией компании Asyad Group (Оман)
Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провёл переговоры с делегацией компании Asyad Group (Оман) - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2024
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
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В Ташкенте были рассмотрены направления и возможности, в инвестировании которых может активно участвовать оманская сторона.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан и Оман договорились реализовать новые инициативы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провел переговоры с делегацией компании Asyad Group во главе с председателем правления Шейхом Насером Сулейманом аль-Харти. Во встрече также приняла участие Посол Султаната Оман в Республике Узбекистан Вафа Джабр Нассер аль-Бусаиди.
Отмечается, что узбекско-оманские торгово-экономические и инвестиционные отношения были рассмотрены с учетом многоотраслевой деятельности компании.
Особое внимание было уделено неиспользованным направлениям и возможностям, в инвестировании которых может активно участвовать оманская сторона.

"Принимая во внимание многостороннюю направленность деятельности Asyad Group, был рассмотрен широкий спектр узбекско-оманского торгово-экономического и инвестиционного партнерства с акцентом на незадействованные области и возможности, в которых оманская сторона могла бы принять активное инвестиционное участие", – говорится в сообщении.

В ходе встречи было отмечено, что в Узбекистане созданы благоприятные условия для предпринимательской деятельности, представлены разработанные проекты с высокими показателями чистой приведенной стоимости в долгосрочной перспективе в сферах текстильной промышленности, сельском хозяйстве, логистике, управлении недвижимостью, гостиничном бизнесе и туризме.
По итогам переговоров стороны подтвердили приверженность развитию взаимодействия, а также определили ключевые отрасли для реализации новых проектных инициатив, которые отразились в подписанном на полях встречи Соглашении о сотрудничестве.
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