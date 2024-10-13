https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistanka-zavoevala-serebro-chempionat-azii-po-triatlonu-gonkong-46105972.html

Узбекистанка завоевала серебро на чемпионате Азии по триатлону в Гонконге

Узбекистанка завоевала серебро на чемпионате Азии по триатлону в Гонконге

Sputnik Узбекистан

В Гонконге состоялся чемпионат Азии U15 и U17 по триатлону.

2024-10-13T17:30+0500

2024-10-13T17:30+0500

2024-10-13T17:35+0500

спорт

гонконг

узбекистан

национальный олимпийский комитет узбекистана

серебро

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1e/45908714_0:46:1895:1112_1920x0_80_0_0_8d89fe8c348fc658a327fec522284570.jpg

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекская спортсменка Диана Бектемирова завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по триатлону, проходившем в Гонконге, сообщает Национальный олимпийский комитет.В Гонконге прошел чемпионат Азии по триатлону среди юношей до 15 и до 17 лет.Согласно программе, участники в этой возрастной категории состязались по плаванию на 375 метров, велогонке на дистанцию 9 км и бегу на 2,5 км.Первое место среди атлетов U17 заняла представительница Японии, а тройку лучших замкнула спортсменка из Гонконга.

https://uz.sputniknews.ru/20241006/uzbekskiy-dzyudoist-zavoeval-zoloto-molodej-chm-tadjikistan-45994226.html

гонконг

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

триатлон чемпионат азии гонконг узбекистан серебро