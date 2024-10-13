https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistanka-zavoevala-serebro-chempionat-azii-po-triatlonu-gonkong-46105972.html
Узбекистанка завоевала серебро на чемпионате Азии по триатлону в Гонконге
Узбекистанка завоевала серебро на чемпионате Азии по триатлону в Гонконге
Sputnik Узбекистан
В Гонконге состоялся чемпионат Азии U15 и U17 по триатлону.
2024-10-13T17:30+0500
2024-10-13T17:30+0500
2024-10-13T17:35+0500
спорт
гонконг
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серебро
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекская спортсменка Диана Бектемирова завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по триатлону, проходившем в Гонконге, сообщает Национальный олимпийский комитет.В Гонконге прошел чемпионат Азии по триатлону среди юношей до 15 и до 17 лет.Согласно программе, участники в этой возрастной категории состязались по плаванию на 375 метров, велогонке на дистанцию 9 км и бегу на 2,5 км.Первое место среди атлетов U17 заняла представительница Японии, а тройку лучших замкнула спортсменка из Гонконга.
https://uz.sputniknews.ru/20241006/uzbekskiy-dzyudoist-zavoeval-zoloto-molodej-chm-tadjikistan-45994226.html
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триатлон чемпионат азии гонконг узбекистан серебро
Узбекистанка завоевала серебро на чемпионате Азии по триатлону в Гонконге
17:30 13.10.2024 (обновлено: 17:35 13.10.2024)
В Гонконге состоялся чемпионат Азии U15 и U17 по триатлону.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекская спортсменка Диана Бектемирова завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по триатлону, проходившем в Гонконге, сообщает Национальный олимпийский комитет.
В Гонконге прошел чемпионат Азии по триатлону среди юношей до 15 и до 17 лет.
"Наша соотечественница Диана Бектемирова по итогам состязаний среди юниоров до 17 лет, удостоилась серебряной награды", – говорится в сообщении.
Согласно программе, участники в этой возрастной категории состязались по плаванию на 375 метров, велогонке на дистанцию 9 км и бегу на 2,5 км.
Первое место среди атлетов U17 заняла представительница Японии, а тройку лучших замкнула спортсменка из Гонконга.