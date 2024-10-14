https://uz.sputniknews.ru/20241014/press-tsentre-sputnik-biobezopasnost-eaeu-46111113.html
В пресс-центре Sputnik обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео
В пресс-центре Sputnik обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео
Sputnik Узбекистан
На повестке дня — стандартизация маркировки БАДов, вирус Марбург и влияние квадробики на психику детей. 14.10.2024, Sputnik Узбекистан
2024-10-14T13:05+0500
2024-10-14T13:05+0500
2024-10-14T14:41+0500
пресс-центр
пресс-центр
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
общество
геннадий онищенко
ташкент
москва
минск
бишкек
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент с участием академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.На дискуссии также присутствовали представители СМИ. Какие вопросы обсудили
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пресс-центр, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, общество, геннадий онищенко, ташкент, москва, минск, бишкек, ереван, эпидемия, маркировка, видео
пресс-центр, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, общество, геннадий онищенко, ташкент, москва, минск, бишкек, ереван, эпидемия, маркировка, видео
В пресс-центре Sputnik обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео
13:05 14.10.2024 (обновлено: 14:41 14.10.2024)
На повестке дня — стандартизация маркировки БАДов, вирус Марбург и влияние квадробики на психику детей.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент с участием академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
На дискуссии также присутствовали представители СМИ.
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