https://uz.sputniknews.ru/20241014/press-tsentre-sputnik-biobezopasnost-eaeu-46111113.html

В пресс-центре Sputnik обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео

В пресс-центре Sputnik обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео

Sputnik Узбекистан

На повестке дня — стандартизация маркировки БАДов, вирус Марбург и влияние квадробики на психику детей. 14.10.2024, Sputnik Узбекистан

2024-10-14T13:05+0500

2024-10-14T13:05+0500

2024-10-14T14:41+0500

пресс-центр

пресс-центр

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

общество

геннадий онищенко

ташкент

москва

минск

бишкек

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент с участием академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.На дискуссии также присутствовали представители СМИ. Какие вопросы обсудили

ташкент

минск

ереван

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пресс-центр, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, общество, геннадий онищенко, ташкент, москва, минск, бишкек, ереван, эпидемия, маркировка, видео