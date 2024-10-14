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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241014/press-tsentre-sputnik-biobezopasnost-eaeu-46111113.html
В пресс-центре Sputnik обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео
В пресс-центре Sputnik обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео
Sputnik Узбекистан
На повестке дня — стандартизация маркировки БАДов, вирус Марбург и влияние квадробики на психику детей. 14.10.2024, Sputnik Узбекистан
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пресс-центр
пресс-центр
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общество
геннадий онищенко
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент с участием академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.На дискуссии также присутствовали представители СМИ. Какие вопросы обсудили
ташкент
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пресс-центр, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, общество, геннадий онищенко, ташкент, москва, минск, бишкек, ереван, эпидемия, маркировка, видео
пресс-центр, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, общество, геннадий онищенко, ташкент, москва, минск, бишкек, ереван, эпидемия, маркировка, видео

В пресс-центре Sputnik обсудили биобезопасность стран ЕАЭС — видео

13:05 14.10.2024 (обновлено: 14:41 14.10.2024)
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На повестке дня — стандартизация маркировки БАДов, вирус Марбург и влияние квадробики на психику детей.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Ташкент с участием академика Российской академии наук, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
На дискуссии также присутствовали представители СМИ.
Какие вопросы обсудили
Как новая субкультура "квадробинг" влияет на психику детей?
Зачем внедрять на пространстве ЕАЭС стандарты маркировки БАДов?
Грозит ли странам ЕАЭС эпидемия вируса Марбург?
Какой штамм гриппа ожидается в нынешнем сезоне?
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