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https://uz.sputniknews.ru/20241015/mirziyoyev-zapusk-tashoblast-proyekt-investitsii-46122907.html
Мирзиёев запустил в Ташобласти 9 проектов стоимостью $2 млрд
Мирзиёев запустил в Ташобласти 9 проектов стоимостью $2 млрд
Sputnik Узбекистан
Это инвестиционные проекты в таких направлениях как электротехника, строительные материалы, фармацевтика. В одном из районов области также создадут текстильный промышленный парк
2024-10-15T10:05+0500
2024-10-15T11:00+0500
узбекистан
ташкентская область
проект
инвестиции
промышленность
экономика
общество
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев запустил в Ташкентской области 9 проектов стоимостью $2 млрд, сообщает пресс-служба главы государства. В частности, в городе Алмалыке за счет инвестиций в размере 1 миллиарда долларов будет построен специальный индустриальный технопарк "Великий шелковый путь" на площади 227 гектаров. В Юкоричирчикском районе на 69 гектарах создадут текстильный промышленный парк стоимостью 350 миллионов долларов. В нем разместятся более 20 предприятий по производству пряжи, крашеной ткани, готовой текстильной продукции. В Узбекистане последовательно растет производство и экспорт продовольственной продукции. До 2030 года предстоит увеличить производство продуктов питания в 2 раза, экспорт — в 5 раз, уровень добавленной стоимости — в 3 раза. В достижении этой цели большой вклад внесет Ташкентская область. В Янгиюльском районе вводятся в строй предприятия по производству 50 тысяч тонн минеральных удобрений и химических средств в год, в Кибрае — предприятия по производству высококачественной экспортоориентированной продовольственной продукции. Ташкентская область также обладает большим потенциалом в энергетическом секторе, где имеются мощности в 5,7 гигаватт. В целях увеличения этого объема реализуются 6 проектов мощностью более 800 мегаватт на сумму 1,5 миллиарда долларов. Наряду с развитием зеленой энергетики в стране проводится большая работа по поддержанию стабильности энергетической системы. Поэтому к 2030 году планируется построить системы хранения электроэнергии общей мощностью 4 тысячи 100 мегаватт. Важную роль в этом играют три проекта, которые будут реализованы с участием ведущих китайских компаний. Прежде всего, в Букинском районе будет построена солнечная электростанция стоимостью 240 миллионов долларов. На этой станции будет вырабатываться 576 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения 240 тысяч домохозяйств. В результате мощности генерации в области будут доведены до 6,5 гигаватт, а производство электроэнергии — до 24 миллиардов киловатт-часов в год. Еще два проекта — системы хранения энергии мощностью 200 мегаватт стоимостью 220 миллионов долларов, которые будут построены в Паркентском и Пскентском районах. Они позволят избежать отключений в часы пик и надежно обеспечивать потребителей электроэнергией. За последние годы в РУз за счет инвестиций в размере 630 миллионов долларов были построены новые гидроэлектростанции мощностью более 400 мегаватт, общая мощность гидроэнергетики достигла 2,2 гигаватт. Исследования показывают, что в стране есть возможность построить 44 ГЭС мощностью 3 тысячи 280 мегаватт. Особенно в Ташкентской области имеется большой гидроэнергетический потенциал. Сейчас строятся еще четыре гидроэлектростанции стоимостью 880 миллионов долларов и мощностью 340 мегаватт. Также до 2028 года в области будет реализовано 23 проекта общей мощностью около 2 тысяч 400 мегаватт на сумму 4 миллиарда 800 миллионов долларов. В ходе церемонии были введены в строй две из них — малая ГЭС мощностью 2,5 мегаватта, построенная в Ахангаранском районе, и малая Угамская ГЭС мощностью 1,5 мегаватта, построенная в Бостанлыкском районе. Эти мощности будут вырабатывать 18 миллионов 400 тысяч киловатт-часов "зеленой" энергии в год и обеспечивать электроэнергией 7 тысяч 600 домохозяйств. Справочно: За последние пять лет объем промышленного производства в Ташкентской области увеличился в 1,5 раза и составил 107 триллионов сумов, объем регионального экспорта увеличился в 3,5 раза и достиг почти 1 миллиарда долларов. Благоприятный деловой и инвестиционный климат способствует увеличению объемов инвестиций и внедрению передовых технологий. Если в 2018 году в области было освоено всего 20 миллионов долларов инвестиций, то в прошлом году эта цифра достигла 1 миллиарда долларов. Количество предприятий с участием иностранного капитала также растет с каждым годом и в настоящее время составляет 1700. Сегодня ведется работа по 91 иностранному инвестиционному проекту на сумму 20 миллиардов 360 миллионов долларов и 28 отечественным инвестиционным проектам на сумму 4,5 миллиарда долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20241014/tashkentskaya-oblast--vizit-prezidenta-46115711.html
узбекистан
ташкентская область
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проект шавкат мирзиёев запуск ташобласть инвестиции электротехника строительные материалы фармацевтика текстиль промышленность парк
проект шавкат мирзиёев запуск ташобласть инвестиции электротехника строительные материалы фармацевтика текстиль промышленность парк

Мирзиёев запустил в Ташобласти 9 проектов стоимостью $2 млрд

10:05 15.10.2024 (обновлено: 11:00 15.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с развитием Ташкентской области, жизнью населения и новыми проектами региона.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с развитием Ташкентской области, жизнью населения и новыми проектами региона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Это инвестиционные проекты в таких направлениях, как электротехника, строительные материалы, фармацевтика. В одном из районов области также создадут текстильный промышленный парк.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев запустил в Ташкентской области 9 проектов стоимостью $2 млрд, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, в городе Алмалыке за счет инвестиций в размере 1 миллиарда долларов будет построен специальный индустриальный технопарк "Великий шелковый путь" на площади 227 гектаров.

"Здесь разместятся около 100 предприятий в таких направлениях, как электротехника, текстиль, строительные материалы, фармацевтика. Будет создано 3 тысячи новых рабочих мест, налажено производство продукции на 5 триллионов сумов в год, появится возможность экспорта товаров на 300 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

В Юкоричирчикском районе на 69 гектарах создадут текстильный промышленный парк стоимостью 350 миллионов долларов. В нем разместятся более 20 предприятий по производству пряжи, крашеной ткани, готовой текстильной продукции.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташобласти запустили 9 проектов стоимостью $2 млрд
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с развитием Ташкентской области, жизнью населения и новыми проектами региона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2024
В Ташобласти запустили 9 проектов стоимостью $2 млрд
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане последовательно растет производство и экспорт продовольственной продукции. До 2030 года предстоит увеличить производство продуктов питания в 2 раза, экспорт — в 5 раз, уровень добавленной стоимости — в 3 раза. В достижении этой цели большой вклад внесет Ташкентская область.
В Янгиюльском районе вводятся в строй предприятия по производству 50 тысяч тонн минеральных удобрений и химических средств в год, в Кибрае — предприятия по производству высококачественной экспортоориентированной продовольственной продукции.
Ташкентская область также обладает большим потенциалом в энергетическом секторе, где имеются мощности в 5,7 гигаватт. В целях увеличения этого объема реализуются 6 проектов мощностью более 800 мегаватт на сумму 1,5 миллиарда долларов.
Наряду с развитием зеленой энергетики в стране проводится большая работа по поддержанию стабильности энергетической системы. Поэтому к 2030 году планируется построить системы хранения электроэнергии общей мощностью 4 тысячи 100 мегаватт.
Важную роль в этом играют три проекта, которые будут реализованы с участием ведущих китайских компаний. Прежде всего, в Букинском районе будет построена солнечная электростанция стоимостью 240 миллионов долларов. На этой станции будет вырабатываться 576 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения 240 тысяч домохозяйств. В результате мощности генерации в области будут доведены до 6,5 гигаватт, а производство электроэнергии — до 24 миллиардов киловатт-часов в год.
Еще два проекта — системы хранения энергии мощностью 200 мегаватт стоимостью 220 миллионов долларов, которые будут построены в Паркентском и Пскентском районах. Они позволят избежать отключений в часы пик и надежно обеспечивать потребителей электроэнергией.
За последние годы в РУз за счет инвестиций в размере 630 миллионов долларов были построены новые гидроэлектростанции мощностью более 400 мегаватт, общая мощность гидроэнергетики достигла 2,2 гигаватт.
Исследования показывают, что в стране есть возможность построить 44 ГЭС мощностью 3 тысячи 280 мегаватт. Особенно в Ташкентской области имеется большой гидроэнергетический потенциал.

"В настоящее время в области действуют 25 гидроэлектростанций общей мощностью 1 тысяча 330 мегаватт. Это составляет 60 процентов от общей гидроэнергетической мощности республики", — говорится в сообщении.

Сейчас строятся еще четыре гидроэлектростанции стоимостью 880 миллионов долларов и мощностью 340 мегаватт. Также до 2028 года в области будет реализовано 23 проекта общей мощностью около 2 тысяч 400 мегаватт на сумму 4 миллиарда 800 миллионов долларов.
В ходе церемонии были введены в строй две из них — малая ГЭС мощностью 2,5 мегаватта, построенная в Ахангаранском районе, и малая Угамская ГЭС мощностью 1,5 мегаватта, построенная в Бостанлыкском районе. Эти мощности будут вырабатывать 18 миллионов 400 тысяч киловатт-часов "зеленой" энергии в год и обеспечивать электроэнергией 7 тысяч 600 домохозяйств.
Справочно:
За последние пять лет объем промышленного производства в Ташкентской области увеличился в 1,5 раза и составил 107 триллионов сумов, объем регионального экспорта увеличился в 3,5 раза и достиг почти 1 миллиарда долларов.
Благоприятный деловой и инвестиционный климат способствует увеличению объемов инвестиций и внедрению передовых технологий. Если в 2018 году в области было освоено всего 20 миллионов долларов инвестиций, то в прошлом году эта цифра достигла 1 миллиарда долларов. Количество предприятий с участием иностранного капитала также растет с каждым годом и в настоящее время составляет 1700.
Сегодня ведется работа по 91 иностранному инвестиционному проекту на сумму 20 миллиардов 360 миллионов долларов и 28 отечественным инвестиционным проектам на сумму 4,5 миллиарда долларов.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с развитием Ташкентской области, жизнью населения и новыми проектами региона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2024
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