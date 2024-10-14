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https://uz.sputniknews.ru/20241014/tashkentskaya-oblast--vizit-prezidenta-46115711.html
Как меняется Ташкентская область — визит президента
Как меняется Ташкентская область — визит президента
Sputnik Узбекистан
Глава государства ознакомился с деятельностью ряда предприятий и улучшением инфраструктуры одного из районов региона.
2024-10-14T19:39+0500
2024-10-14T19:39+0500
ташкентская область
автопром
узавтопром
импортозамещение
президент узбекистана
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую область, ознакомился с жизнью населения и новыми проектами, сообщает пресс-служба главы государства. Ташкентский районСначала президент отправился в Ташкентский район. Там провели большую работу по возведению жилых домов, больниц, межрайонного перинатального центра, центра социальных услуг "Инсон" и музея истории района.В частности, по проекту реновации жилья построили 41 многоэтажный дом. Таким образом, более 11 тысяч человек получили свыше 2,5 тысяч новых квартир. На цокольных и первых этажах многоэтажек появятся 270 дополнительных мест для размещения магазинов, общепита, контор по оказанию бытовых и финансовых услуг. Благодаря этому более 1,3 тысячи человек будут трудоустроены. Также за счет средств Азиатского банка развития построили 4 резервуара и проложили 365 километров труб, чтобы решить вопрос питьевого водоснабжения в регионе. За 6 месяцев 2024 года экономика района выросла на 23%. К концу года за счет освоения инвестиций на $53 млн темпы роста промышленности могут дойти до 9%, а сферы услуг - 13%. Экспорт планируют довести до $100 млн. Автопромышленность К концу этого года производство авто может достичь 460 тысяч единиц. К 2030 году планируется довести этот показатель до 1 млн. Шавкат Мирзиёев посетил одно из предприятий автомобилестроения, которое находится в Зангиате, и ознакомился с итогами проведенной модернизации.В 12 цехах работает оборудование из России, Китая, Южной Кореи, Японии и США. Предприятие выпускает 750 видов запчастей для ходовой, трансмиссионной и управляющей систем автомобилей 118 различных марок.Вся продукция имеет международные сертификаты качества IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 45001:2020 и BIOS "Дженерал Моторс", поэтому пользуется спросом в зарубежных странах. Так, например, в прошлом году завод экспортировал запчасти на $3 млн в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, ОАЭ и другие страны. А за 9 месяцев этого года отправил за рубеж продукции более чем на $2 млн. В 2025 году предприятие реализует инвестпроект на $1,15 млн, освоит производство запчастей для новых автомобильных брендов и увеличит производственную мощность с 180 тысяч до 280 тысяч единиц. Импортозамещение Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой промышленной зоны в Янгиюльском районе, где уже работают 10 предприятий по производству стройматериалов, изготовлению легкой и пищевой промышленности. В прошлом году они выпустили импортозамещающую продукцию на 295 млрд сумов. К концу текущего года этот показатель намерены увеличить вдвое. "Зеленые" источники энергии За последние 4 года потребление электричества в Ташкентской области выросло на на 20%. Для покрытия дефицита энергии запущены 5 проектов на $1,5 млрд мощностью свыше 805 мегаватт. В малой промышленной зоне Янгиюльского района глава государства ознакомился с производством приспособлений для развития "зеленой" энергетики. Одно из предприятий МПЗ выпускает 377 тысяч высококачественных солнечных панелей в год. Питьевая вода и канализационные сетиШавкат Мирзиёев ознакомился с реконструкцией систем водоснабжения и водоотведения в Чирчике, Алмалыке, Ангрене и Бекабаде.На одном из предприятий региона изготавливают более 30 видов специальных установок и оборудования для водоочистных сооружений. В проект инвестировано $1,7 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20241012/shavkat-mirziyoev-vstrecha-masud-pezeshkian-podrobnosti-peregovory-46089349.html
ташкентская область
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шавкат мирзиёев ташкентская область визит
шавкат мирзиёев ташкентская область визит

Как меняется Ташкентская область — визит президента

19:39 14.10.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с развитием Ташкентской области, жизнью населения и новыми проектами региона.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с развитием Ташкентской области, жизнью населения и новыми проектами региона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев посетил ряд предприятий региона и ознакомился с их деятельностью.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую область, ознакомился с жизнью населения и новыми проектами, сообщает пресс-служба главы государства.
Ташкентский район
Сначала президент отправился в Ташкентский район. Там провели большую работу по возведению жилых домов, больниц, межрайонного перинатального центра, центра социальных услуг "Инсон" и музея истории района.
В частности, по проекту реновации жилья построили 41 многоэтажный дом. Таким образом, более 11 тысяч человек получили свыше 2,5 тысяч новых квартир. На цокольных и первых этажах многоэтажек появятся 270 дополнительных мест для размещения магазинов, общепита, контор по оказанию бытовых и финансовых услуг. Благодаря этому более 1,3 тысячи человек будут трудоустроены.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев знакомится с развитием Ташкентской области, жизнью населения и новыми проектами региона.
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с развитием Ташкентской области, жизнью населения и новыми проектами региона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2024
Президент Шавкат Мирзиёев знакомится с развитием Ташкентской области, жизнью населения и новыми проектами региона.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также за счет средств Азиатского банка развития построили 4 резервуара и проложили 365 километров труб, чтобы решить вопрос питьевого водоснабжения в регионе.
За 6 месяцев 2024 года экономика района выросла на 23%. К концу года за счет освоения инвестиций на $53 млн темпы роста промышленности могут дойти до 9%, а сферы услуг - 13%. Экспорт планируют довести до $100 млн.
Автопромышленность
К концу этого года производство авто может достичь 460 тысяч единиц. К 2030 году планируется довести этот показатель до 1 млн. Шавкат Мирзиёев посетил одно из предприятий автомобилестроения, которое находится в Зангиате, и ознакомился с итогами проведенной модернизации.
В 12 цехах работает оборудование из России, Китая, Южной Кореи, Японии и США. Предприятие выпускает 750 видов запчастей для ходовой, трансмиссионной и управляющей систем автомобилей 118 различных марок.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие в Зангиатинском районе Ташкентской области
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие в Зангиатинском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2024
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие в Зангиатинском районе Ташкентской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Вся продукция имеет международные сертификаты качества IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 45001:2020 и BIOS "Дженерал Моторс", поэтому пользуется спросом в зарубежных странах. Так, например, в прошлом году завод экспортировал запчасти на $3 млн в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, ОАЭ и другие страны. А за 9 месяцев этого года отправил за рубеж продукции более чем на $2 млн.
В 2025 году предприятие реализует инвестпроект на $1,15 млн, освоит производство запчастей для новых автомобильных брендов и увеличит производственную мощность с 180 тысяч до 280 тысяч единиц.
Импортозамещение
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил малую промышленную зону "Тинчлик" в Янгиюльском районе
Шавкат Мирзиёев посетил малую промышленную зону Тинчлик в Янгиюльском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2024
Шавкат Мирзиёев посетил малую промышленную зону "Тинчлик" в Янгиюльском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой промышленной зоны в Янгиюльском районе, где уже работают 10 предприятий по производству стройматериалов, изготовлению легкой и пищевой промышленности. В прошлом году они выпустили импортозамещающую продукцию на 295 млрд сумов. К концу текущего года этот показатель намерены увеличить вдвое.
"Зеленые" источники энергии
За последние 4 года потребление электричества в Ташкентской области выросло на на 20%. Для покрытия дефицита энергии запущены 5 проектов на $1,5 млрд мощностью свыше 805 мегаватт.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил производство солнечных панелей
Шавкат Мирзиёев посетил производство солнечных панелей - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2024
Шавкат Мирзиёев посетил производство солнечных панелей
© Пресс-служба президента Узбекистана
В малой промышленной зоне Янгиюльского района глава государства ознакомился с производством приспособлений для развития "зеленой" энергетики. Одно из предприятий МПЗ выпускает 377 тысяч высококачественных солнечных панелей в год.
Питьевая вода и канализационные сети
Шавкат Мирзиёев ознакомился с реконструкцией систем водоснабжения и водоотведения в Чирчике, Алмалыке, Ангрене и Бекабаде.
На одном из предприятий региона изготавливают более 30 видов специальных установок и оборудования для водоочистных сооружений. В проект инвестировано $1,7 млн.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2024
В Ашхабаде прошла встреча Шавката Мирзиёева и Масуда Пезешкиана — о чем говорили
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