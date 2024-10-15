https://uz.sputniknews.ru/20241015/sng-otsenka-podgotovka-parlament-vybory-uzbekistan-46133752.html

В СНГ положительно оценили подготовку к парламентским выборам в Узбекистане

В СНГ положительно оценили подготовку к парламентским выборам в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей пройдут в Узбекистане 27 октября текущего года

2024-10-15T16:21+0500

2024-10-15T16:21+0500

2024-10-15T16:45+0500

узбекистан

выборы

парламентские выборы

парламент

снг

сергей лебедев

брифинг

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Подготовка к парламентским выборам в Узбекистане проходит достойно и организованно. Об этом на брифинге в Исполнительном комитете СНГ во вторник заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам генсека СНГ, данный факт является хорошей гарантией того, что и сами выборы тоже пройдут организованно, и будут созданы все условия, чтобы в высший законодательный орган избрали самых достойных людей. Лебедев добавил, что сам, как глава миссии, планирует прибыть в Ташкент 24 октября. Восемь долгосрочных наблюдателей с 25 сентября уже работают в республике и встречаются с представителями структур, ответственных за организацию голосования. Краткосрочные наблюдатели начнут прибывать в Узбекистан примерно за три дня до начала выборов.

https://uz.sputniknews.ru/20240726/uzbekistan-parlamentskiye-vybory-unikalnost-44948527.html

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Михаил Воробьев

Михаил Воробьев

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Михаил Воробьев

снг подготовка парламент выборы узбекистан депутат законодательная палата олий мажлис кенгаш 27 октября