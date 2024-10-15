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https://uz.sputniknews.ru/20241015/sng-otsenka-podgotovka-parlament-vybory-uzbekistan-46133752.html
В СНГ положительно оценили подготовку к парламентским выборам в Узбекистане
В СНГ положительно оценили подготовку к парламентским выборам в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей пройдут в Узбекистане 27 октября текущего года
2024-10-15T16:21+0500
2024-10-15T16:45+0500
узбекистан
выборы
парламентские выборы
парламент
снг
сергей лебедев
брифинг
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Подготовка к парламентским выборам в Узбекистане проходит достойно и организованно. Об этом на брифинге в Исполнительном комитете СНГ во вторник заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам генсека СНГ, данный факт является хорошей гарантией того, что и сами выборы тоже пройдут организованно, и будут созданы все условия, чтобы в высший законодательный орган избрали самых достойных людей. Лебедев добавил, что сам, как глава миссии, планирует прибыть в Ташкент 24 октября. Восемь долгосрочных наблюдателей с 25 сентября уже работают в республике и встречаются с представителями структур, ответственных за организацию голосования. Краткосрочные наблюдатели начнут прибывать в Узбекистан примерно за три дня до начала выборов.
https://uz.sputniknews.ru/20240726/uzbekistan-parlamentskiye-vybory-unikalnost-44948527.html
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снг подготовка парламент выборы узбекистан депутат законодательная палата олий мажлис кенгаш 27 октября
снг подготовка парламент выборы узбекистан депутат законодательная палата олий мажлис кенгаш 27 октября

В СНГ положительно оценили подготовку к парламентским выборам в Узбекистане

16:21 15.10.2024 (обновлено: 16:45 15.10.2024)
© Sputnik / Владимир АлексеевГолосование на выборах. Иллюстративное фото.
Голосование на выборах. Иллюстративное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2024
© Sputnik / Владимир Алексеев
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Михаил Воробьев
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Выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей пройдут в Узбекистане 27 октября текущего года.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Подготовка к парламентским выборам в Узбекистане проходит достойно и организованно. Об этом на брифинге в Исполнительном комитете СНГ во вторник заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Базируясь на той информации, которую мы получаем сейчас от миссии СНГ из Ташкента, хочу сказать, что подготовка к выборам проходит спокойно, организованно, достойно", — сказал он.
По словам генсека СНГ, данный факт является хорошей гарантией того, что и сами выборы тоже пройдут организованно, и будут созданы все условия, чтобы в высший законодательный орган избрали самых достойных людей.

"Избирательная система, законодательство в Узбекистане совершенствуются. Кодексы, законы в странах СНГ, в том числе в Узбекистане, регламентирующие организацию выборного процесса, не только приближены к так называем общедемократическим нормам, но и превосходят их", — подчеркнул Лебедев.

Лебедев добавил, что сам, как глава миссии, планирует прибыть в Ташкент 24 октября.
"Самая напряженная работа будет в день выборов. Мы с раннего утра отправимся на избирательные участки", — отметил генсек СНГ.
Восемь долгосрочных наблюдателей с 25 сентября уже работают в республике и встречаются с представителями структур, ответственных за организацию голосования. Краткосрочные наблюдатели начнут прибывать в Узбекистан примерно за три дня до начала выборов.
"Завтра начинается досрочное голосование и наши наблюдатели уже планируют начать посещать избирательные участки для того, чтобы наблюдать за ним. У нас очень хороший контакт с ЦИК РУз. Мы получаем оттуда помощь, поддержку, любую информацию, которая нас интересует", — подчеркнул Лебедев.
Голосование на выборах - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2024
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