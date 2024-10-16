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https://uz.sputniknews.ru/20241016/mirziyoev-dal-start-stroitelstvu-novogo-zavoda-46142991.html
Мирзиёев дал старт строительству нового завода
Мирзиёев дал старт строительству нового завода
Sputnik Узбекистан
Глава республики ознакомился с деятельностью Алмалыкского горно-металлургического комбината и реализуемыми здесь новыми инвестпроектами.
2024-10-16T09:50+0500
2024-10-16T10:26+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
алмалык
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
промышленность
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев дал старт строительству нового завода — 4-й медно-обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. За последние шесть лет на АГМК объем промышленной продукции вырос в 1,8 раза, локализация — в 7,7 раза, инвестиции — в 13 раз. В рамках стратегии "Цифровой АГМК - 2030" реализовано более 70 проектов. В настоящее время здесь строят новые комплексы, увеличивают существующие мощности. Если за 75-летнюю историю комбината построили лишь 2 фабрики, то теперь темпы ввода новых мощностей ускорились. В 2021 году на базе месторождения "Ёшлик-1" началось строительство 3-й медно-обогатительной фабрики. Теперь в рамках второго этапа этого проекта начинается строительство 4-й медно-обогатительной фабрики. Благодаря проекту стоимостью $5,3 млрд будут созданы мощности по получению 146 тыс. тонн медного катода, 13 тонн золота и 73 тонны серебра в год. Годовой объем производства достигнет $1,9 млрд. На фабрике и ее инфраструктурных объектах будут работать более 3 тыс. человек. К проекту привлечены итальянская компания "Wood" и британская "Worley Parsons". В производстве предусмотрено применение высокотехнологичных, экологически безопасных и экономичных технологий. В настоящее время проектируют 5-ю медно-обогатительную фабрику Алмалыкского горно-металлургического комбината, добавили в пресс-службе.
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ирзиёев старт строительство завод алмалыкский горно-металлургический комбинат
ирзиёев старт строительство завод алмалыкский горно-металлургический комбинат

Мирзиёев дал старт строительству нового завода

09:50 16.10.2024 (обновлено: 10:26 16.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНа Алмалыкском горно-металлургическом комбинате начато строительство 4-й медно-обогатительной фабрики
На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате начато строительство 4-й медно-обогатительной фабрики - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики ознакомился с деятельностью Алмалыкского горно-металлургического комбината и реализуемыми здесь новыми инвестпроектами.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев дал старт строительству нового завода — 4-й медно-обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
За последние шесть лет на АГМК объем промышленной продукции вырос в 1,8 раза, локализация — в 7,7 раза, инвестиции — в 13 раз. В рамках стратегии "Цифровой АГМК - 2030" реализовано более 70 проектов.
В настоящее время здесь строят новые комплексы, увеличивают существующие мощности. Если за 75-летнюю историю комбината построили лишь 2 фабрики, то теперь темпы ввода новых мощностей ускорились. В 2021 году на базе месторождения "Ёшлик-1" началось строительство 3-й медно-обогатительной фабрики. Теперь в рамках второго этапа этого проекта начинается строительство 4-й медно-обогатительной фабрики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНа Алмалыкском горно-металлургическом комбинате начато строительство 4-й медно-обогатительной фабрики
На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате начато строительство 4-й медно-обогатительной фабрики - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2024
На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате начато строительство 4-й медно-обогатительной фабрики
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Глава государства нажал символическую кнопку и дал старт строительству нового завода", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаНа Алмалыкском горно-металлургическом комбинате начато строительство 4-й медно-обогатительной фабрики
На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате начато строительство 4-й медно-обогатительной фабрики - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2024
На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате начато строительство 4-й медно-обогатительной фабрики
© Пресс-служба президента Узбекистана
Благодаря проекту стоимостью $5,3 млрд будут созданы мощности по получению 146 тыс. тонн медного катода, 13 тонн золота и 73 тонны серебра в год. Годовой объем производства достигнет $1,9 млрд. На фабрике и ее инфраструктурных объектах будут работать более 3 тыс. человек.
К проекту привлечены итальянская компания "Wood" и британская "Worley Parsons". В производстве предусмотрено применение высокотехнологичных, экологически безопасных и экономичных технологий.
В настоящее время проектируют 5-ю медно-обогатительную фабрику Алмалыкского горно-металлургического комбината, добавили в пресс-службе.
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