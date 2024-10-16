Мясо или паштет: где питательных веществ больше

"В отличие даже от куска мяса, паштеты всегда в измельченной форме. А мы знаем, что в диетическом питании — больному после операции, ребенку — еду дают именно в измельченной форме, потому что организму легко переварить и усвоить полезные вещества", — добавила Соломатина.