https://uz.sputniknews.ru/20241016/myaso-ili-pashtet-gde-pitatelnyx-veschestv-bolshe-46148671.html
Мясо или паштет: где питательных веществ больше
Мясо или паштет: где питательных веществ больше
Sputnik Узбекистан
Диетолог рассказал, в чем пищевая ценность паштетов
2024-10-16T22:07+0500
2024-10-16T22:07+0500
2024-10-16T22:07+0500
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Основной ингредиент паштетов — субпродукты: печень, сердце, почки, то есть внутренние органы животных. Ткани этих органов больше всего насыщены питательными веществами, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По словам специалиста, питательные вещества из паштетов организм легко усваивает. Мясо в данном отношении "проигрывает".
https://uz.sputniknews.ru/20241010/kak-odevatsya-v-mejsezone-46059400.html
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мясо паштет питательные вещества диетолог
мясо паштет питательные вещества диетолог
Мясо или паштет: где питательных веществ больше
Диетолог рассказал, в чем пищевая ценность паштетов.
Основной ингредиент паштетов — субпродукты: печень, сердце, почки, то есть внутренние органы животных. Ткани этих органов больше всего насыщены питательными веществами, рассказала радио Sputnik
кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
"Внутренние органы — основные труженики нашего организма. Без печени, почек, сердца он не проживет и поэтому перераспределяет питательные вещества в первую очередь в эти органы. Минеральных веществ и витаминов в субпродуктах больше, чем в мясе", — пояснила она.
По словам специалиста, питательные вещества из паштетов организм легко усваивает. Мясо в данном отношении "проигрывает".
"В отличие даже от куска мяса, паштеты всегда в измельченной форме. А мы знаем, что в диетическом питании — больному после операции, ребенку — еду дают именно в измельченной форме, потому что организму легко переварить и усвоить полезные вещества", — добавила Соломатина.