https://uz.sputniknews.ru/20241016/parlamentskie-vybory-uzbekistan-obschestvennyy-poryadok-bezopasnost-46143653.html

Парламентские выборы в Узбекистане: как обеспечат общественный порядок и безопасность

Парламентские выборы в Узбекистане: как обеспечат общественный порядок и безопасность

Sputnik Узбекистан

ЦИК республики определил меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на выборах, что позволит избирателям голосовать свободно, добровольно и на основе международных стандартов

2024-10-16T11:44+0500

2024-10-16T11:44+0500

2024-10-16T11:44+0500

узбекистан

парламентские выборы

цик узбекистана

политика

общество

безопасность

избирательные участки

избиратели

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. На очередном заседании Центральной избирательной комиссии обсудили меры и приняли соответствующее решение по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении парламентских выборов в Узбекистане, сообщает пресс-служба ЦИК. Речь шла об охране территорий избирательных округов и участков от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности, а также о бесперебойном электроснабжении зданий избирательных комиссий и других организационных вопросах. Руководители МВД, Национальной гвардии, МЧС и Минэнерго представили информацию о проведенной работе в период подготовки к выборам. Вместе с тем провели осмотр дорог, ведущих ко всем зданиям, установили дорожные знаки, дорожные разметки, светофоры, а рядом с 270 зданиями организовали автопарковки. Говорили также о проведении проверки пожарной безопасности всех избирательных участков, организации профосмотров 450 зданий, обеспечении первичными средствами пожаротушения еще 664 зданий. Отмечалось, что министерством энергетики приняты меры по бесперебойному обеспечению зданий комиссий электроэнергией в день выборов.Напомним, что Узбекистане 27 октября текущего года пройдут выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей.Сегодня, 16 октября, начинается досрочное голосование на выборах в парламент. Избиратель, который не может находиться по месту жительства в день выборов, имеет право проголосовать досрочно. Процесс продолжится до 23 октября. По данным ЦИК, участки для досрочного голосования будут работать с 9.00 до 18.00 в будние дни и с 11.00 до 17.00 в выходные дни.

https://uz.sputniknews.ru/20240726/uzbekistan-parlamentskiye-vybory-unikalnost-44948527.html

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