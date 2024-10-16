Парламентские выборы в Узбекистане: как обеспечат общественный порядок и безопасность
© Sputnik/Зафар ХалиловДосрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
© Sputnik/Зафар Халилов
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ЦИК республики определил меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на выборах, что позволит избирателям голосовать свободно, добровольно и на основе международных стандартов.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. На очередном заседании Центральной избирательной комиссии обсудили меры и приняли соответствующее решение по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении парламентских выборов в Узбекистане, сообщает пресс-служба ЦИК.
© ЦИКОпределены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на выборах
Определены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на выборах
© ЦИК
Речь шла об охране территорий избирательных округов и участков от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности, а также о бесперебойном электроснабжении зданий избирательных комиссий и других организационных вопросах.
Руководители МВД, Национальной гвардии, МЧС и Минэнерго представили информацию о проведенной работе в период подготовки к выборам.
© ЦИКОпределены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на выборах
Определены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на выборах
© ЦИК
"В частности, в целях обеспечения безопасности и порядка ответственными министерствами и ведомствами дополнительно установлены 332 камеры видеонаблюдения у зданий избирательных участков, в 528 зданиях — осветительные приборы", — говорится в сообщении.
© ЦИКОпределены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на выборах
Определены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на выборах
© ЦИК
Вместе с тем провели осмотр дорог, ведущих ко всем зданиям, установили дорожные знаки, дорожные разметки, светофоры, а рядом с 270 зданиями организовали автопарковки.
© ЦИКОпределены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на выборах
Определены меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на выборах
© ЦИК
Говорили также о проведении проверки пожарной безопасности всех избирательных участков, организации профосмотров 450 зданий, обеспечении первичными средствами пожаротушения еще 664 зданий.
Отмечалось, что министерством энергетики приняты меры по бесперебойному обеспечению зданий комиссий электроэнергией в день выборов.
Напомним, что Узбекистане 27 октября текущего года пройдут выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей.
Сегодня, 16 октября, начинается досрочное голосование на выборах в парламент. Избиратель, который не может находиться по месту жительства в день выборов, имеет право проголосовать досрочно. Процесс продолжится до 23 октября. По данным ЦИК, участки для досрочного голосования будут работать с 9.00 до 18.00 в будние дни и с 11.00 до 17.00 в выходные дни.
26 июля, 14:45