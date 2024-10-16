https://uz.sputniknews.ru/20241016/uzatom-otsenka-ploschadki-stroitelstvo-aes-46152249.html
Узатом предварительно оценил 14 потенциальных площадок для строительства АЭС
Узатом предварительно оценил 14 потенциальных площадок для строительства АЭС
Sputnik Узбекистан
Директор Агентства по развитию атомной энергетики РУз: Оценка проводится на основе местных и международных нормативных документов по выбору площадок для атомных станций
2024-10-16T13:55+0500
2024-10-16T13:55+0500
2024-10-16T16:10+0500
узбекистан
энергетика
конференция
ташкент
атомная энергетика
узатом
строительство аэс в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Узатом предварительно оценил 14 потенциальных площадок для строительства атомных станций. Об этом рассказал директор Агентства по атомной энергетике при Кабмине РУз Азим Ахмедхаджаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В своем выступлении на международной конференции "Вызовы и перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане", проходящей в Ташкенте, Ахмедхаджаев отметил, что планируется детальное изучение данных площадок для дальнейшего развития малых реакторов в различных регионах республики. Ранее директор Агентства по атомной энергетике рассказал, какие вызовы под силу малому модульному реактору (SMR), а также о том, для каких целей, помимо выработки электроэнергии, можно использовать в будущем малую АЭС.
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аэс узбекистан строительство
аэс узбекистан строительство
Узатом предварительно оценил 14 потенциальных площадок для строительства АЭС
13:55 16.10.2024 (обновлено: 16:10 16.10.2024)
Директор Агентства по развитию атомной энергетики РУз: Оценка проводится на основе местных и международных нормативных документов по выбору площадок для атомных станций.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Узатом предварительно оценил 14 потенциальных площадок для строительства атомных станций. Об этом рассказал директор Агентства по атомной энергетике при Кабмине РУз Азим Ахмедхаджаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В своем выступлении на международной конференции "Вызовы и перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане", проходящей в Ташкенте, Ахмедхаджаев отметил, что планируется детальное изучение данных площадок для дальнейшего развития малых реакторов в различных регионах республики.
"Оценка проводится на основе местных и международных нормативных документов по выбору площадок для АЭС", — отметил он.
Ранее директор Агентства по атомной энергетике рассказал
, какие вызовы под силу малому модульному реактору (SMR), а также о том, для каких целей, помимо выработки электроэнергии, можно использовать в будущем малую АЭС.