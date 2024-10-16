https://uz.sputniknews.ru/20241016/uzatom-otsenka-ploschadki-stroitelstvo-aes-46152249.html

Узатом предварительно оценил 14 потенциальных площадок для строительства АЭС

Узатом предварительно оценил 14 потенциальных площадок для строительства АЭС

Sputnik Узбекистан

Директор Агентства по развитию атомной энергетики РУз: Оценка проводится на основе местных и международных нормативных документов по выбору площадок для атомных станций

2024-10-16T13:55+0500

2024-10-16T13:55+0500

2024-10-16T16:10+0500

узбекистан

энергетика

конференция

ташкент

атомная энергетика

узатом

строительство аэс в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Узатом предварительно оценил 14 потенциальных площадок для строительства атомных станций. Об этом рассказал директор Агентства по атомной энергетике при Кабмине РУз Азим Ахмедхаджаев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В своем выступлении на международной конференции "Вызовы и перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане", проходящей в Ташкенте, Ахмедхаджаев отметил, что планируется детальное изучение данных площадок для дальнейшего развития малых реакторов в различных регионах республики. Ранее директор Агентства по атомной энергетике рассказал, какие вызовы под силу малому модульному реактору (SMR), а также о том, для каких целей, помимо выработки электроэнергии, можно использовать в будущем малую АЭС.

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