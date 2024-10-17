https://uz.sputniknews.ru/20241017/nablyudateli-mpa-sng-nachali-monitoring-dosrochnogo-golosovaniya-v-uzbekistane-46171293.html
Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг досрочного голосования на выборах в Узбекистане
Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг досрочного голосования на выборах в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
16 октября началось досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса РУз, назначенных на 27 октября.
2024-10-17T13:10+0500
2024-10-17T13:10+0500
2024-10-17T13:10+0500
политика
общество
парламентские выборы
узбекистан
снг
наблюдатели
сергей лебедев
досрочное голосование
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых государств начали мониторинг досрочного голосования на парламентских выборах в Узбекистане, сообщает пресс-служба МПА СНГ. Они ознакомились с порядком досрочного голосования и убедились, что избирательные участки открыты, участковые комиссии сформированы, члены комиссий прошли обучение и приступили к работе. Участки оснащены всеми информационными материалами и техническим оборудованием, предусмотренными законодательством республики. Напомним, что досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса РУз, которые состоятся 27 октября 2024 года, проходит с 16 по 23 октября. Голосование на избирательных участках, открытых в дипломатических и иных представительствах республики в иностранных государствах, проводится с 9.00 до 18.00 по местному времени. Группа международных наблюдателей от МПА СНГ, состоящая из представителей парламентов семи государств-участников МПА СНГ, должностных лиц МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ, проводит мониторинг выборов по приглашению Председателя Центральной избирательной комиссии РУз Зайниддина Низамходжаева. Ее координатор — депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Талайбек Масабиров. Ранее генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что подготовка к парламентским выборам в Узбекистане проходит достойно и организованно. По его словам, это является хорошей гарантией того, что и сами выборы тоже пройдут организованно, и будут созданы все условия, чтобы в высший законодательный орган избрали самых достойных.
https://uz.sputniknews.ru/20241016/parlamentskie-vybory-uzbekistan-obschestvennyy-poryadok-bezopasnost-46143653.html
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узбекистан парламентские выборы наблюдатели мпа снг мониторинг
узбекистан парламентские выборы наблюдатели мпа снг мониторинг
Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг досрочного голосования на выборах в Узбекистане
16 октября стартовало досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса РУз, назначенных на 27 октября.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых государств начали мониторинг досрочного голосования на парламентских выборах в Узбекистане, сообщает
пресс-служба МПА СНГ.
"Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ посетили избирательные участки в Посольстве Республики Узбекистан в Москве и участок в Генеральном консульстве Узбекистана в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.
Они ознакомились с порядком досрочного голосования и убедились, что избирательные участки открыты, участковые комиссии сформированы, члены комиссий прошли обучение и приступили к работе. Участки оснащены всеми информационными материалами и техническим оборудованием, предусмотренными законодательством республики.
"Генеральный консул Узбекистана Абдурахмон Махмудов рассказал международным наблюдателям от МПА СНГ об организации досрочного выездного голосования для граждан Узбекистана в Санкт-Петербурге и регионах Северо-Запада Российской Федерации, а также о планируемых мероприятиях по подготовке к основному дню голосования", — говорится в сообщении.
Напомним, что досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса РУз, которые состоятся 27 октября 2024 года, проходит с 16 по 23 октября. Голосование на избирательных участках, открытых в дипломатических и иных представительствах республики в иностранных государствах, проводится с 9.00 до 18.00 по местному времени.
Группа международных наблюдателей от МПА СНГ, состоящая из представителей парламентов семи государств-участников МПА СНГ, должностных лиц МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ, проводит мониторинг выборов по приглашению Председателя Центральной избирательной комиссии РУз Зайниддина Низамходжаева.
Ее координатор — депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Талайбек Масабиров.
Ранее генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что подготовка к парламентским выборам в Узбекистане проходит достойно и организованно.
По его словам, это является хорошей гарантией того, что и сами выборы тоже пройдут организованно, и будут созданы все условия, чтобы в высший законодательный орган избрали самых достойных.