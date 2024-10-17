https://uz.sputniknews.ru/20241017/nablyudateli-mpa-sng-nachali-monitoring-dosrochnogo-golosovaniya-v-uzbekistane-46171293.html

Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг досрочного голосования на выборах в Узбекистане

Наблюдатели от МПА СНГ начали мониторинг досрочного голосования на выборах в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

16 октября началось досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса РУз, назначенных на 27 октября.

2024-10-17T13:10+0500

2024-10-17T13:10+0500

2024-10-17T13:10+0500

политика

общество

парламентские выборы

узбекистан

снг

наблюдатели

сергей лебедев

досрочное голосование

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых государств начали мониторинг досрочного голосования на парламентских выборах в Узбекистане, сообщает пресс-служба МПА СНГ. Они ознакомились с порядком досрочного голосования и убедились, что избирательные участки открыты, участковые комиссии сформированы, члены комиссий прошли обучение и приступили к работе. Участки оснащены всеми информационными материалами и техническим оборудованием, предусмотренными законодательством республики. Напомним, что досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса РУз, которые состоятся 27 октября 2024 года, проходит с 16 по 23 октября. Голосование на избирательных участках, открытых в дипломатических и иных представительствах республики в иностранных государствах, проводится с 9.00 до 18.00 по местному времени. Группа международных наблюдателей от МПА СНГ, состоящая из представителей парламентов семи государств-участников МПА СНГ, должностных лиц МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ, проводит мониторинг выборов по приглашению Председателя Центральной избирательной комиссии РУз Зайниддина Низамходжаева. Ее координатор — депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Талайбек Масабиров. Ранее генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что подготовка к парламентским выборам в Узбекистане проходит достойно и организованно. По его словам, это является хорошей гарантией того, что и сами выборы тоже пройдут организованно, и будут созданы все условия, чтобы в высший законодательный орган избрали самых достойных.

https://uz.sputniknews.ru/20241016/parlamentskie-vybory-uzbekistan-obschestvennyy-poryadok-bezopasnost-46143653.html

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