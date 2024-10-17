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https://uz.sputniknews.ru/20241017/uzbekistan-dorogi-mirziyoyev-prezentatsiya-46164340.html
Мирзиёев: Наши международные дороги должны отвечать самым высоким требованиям
Мирзиёев: Наши международные дороги должны отвечать самым высоким требованиям
Sputnik Узбекистан
Глава республики дал указания по тесному взаимодействию с международными финансовыми институтами, привлечению зарубежных консультантов в проекты дорожной и водной инфраструктуры
2024-10-17T09:50+0500
2024-10-17T10:13+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
дороги
экономика
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Международные дороги общей протяженностью 4 тысячи километров, соединяющие Андижан с Кунградом, Термез с Ташкентом, должны отвечать самым высоким требованиям, заявил Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией о работе в сфере дорожного хозяйства и приоритетных задачах на перспективу. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Анализ ООН показывает, что качественные дороги будут способствовать росту экономики республики как минимум на 2%. В настоящее время совместно с международными финансовыми организациями реализуется 6 проектов по реконструкции 729 километров дорог. К работе в этой сфере также активно привлекают представителей частного сектора. Эксплуатацию 260 километров дорог в регионах передали предпринимателям на основе аутсорсинга. В рамках проекта Азиатского банка развития достигнута договоренность о том, что в строительстве 841 километра дорог впервые будут участвовать исключительно местные подрядчики. Глава республики обозначил важные задачи в данной сфере. Он также отметил необходимость ускорения реализации проектов платных дорог между Ташкентом – Самаркандом и Ташкентом – Андижаном, строительства их на участках с высоким уровнем трафика. При этом законодательно закрепят обязательное наличие альтернативной бесплатной дороги. На сегодняшний день 4 700 путепроводов нуждаются в ремонте. Президент поставил задачу разработать трехлетнюю программу по их реконструкции. В регионах развивают придорожную инфраструктуру, организуют торговлю и оказание услуг. Как отмечалось, на международных автомагистралях протяженностью около 4 тыс. километров дополнительно построят 70 сервисных комплексов. Президент дал указания тесно взаимодействовать с международными финансовыми институтами, привлекать зарубежных консультантов в проекты дорожной и водной инфраструктуры.
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узбекистан проекты дороги строительство реконструкция
узбекистан проекты дороги строительство реконструкция

Мирзиёев: Наши международные дороги должны отвечать самым высоким требованиям

09:50 17.10.2024 (обновлено: 10:13 17.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены важные задачи в дорожном строительстве
Рассмотрены важные задачи в дорожном строительстве - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики дал указания по тесному взаимодействию с международными финансовыми институтами, привлечению зарубежных консультантов в проекты дорожной и водной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Международные дороги общей протяженностью 4 тысячи километров, соединяющие Андижан с Кунградом, Термез с Ташкентом, должны отвечать самым высоким требованиям, заявил Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией о работе в сфере дорожного хозяйства и приоритетных задачах на перспективу. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены важные задачи в дорожном строительстве
Рассмотрены важные задачи в дорожном строительстве - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2024
Рассмотрены важные задачи в дорожном строительстве
© Пресс-служба президента Узбекистана
Анализ ООН показывает, что качественные дороги будут способствовать росту экономики республики как минимум на 2%. В настоящее время совместно с международными финансовыми организациями реализуется 6 проектов по реконструкции 729 километров дорог.

"В частности, в ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию участок дороги протяженностью 240 километров по маршруту Кунград – Бейнеу. Также будут реконструированы отдельные участки дорог Гулистан – Андижан, Душанбе – Термез, Бухара – Туркменбаши, Ургенч – Хазарасп", — говорится в сообщении.

К работе в этой сфере также активно привлекают представителей частного сектора. Эксплуатацию 260 километров дорог в регионах передали предпринимателям на основе аутсорсинга. В рамках проекта Азиатского банка развития достигнута договоренность о том, что в строительстве 841 километра дорог впервые будут участвовать исключительно местные подрядчики.
Глава республики обозначил важные задачи в данной сфере.

"Учитывая географическое положение Узбекистана, значение международных дорог для внешней торговли очень велико. Поэтому наши международные дороги общей протяженностью 4 тысячи километров, соединяющие Андижан с Кунградом, Термез с Ташкентом, должны отвечать самым высоким требованиям", — сказал Мирзиёев.

Он также отметил необходимость ускорения реализации проектов платных дорог между Ташкентом – Самаркандом и Ташкентом – Андижаном, строительства их на участках с высоким уровнем трафика. При этом законодательно закрепят обязательное наличие альтернативной бесплатной дороги.
На сегодняшний день 4 700 путепроводов нуждаются в ремонте. Президент поставил задачу разработать трехлетнюю программу по их реконструкции.
В регионах развивают придорожную инфраструктуру, организуют торговлю и оказание услуг. Как отмечалось, на международных автомагистралях протяженностью около 4 тыс. километров дополнительно построят 70 сервисных комплексов.
Президент дал указания тесно взаимодействовать с международными финансовыми институтами, привлекать зарубежных консультантов в проекты дорожной и водной инфраструктуры.
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