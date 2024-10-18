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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241018/press-sentr-sputnik-konferentsiya-vizit-moskva-kompaniya-uzbekistan-46196997.html
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят визит московских компаний в Узбекистан
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят визит московских компаний в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В последнее время число бизнес-миссий из различных регионов России, приезжающих в Узбекистан, значительно увеличилось, что способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества двух стран
2024-10-18T18:01+0500
2024-10-18T18:04+0500
пресс-центр
пресс-центр
узбекистан
москва
визит
бизнес-миссия
компания
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится конференция с участием заместителя генерального директора АНО "Московский экспортный центр" Надежды Ларионовой, посвященная визиту многоотраслевой деловой миссии компаний Москвы в Узбекистан. В ходе конференции подробно обсудят, с чем приехали в Ташкент московские бизнесмены.Мероприятие пройдет 22 октября в 10.00 по ташкентскому времени.К участию приглашаются журналисты.Запись по телефону +998 97 190 71 78 (@alisherakimbaev).
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пресс центр sputnik визит москва компания узбекистан бизнес миссия регион россия торговля экономика сотрудничество страна
пресс центр sputnik визит москва компания узбекистан бизнес миссия регион россия торговля экономика сотрудничество страна

Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят визит московских компаний в Узбекистан

18:01 18.10.2024 (обновлено: 18:04 18.10.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В последнее время число бизнес-миссий из различных регионов России, приезжающих в Узбекистан, значительно увеличилось, что способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества двух стран.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится конференция с участием заместителя генерального директора АНО "Московский экспортный центр" Надежды Ларионовой, посвященная визиту многоотраслевой деловой миссии компаний Москвы в Узбекистан.
В ходе конференции подробно обсудят, с чем приехали в Ташкент московские бизнесмены.
Мероприятие пройдет 22 октября в 10.00 по ташкентскому времени.
К участию приглашаются журналисты.
Запись по телефону +998 97 190 71 78 (@alisherakimbaev).
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