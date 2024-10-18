https://uz.sputniknews.ru/20241018/press-sentr-sputnik-konferentsiya-vizit-moskva-kompaniya-uzbekistan-46196997.html

Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят визит московских компаний в Узбекистан

Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят визит московских компаний в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В последнее время число бизнес-миссий из различных регионов России, приезжающих в Узбекистан, значительно увеличилось, что способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества двух стран

2024-10-18T18:01+0500

2024-10-18T18:01+0500

2024-10-18T18:04+0500

пресс-центр

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится конференция с участием заместителя генерального директора АНО "Московский экспортный центр" Надежды Ларионовой, посвященная визиту многоотраслевой деловой миссии компаний Москвы в Узбекистан. В ходе конференции подробно обсудят, с чем приехали в Ташкент московские бизнесмены.Мероприятие пройдет 22 октября в 10.00 по ташкентскому времени.К участию приглашаются журналисты.Запись по телефону +998 97 190 71 78 (@alisherakimbaev).

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