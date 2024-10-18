https://uz.sputniknews.ru/20241018/press-sentr-sputnik-konferentsiya-vizit-moskva-kompaniya-uzbekistan-46196997.html
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят визит московских компаний в Узбекистан
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят визит московских компаний в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В последнее время число бизнес-миссий из различных регионов России, приезжающих в Узбекистан, значительно увеличилось, что способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества двух стран
2024-10-18T18:01+0500
2024-10-18T18:01+0500
2024-10-18T18:04+0500
пресс-центр
пресс-центр
узбекистан
москва
визит
бизнес-миссия
компания
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится конференция с участием заместителя генерального директора АНО "Московский экспортный центр" Надежды Ларионовой, посвященная визиту многоотраслевой деловой миссии компаний Москвы в Узбекистан. В ходе конференции подробно обсудят, с чем приехали в Ташкент московские бизнесмены.Мероприятие пройдет 22 октября в 10.00 по ташкентскому времени.К участию приглашаются журналисты.Запись по телефону +998 97 190 71 78 (@alisherakimbaev).
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пресс центр sputnik визит москва компания узбекистан бизнес миссия регион россия торговля экономика сотрудничество страна
пресс центр sputnik визит москва компания узбекистан бизнес миссия регион россия торговля экономика сотрудничество страна
Анонс: в пресс-центре Sputnik обсудят визит московских компаний в Узбекистан
18:01 18.10.2024 (обновлено: 18:04 18.10.2024)
В последнее время число бизнес-миссий из различных регионов России, приезжающих в Узбекистан, значительно увеличилось, что способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества двух стран.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится конференция с участием заместителя генерального директора АНО "Московский экспортный центр" Надежды Ларионовой, посвященная визиту многоотраслевой деловой миссии компаний Москвы в Узбекистан.
В ходе конференции подробно обсудят, с чем приехали в Ташкент московские бизнесмены.
Мероприятие пройдет 22 октября в 10.00 по ташкентскому времени.
К участию приглашаются журналисты.
Запись по телефону +998 97 190 71 78 (@alisherakimbaev).