ЧМ по военному дзюдо: Узбекистан завершил соревнования на высокой ноте
11:20 19.10.2024 (обновлено: 11:45 19.10.2024)
© НОКЗавершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент
© НОК
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Военные дзюдоистки Узбекистана завоевали золотые медали на Чемпионате мира в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Узбекистан завершил чемпионат мира по военному дзюдо на высокой ноте. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.
В Ташкенте завершился чемпионат мира по военному дзюдо. В заключительный день соревнований определились победители и призеры командной программы.
"Приятно отметить, что наши соотечественники успешно завершили квалификационные поединки и пробились в финал. В итоге золотые медали завоевали дзюдоистки, которые одолели представительниц Франции со счетом 3:1. А наши ребята, уступив команде Монголии со счетом 2:3, удостоились серебряных наград", – отметили в НОК.
© НОКЗавершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент
Завершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент
© НОК
© НОКЗавершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент
Завершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент
© НОК
Для информации, чемпионат мира по этому направлению впервые был организован в Узбекистане.