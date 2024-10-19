https://uz.sputniknews.ru/20241019/chm-po-voennomu-dzyudo-uzbekistan-zavershil-sorevnovaniya-na-vysokoy-note-46204886.html

ЧМ по военному дзюдо: Узбекистан завершил соревнования на высокой ноте

ЧМ по военному дзюдо: Узбекистан завершил соревнования на высокой ноте

Sputnik Узбекистан

Военные дзюдоистки Узбекистана завоевали золотые медали на Чемпионате мира в Ташкенте.

2024-10-19T11:20+0500

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спортивные соревнования

дзюдо

ташкент

военные

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Узбекистан завершил чемпионат мира по военному дзюдо на высокой ноте. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.В Ташкенте завершился чемпионат мира по военному дзюдо. В заключительный день соревнований определились победители и призеры командной программы.Для информации, чемпионат мира по этому направлению впервые был организован в Узбекистане.

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