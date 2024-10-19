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ЧМ по военному дзюдо: Узбекистан завершил соревнования на высокой ноте
ЧМ по военному дзюдо: Узбекистан завершил соревнования на высокой ноте
Sputnik Узбекистан
Военные дзюдоистки Узбекистана завоевали золотые медали на Чемпионате мира в Ташкенте.
2024-10-19T11:20+0500
2024-10-19T11:45+0500
спорт
спортивные соревнования
дзюдо
ташкент
военные
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Узбекистан завершил чемпионат мира по военному дзюдо на высокой ноте. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.В Ташкенте завершился чемпионат мира по военному дзюдо. В заключительный день соревнований определились победители и призеры командной программы.Для информации, чемпионат мира по этому направлению впервые был организован в Узбекистане.
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дзюдо ташкент военные золотые медали серебряные медали
дзюдо ташкент военные золотые медали серебряные медали

ЧМ по военному дзюдо: Узбекистан завершил соревнования на высокой ноте

11:20 19.10.2024 (обновлено: 11:45 19.10.2024)
© НОКЗавершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент
Завершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2024
© НОК
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Военные дзюдоистки Узбекистана завоевали золотые медали на Чемпионате мира в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Узбекистан завершил чемпионат мира по военному дзюдо на высокой ноте. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.
В Ташкенте завершился чемпионат мира по военному дзюдо. В заключительный день соревнований определились победители и призеры командной программы.

"Приятно отметить, что наши соотечественники успешно завершили квалификационные поединки и пробились в финал. В итоге золотые медали завоевали дзюдоистки, которые одолели представительниц Франции со счетом 3:1. А наши ребята, уступив команде Монголии со счетом 2:3, удостоились серебряных наград", – отметили в НОК.

© НОКЗавершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент
Завершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2024
Завершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент
© НОК
© НОКЗавершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент
Завершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2024
Завершился чемпионат мира по дзюдо среди военнослужащих, который принимал Ташкент
© НОК
Для информации, чемпионат мира по этому направлению впервые был организован в Узбекистане.
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