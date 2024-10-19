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https://uz.sputniknews.ru/20241019/prinyat-ukaz-prezidenta-32-godovschina-konstitutsii-uzbekistana-46205350.html
В Узбекистане готовятся к празднованию 32-й годовщины Конституции – Указ президента
В Узбекистане готовятся к празднованию 32-й годовщины Конституции – Указ президента
Sputnik Узбекистан
Утверждены программа подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции, и оргкомитет.
2024-10-19T12:40+0500
2024-10-19T12:48+0500
конституция
праздник
распоряжение
президент узбекистана
указ
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Принято Распоряжение Президента "О подготовке и проведении праздника Дня Конституции Республики Узбекистан", об этом говорится на портале правовой информации Минюста РУз.Также утверждены Программа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции, и организационный комитет. В целях празднования Дня Конституции решено обратить особое внимание на следующие вопросы:
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день конституции президент программа праздник мероприятия распоряжение
день конституции президент программа праздник мероприятия распоряжение

В Узбекистане готовятся к празднованию 32-й годовщины Конституции – Указ президента

12:40 19.10.2024 (обновлено: 12:48 19.10.2024)
© SputnikКонституция республики Узбекистан
Конституция республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2024
© Sputnik
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Утверждены программа подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции, и оргкомитет.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Принято Распоряжение Президента "О подготовке и проведении праздника Дня Конституции Республики Узбекистан", об этом говорится на портале правовой информации Минюста РУз.

Согласно Распоряжению, в целях достойной встречи и празднования на высоком уровне 32-й годовщины Конституции будет организовано эффективное проведение организационно-практических и духовно-просветительских мероприятий, воплотивших в себе главную идею "Конституция – гарант свободной и процветающей жизни!",– говорится в сообщении ведомства.

Также утверждены Программа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции, и организационный комитет.
В целях празднования Дня Конституции решено обратить особое внимание на следующие вопросы:
проведение в махаллях, образовательных и трудовых коллективах просветительских встреч и бесед о сути и содержании обновленной Конституции, коренных реформах, намеченных в рамках основных приоритетных направлений Стратегии "Узбекистан – 2030";
освещение широкомасштабных реформ, осуществляемых в последние годы в различных сферах экономической, социальной, культурно-духовной жизни, места и роли Конституции в новой редакции в укреплении результатов, достигаемых в этом направлении;
раскрытие сути и значения жизненного девиза "Конституция – гарант свободной и процветающей жизни!", перехода на совершенно новый этап в области прав и свобод человека на основе Конституции в новой редакции;
широкая пропаганда значения реформ, реализуемых в области обеспечения надежной защиты права на собственность, развития сфер здравоохранения, науки, культуры, искусства и спорта, проявления постоянного внимания и заботы о представителях старшего поколения, женщинах и молодежи, защите семьи, материнства, детства и отцовства;
проведение уроков Конституции с охватом всех учащихся и студентов общих средних, средних специальных, профессиональных и высших образовательных организаций в рамках "Недели Конституции".
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