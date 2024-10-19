В Узбекистане готовятся к празднованию 32-й годовщины Конституции – Указ президента

проведение в махаллях, образовательных и трудовых коллективах просветительских встреч и бесед о сути и содержании обновленной Конституции, коренных реформах, намеченных в рамках основных приоритетных направлений Стратегии "Узбекистан – 2030"; проведение в махаллях, образовательных и трудовых коллективах просветительских встреч и бесед о сути и содержании обновленной Конституции, коренных реформах, намеченных в рамках основных приоритетных направлений Стратегии "Узбекистан – 2030";

освещение широкомасштабных реформ, осуществляемых в последние годы в различных сферах экономической, социальной, культурно-духовной жизни, места и роли Конституции в новой редакции в укреплении результатов, достигаемых в этом направлении; освещение широкомасштабных реформ, осуществляемых в последние годы в различных сферах экономической, социальной, культурно-духовной жизни, места и роли Конституции в новой редакции в укреплении результатов, достигаемых в этом направлении;

раскрытие сути и значения жизненного девиза "Конституция – гарант свободной и процветающей жизни!", перехода на совершенно новый этап в области прав и свобод человека на основе Конституции в новой редакции; раскрытие сути и значения жизненного девиза "Конституция – гарант свободной и процветающей жизни!", перехода на совершенно новый этап в области прав и свобод человека на основе Конституции в новой редакции;

широкая пропаганда значения реформ, реализуемых в области обеспечения надежной защиты права на собственность, развития сфер здравоохранения, науки, культуры, искусства и спорта, проявления постоянного внимания и заботы о представителях старшего поколения, женщинах и молодежи, защите семьи, материнства, детства и отцовства; широкая пропаганда значения реформ, реализуемых в области обеспечения надежной защиты права на собственность, развития сфер здравоохранения, науки, культуры, искусства и спорта, проявления постоянного внимания и заботы о представителях старшего поколения, женщинах и молодежи, защите семьи, материнства, детства и отцовства;