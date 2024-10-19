https://uz.sputniknews.ru/20241019/uzbekistan-bashkortostan-sotrudnichestvo-v-legkoy-promyshlennosti-46207007.html

Узбекистан и Башкортостан планируют сотрудничество в сфере легкой промышленности

Узбекистан и Башкортостан планируют сотрудничество в сфере легкой промышленности

Sputnik Узбекистан

Для экспортоориентированных предприятий Республики Башкортостан провели презентацию, в которой представили текущее состояние рынка легкой промышленности в Узбекистане.

2024-10-19T16:30+0500

2024-10-19T16:30+0500

2024-10-19T16:45+0500

узбекистан

башкортостан

сотрудничество

переговоры

промышленность

торговое представительство

экспорт

логистика

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Узбекистан и Башкортостан рассматривают перпективы сотрудничества в сфере легкой промышленности, сообщает пресс-служба Торгпредства РФ в РУз.По информации торгового представительства, в рамках специализированной отраслевой акселерационной программы "Экспортный форсаж: легкая промышленность" прошел модуль обучения на тему "Экспортный маркетинг", организованный Центром поддержки экспорта Республики Башкортостан. Заместитель торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин провел презентацию для экспортоориентированных предприятий Республики Башкортостан, в которой осветил текущее состояние рынка легкой промышленности в Узбекистане. В рамках модуля башкирских экспортеров проинформировали об особенностях выхода на узбекский рынок, преимуществах работы через онлайн-площадки и возможностях локализации производств на территории Узбекистана. Игорь Камынин также ответил на вопросы участников об организации логистики, регистрации компаний в Узбекистане, а также призвал предпринимателей активно участвовать в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в республике.

https://uz.sputniknews.ru/20240902/delegatsiya-karakalpakstan-stolitsa-bashkortostan-yurta-45465346.html

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