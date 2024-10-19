https://uz.sputniknews.ru/20241019/uzbekistan-bashkortostan-sotrudnichestvo-v-legkoy-promyshlennosti-46207007.html
Узбекистан и Башкортостан планируют сотрудничество в сфере легкой промышленности
Узбекистан и Башкортостан планируют сотрудничество в сфере легкой промышленности
Sputnik Узбекистан
Для экспортоориентированных предприятий Республики Башкортостан провели презентацию, в которой представили текущее состояние рынка легкой промышленности в Узбекистане.
2024-10-19T16:30+0500
2024-10-19T16:30+0500
2024-10-19T16:45+0500
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Узбекистан и Башкортостан рассматривают перпективы сотрудничества в сфере легкой промышленности, сообщает пресс-служба Торгпредства РФ в РУз.По информации торгового представительства, в рамках специализированной отраслевой акселерационной программы "Экспортный форсаж: легкая промышленность" прошел модуль обучения на тему "Экспортный маркетинг", организованный Центром поддержки экспорта Республики Башкортостан. Заместитель торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин провел презентацию для экспортоориентированных предприятий Республики Башкортостан, в которой осветил текущее состояние рынка легкой промышленности в Узбекистане. В рамках модуля башкирских экспортеров проинформировали об особенностях выхода на узбекский рынок, преимуществах работы через онлайн-площадки и возможностях локализации производств на территории Узбекистана. Игорь Камынин также ответил на вопросы участников об организации логистики, регистрации компаний в Узбекистане, а также призвал предпринимателей активно участвовать в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20240902/delegatsiya-karakalpakstan-stolitsa-bashkortostan-yurta-45465346.html
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узбекистан башкортостан сотрудничество легкая промышленность торгпредство рф в руз логистика экспорт
узбекистан башкортостан сотрудничество легкая промышленность торгпредство рф в руз логистика экспорт
Узбекистан и Башкортостан планируют сотрудничество в сфере легкой промышленности
16:30 19.10.2024 (обновлено: 16:45 19.10.2024)
Для экспортоориентированных предприятий Республики Башкортостан провели презентацию, в которой представили текущее состояние рынка легкой промышленности в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Узбекистан и Башкортостан рассматривают перпективы сотрудничества в сфере легкой промышленности, сообщает
пресс-служба Торгпредства РФ в РУз.
По информации торгового представительства, в рамках специализированной отраслевой акселерационной программы "Экспортный форсаж: легкая промышленность" прошел модуль обучения на тему "Экспортный маркетинг", организованный Центром поддержки экспорта Республики Башкортостан.
Заместитель торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин провел презентацию для экспортоориентированных предприятий Республики Башкортостан, в которой осветил текущее состояние рынка легкой промышленности в Узбекистане.
В рамках модуля башкирских экспортеров проинформировали об особенностях выхода на узбекский рынок, преимуществах работы через онлайн-площадки и возможностях локализации производств на территории Узбекистана.
Игорь Камынин также ответил на вопросы участников об организации логистики, регистрации компаний в Узбекистане, а также призвал предпринимателей активно участвовать в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в республике.