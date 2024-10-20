Интересные факты об уникальном ботаническом саде Ташкента – фотогалерея
14:42 20.10.2024 (обновлено: 15:05 20.10.2024)
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Уникальный ботанический сад, расположенный в Ташкенте, является вторым по величине садом в СНГ.
Ботанический сад в Ташкенте предлагает уникальную возможность насладиться разнообразием растительности и спокойствием природы в самом сердце города. Здесь посетители могут не только любоваться красивыми ландшафтами, но и узнать много нового о растительном мире.
Экскурсии, проводимые опытными гидами, позволяют глубже понять экосистему региона, познакомиться с редкими растениями, а также узнать о их значении для окружающей среды.
Уникальный ботанический сад, расположенный в Ташкенте, является вторым по величине среди всех парков СНГ и занимает площадь в 66 гектаров. Он является структурным подразделением Института растительного генофонда Академии Наук Узбекистана. Часть территории парка занимает известный Ташкентский зоопарк.
Коллекция сада насчитывает более 6 000 видов растений: 170 видов хвойных, около 800 видов тропических и субтропических растений и более 2 000 видов многолетних растений. На территории Ботанического сада находятся искусственные водоемы. Вода, протекающая из канала Аккурган, благодаря удобному расположению сада, способствует тому, что растения получают воду непосредственно из канала.
Сад также активно участвует в научных исследованиях и образовательных проектах, что делает его важным центром ботаники и экологии в Узбекистане. Здесь проводятся мастер-классы и лекции, направленные на популяризацию знаний о флоре и охране природы.
Посетители могут насладиться прогулками по аллеям сада, провести время у искусственных водоемов или устроить пикник на одной из зеленых лужаек. Это место идеально подходит для семейного отдыха, романтических прогулок или уединения с природой.
Кроме того, Ботанический сад в Ташкенте привлекает внимание художников и фотографов, желающих запечатлеть природную красоту. Эстетика сада вдохновляет на создание уникальных произведений искусства, делая его не только ботаническим, но и культурным центром города.
Стоимость входного билета в Ботанический сад Ташкента составит:
для взрослого человека или студента –15000 сумов;
для ребенка школьного возраста –10000 сумов;
дошкольникам 5–6 лет придется заплатить за билет 3000 сумов;
пенсионерам — 5000 сумов.
Инвалиды, участники войны и дети до 5 лет могут посетить парк бесплатно.
Дополнительно оплачивается вход в Ботанический сад с велосипедов — 30000 сумов.
При посещении оранжереи придется доплатить 7000 сумов (оранжерея открыта по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).
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© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром ХатамовЖимолость настоящая - Lonicera xylosteum
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© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Вокруг пруда всегда собираются люди
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© Sputnik / Бахром Хатамов
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© Sputnik / Бахром ХатамовВ саду много тенистых тропинок
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© Sputnik / Бахром Хатамов
Корни болотного кипариса окружают берег искусственного водоема