Медучреждения Узбекистана и России приняли документ о сотрудничестве – подробности
12:14 20.10.2024 (обновлено: 12:33 20.10.2024)
© Каракалпакское информационное агентство (ККИА) Флаги России и Узбекистана
© Каракалпакское информационное агентство (ККИА)
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В Ташкенте состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию основания Центра здоровья матери и ребенка, с участием специалистов из 12 зарубежных стран.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка договорился о сотрудничестве с двумя российскими медицинскими учреждениями, сообщили в пресс-службе центра.
В Ташкенте состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию основания Центра здоровья матери и ребенка. Конференция собрала экспертов сферы из порядка 12 зарубежных стран и специалистов из всех регионов Узбекистана.
На открытии конференции участникам было зачитано поздравление Шавката Мирзиёева коллективу Республиканского специализированного центра здоровья матери и ребенка с юбилейной датой.
Указом президента ряд сотрудников наградили высокими наградами страны, которые вручила Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенкаКонференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка
Конференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка
Выступая на конференции, В.и.о. министра здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров отметил: "Забота о здоровье матери и ребенка является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения в Узбекистане, и данная конференция призвана содействовать улучшению качества квалифицированной медицинской помощи женщинам и детям, обмену опытом между специалистами, внедрению в практику современных, научно-обоснованных и наилучших клинических рекомендаций на основе передового международного опыта".
В рамках мероприятия состоялись пленарные и секционные заседания, научно-практические семинары, мастер-классы. В них, наряду с отечественными специалистами, докладчиками, спикерами и модераторами выступили представители ведущих медицинских учреждений Беларуси, Германии, Литвы, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, Республики Корея, Украины, России и Турции.
Самой широко представленной на ташкентской конференции стала научная школа России. Современными технологиями в сфере акушерства и гинекологии поделились специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, Екатеринбурга и Калининграда.
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенкаКонференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка
Конференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка
По итогам конференции Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром здоровья матери и ребенка также подписаны Соглашения о сотрудничестве с двумя российскими учреждениями – ГБУЗ МО "Московский областной Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. академика В.И. Краснопольского", а также с ГБУ Калининградской области "Региональный перинатальный центр".