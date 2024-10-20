https://uz.sputniknews.ru/20241020/meditsinskie-uchrejdeniya-uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-46211366.html

Медучреждения Узбекистана и России приняли документ о сотрудничестве – подробности

Медучреждения Узбекистана и России приняли документ о сотрудничестве – подробности

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию основания Центра здоровья матери и ребенка, с участием специалистов из 12 зарубежных стран.

2024-10-20T12:14+0500

2024-10-20T12:14+0500

2024-10-20T12:33+0500

узбекистан

россия

здравоохранение

танзила нарбаева

сотрудничество

соглашение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/14/45757515_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_a92e268fded01929eda03de14427ebd7.jpg

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка договорился о сотрудничестве с двумя российскими медицинскими учреждениями, сообщили в пресс-службе центра.В Ташкенте состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию основания Центра здоровья матери и ребенка. Конференция собрала экспертов сферы из порядка 12 зарубежных стран и специалистов из всех регионов Узбекистана.На открытии конференции участникам было зачитано поздравление Шавката Мирзиёева коллективу Республиканского специализированного центра здоровья матери и ребенка с юбилейной датой.Указом президента ряд сотрудников наградили высокими наградами страны, которые вручила Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.Выступая на конференции, В.и.о. министра здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров отметил: "Забота о здоровье матери и ребенка является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения в Узбекистане, и данная конференция призвана содействовать улучшению качества квалифицированной медицинской помощи женщинам и детям, обмену опытом между специалистами, внедрению в практику современных, научно-обоснованных и наилучших клинических рекомендаций на основе передового международного опыта".В рамках мероприятия состоялись пленарные и секционные заседания, научно-практические семинары, мастер-классы. В них, наряду с отечественными специалистами, докладчиками, спикерами и модераторами выступили представители ведущих медицинских учреждений Беларуси, Германии, Литвы, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, Республики Корея, Украины, России и Турции.Самой широко представленной на ташкентской конференции стала научная школа России. Современными технологиями в сфере акушерства и гинекологии поделились специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, Екатеринбурга и Калининграда.По итогам конференции Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром здоровья матери и ребенка также подписаны Соглашения о сотрудничестве с двумя российскими учреждениями – ГБУЗ МО "Московский областной Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. академика В.И. Краснопольского", а также с ГБУ Калининградской области "Региональный перинатальный центр".

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан сотрудничество здравоохранение центр здоровья матери и ребенка конференция