Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241020/meditsinskie-uchrejdeniya-uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-46211366.html
Медучреждения Узбекистана и России приняли документ о сотрудничестве – подробности
Медучреждения Узбекистана и России приняли документ о сотрудничестве – подробности
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию основания Центра здоровья матери и ребенка, с участием специалистов из 12 зарубежных стран.
2024-10-20T12:14+0500
2024-10-20T12:33+0500
узбекистан
россия
здравоохранение
танзила нарбаева
сотрудничество
соглашение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/14/45757515_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_a92e268fded01929eda03de14427ebd7.jpg
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка договорился о сотрудничестве с двумя российскими медицинскими учреждениями, сообщили в пресс-службе центра.В Ташкенте состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию основания Центра здоровья матери и ребенка. Конференция собрала экспертов сферы из порядка 12 зарубежных стран и специалистов из всех регионов Узбекистана.На открытии конференции участникам было зачитано поздравление Шавката Мирзиёева коллективу Республиканского специализированного центра здоровья матери и ребенка с юбилейной датой.Указом президента ряд сотрудников наградили высокими наградами страны, которые вручила Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.Выступая на конференции, В.и.о. министра здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров отметил: "Забота о здоровье матери и ребенка является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения в Узбекистане, и данная конференция призвана содействовать улучшению качества квалифицированной медицинской помощи женщинам и детям, обмену опытом между специалистами, внедрению в практику современных, научно-обоснованных и наилучших клинических рекомендаций на основе передового международного опыта".В рамках мероприятия состоялись пленарные и секционные заседания, научно-практические семинары, мастер-классы. В них, наряду с отечественными специалистами, докладчиками, спикерами и модераторами выступили представители ведущих медицинских учреждений Беларуси, Германии, Литвы, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, Республики Корея, Украины, России и Турции.Самой широко представленной на ташкентской конференции стала научная школа России. Современными технологиями в сфере акушерства и гинекологии поделились специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, Екатеринбурга и Калининграда.По итогам конференции Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром здоровья матери и ребенка также подписаны Соглашения о сотрудничестве с двумя российскими учреждениями – ГБУЗ МО "Московский областной Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. академика В.И. Краснопольского", а также с ГБУ Калининградской области "Региональный перинатальный центр".
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/14/45757515_128:0:895:575_1920x0_80_0_0_66b4d9db19afdeffd9ba6ca21c86f20e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия узбекистан сотрудничество здравоохранение центр здоровья матери и ребенка конференция
россия узбекистан сотрудничество здравоохранение центр здоровья матери и ребенка конференция

Медучреждения Узбекистана и России приняли документ о сотрудничестве – подробности

12:14 20.10.2024 (обновлено: 12:33 20.10.2024)
© Каракалпакское информационное агентство (ККИА) Флаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2024
© Каракалпакское информационное агентство (ККИА)
Подписаться
В Ташкенте состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию основания Центра здоровья матери и ребенка, с участием специалистов из 12 зарубежных стран.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка договорился о сотрудничестве с двумя российскими медицинскими учреждениями, сообщили в пресс-службе центра.
В Ташкенте состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию основания Центра здоровья матери и ребенка. Конференция собрала экспертов сферы из порядка 12 зарубежных стран и специалистов из всех регионов Узбекистана.
На открытии конференции участникам было зачитано поздравление Шавката Мирзиёева коллективу Республиканского специализированного центра здоровья матери и ребенка с юбилейной датой.
Указом президента ряд сотрудников наградили высокими наградами страны, которые вручила Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенкаКонференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка
Конференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2024
Конференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка
Выступая на конференции, В.и.о. министра здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров отметил: "Забота о здоровье матери и ребенка является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения в Узбекистане, и данная конференция призвана содействовать улучшению качества квалифицированной медицинской помощи женщинам и детям, обмену опытом между специалистами, внедрению в практику современных, научно-обоснованных и наилучших клинических рекомендаций на основе передового международного опыта".
В рамках мероприятия состоялись пленарные и секционные заседания, научно-практические семинары, мастер-классы. В них, наряду с отечественными специалистами, докладчиками, спикерами и модераторами выступили представители ведущих медицинских учреждений Беларуси, Германии, Литвы, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, Республики Корея, Украины, России и Турции.
Самой широко представленной на ташкентской конференции стала научная школа России. Современными технологиями в сфере акушерства и гинекологии поделились специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, Екатеринбурга и Калининграда.
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенкаКонференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка
Конференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2024
Конференция, посвященная 50-летию Центра здоровья матери и ребенка
© Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка
По итогам конференции Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром здоровья матери и ребенка также подписаны Соглашения о сотрудничестве с двумя российскими учреждениями – ГБУЗ МО "Московский областной Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. академика В.И. Краснопольского", а также с ГБУ Калининградской области "Региональный перинатальный центр".
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0