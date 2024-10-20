https://uz.sputniknews.ru/20241020/minenergo-rasskazal-skolko-elektroenergii-proizvedeno-v-uzbekistane-s-nachala-goda--46215846.html
Стало известно, сколько "зеленой" энергии произведено в Узбекистане с начала года
Стало известно, сколько "зеленой" энергии произведено в Узбекистане с начала года
Sputnik Узбекистан
В 7 регионах страны "зеленую" энергию производят 9 солнечных фотоэлектрических станций и 1 ветряная электростанция.
2024-10-20T18:21+0500
2024-10-20T18:21+0500
2024-10-20T18:27+0500
узбекистан
электроэнергия
электростанция
министерство энергетики узбекистана
солнечная электростанция
ветряная электростанция
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. С начала этого года солнечные и ветряные электростанции произвели 4 млрд кВтч электроэнергии. Об это м сообщает Министерство энергетики Узбекистана.По информации ведомства, по состоянию на 20 октября объем электроэнергии, произведенной солнечными и ветряными электростанциями по всей республике с начала 2024 года, составил 4 млрд кВтч.Стоит отметить, что на сегодняшний день "зеленую" энергию в 7 регионах республики производят 9 солнечных фотоэлектростанций общей мощностью 2,7 ГВт и одна ветряная электростанция.За счет данных электростанций за первое полугодие текущего года было произведено 1,6 млрд кВтч. В августе эти показатели достигли 3 млрд кВтч.На сегодняшний день объем электроэнергии, вырабатываемой всеми солнечными и ветряными электростанциями республики, с начала этого года достиг 4 млрд кВтч.В результате с начала года было сэкономлено 1,2 млрд кубометров природного газа, а также предотвращен выброс в атмосферу 1, 680 млн тонн вредных газов.В ведомстве также добавили, что данный объем электроэнергии способен обеспечить электричеством в течение 10 месяцев 2 млн домохозяйств или в течение 1 года 1 млн 666 тысяч домохозяйств.
https://uz.sputniknews.ru/20241016/stroitelstvo-aes-pomojet-razvitiyu-v-uzbekistane-ekonomiki-novogo-tipa-46158544.html
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электростанция зеленая энергия министерство энергетики фэс альтернативная энергетика
электростанция зеленая энергия министерство энергетики фэс альтернативная энергетика
Стало известно, сколько "зеленой" энергии произведено в Узбекистане с начала года
18:21 20.10.2024 (обновлено: 18:27 20.10.2024)
В 7 регионах страны 9 солнечных фотоэлектрических станций и 1 ветряная электростанция производят "зеленую" энергию.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. С начала этого года солнечные и ветряные электростанции произвели 4 млрд кВтч электроэнергии. Об это м сообщает Министерство энергетики Узбекистана.
По информации ведомства, по состоянию на 20 октября объем электроэнергии, произведенной солнечными и ветряными электростанциями по всей республике с начала 2024 года, составил 4 млрд кВтч.
Стоит отметить, что на сегодняшний день "зеленую" энергию в 7 регионах республики производят 9 солнечных фотоэлектростанций общей мощностью 2,7 ГВт и одна ветряная электростанция.
За счет данных электростанций за первое полугодие текущего года было произведено 1,6 млрд кВтч. В августе эти показатели достигли 3 млрд кВтч.
На сегодняшний день объем электроэнергии, вырабатываемой всеми солнечными и ветряными электростанциями республики, с начала этого года достиг 4 млрд кВтч.
"На солнечных электростанциях произведено 3 млрд 493,6 млн кВтч электроэнергии, а на ветряных электростанциях – 506,4 млн кВтч", – уточнили в Минэнерго.
В результате с начала года было сэкономлено 1,2 млрд кубометров природного газа, а также предотвращен выброс в атмосферу 1, 680 млн тонн вредных газов.
В ведомстве также добавили, что данный объем электроэнергии способен обеспечить электричеством в течение 10 месяцев 2 млн домохозяйств или в течение 1 года 1 млн 666 тысяч домохозяйств.