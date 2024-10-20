https://uz.sputniknews.ru/20241020/uzbekistan-kazaxstan-sotrudnichestvo-46215008.html
Узбекистан и Костанайская область Казахстана определили перспективные сферы сотрудничества
Узбекистан и Костанайская область Казахстана определили перспективные сферы сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Речь идет о взаимодействии в сферах сельского хозяйства, промышленности, туризма, торговли, а также об активизации культурно-гуманитарных связей.
2024-10-20T16:50+0500
2024-10-20T16:50+0500
2024-10-20T16:56+0500
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с послом Бахтиёром Ибрагимовым совершила рабочую поездку в Костанайскую область Казахстана, в ходе которой были определены перспективные направления двустороннего сотрудничества, сообщает ИА "Дунё". Как отмечается, в ходе визита узбекские дипломаты встретились с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, туризма, взаимной торговли, активизации культурно-гуманитарных связей.Также состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана, который пройдет в Самарканде 21-22 октября, и участия делегации Костанайской области в данной конференции.Аким Кумар Аксакалов сообщил, что в Костанайской области успешно реализуется проект по производству автомобилей “Chevrolet”. В нынешний период завод выпускает автомобили "Кобальт" и "Оникс".На встрече также были рассмотрены конкретные меры по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана в Казахстан в августе 2024 года.В ходе визита в Костанай Посол Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов также ознакомился с деятельностью предприятий “Allur Group”, “Агромашхолдинг КЗ” и “Саламат Company”.
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узбекистан посол костанайская область казахстан торговля туризм сельское хозяйство промышленность
узбекистан посол костанайская область казахстан торговля туризм сельское хозяйство промышленность
Узбекистан и Костанайская область Казахстана определили перспективные сферы сотрудничества
16:50 20.10.2024 (обновлено: 16:56 20.10.2024)
Речь идет о взаимодействии в сферах сельского хозяйства, промышленности, туризма, торговли, а также об активизации культурно-гуманитарных связей.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с послом Бахтиёром Ибрагимовым совершила рабочую поездку в Костанайскую область Казахстана, в ходе которой были определены перспективные направления двустороннего сотрудничества, сообщает ИА "Дунё".
Как отмечается, в ходе визита узбекские дипломаты встретились с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, туризма, взаимной торговли, активизации культурно-гуманитарных связей.
Также состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана, который пройдет в Самарканде 21-22 октября, и участия делегации Костанайской области в данной конференции.
Аким Кумар Аксакалов сообщил, что в Костанайской области успешно реализуется проект по производству автомобилей “Chevrolet”. В нынешний период завод выпускает автомобили "Кобальт" и "Оникс".
"Этот проект полностью соответствует поручению президентов Узбекистана и Казахстана по расширению промышленной кооперации и созданию крупных и высокотехнологичных производств", - отметил аким области.
На встрече также были рассмотрены конкретные меры по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана в Казахстан в августе 2024 года.
В ходе визита в Костанай Посол Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов также ознакомился с деятельностью предприятий “Allur Group”, “Агромашхолдинг КЗ” и “Саламат Company”.