https://uz.sputniknews.ru/20241020/uzbekistan-kazaxstan-sotrudnichestvo-46215008.html

Узбекистан и Костанайская область Казахстана определили перспективные сферы сотрудничества

Узбекистан и Костанайская область Казахстана определили перспективные сферы сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Речь идет о взаимодействии в сферах сельского хозяйства, промышленности, туризма, торговли, а также об активизации культурно-гуманитарных связей.

2024-10-20T16:50+0500

2024-10-20T16:50+0500

2024-10-20T16:56+0500

узбекистан

казахстан

сотрудничество

туризм

торговля

культура

посол

промышленность

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с послом Бахтиёром Ибрагимовым совершила рабочую поездку в Костанайскую область Казахстана, в ходе которой были определены перспективные направления двустороннего сотрудничества, сообщает ИА "Дунё". Как отмечается, в ходе визита узбекские дипломаты встретились с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, туризма, взаимной торговли, активизации культурно-гуманитарных связей.Также состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана, который пройдет в Самарканде 21-22 октября, и участия делегации Костанайской области в данной конференции.Аким Кумар Аксакалов сообщил, что в Костанайской области успешно реализуется проект по производству автомобилей “Chevrolet”. В нынешний период завод выпускает автомобили "Кобальт" и "Оникс".На встрече также были рассмотрены конкретные меры по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана в Казахстан в августе 2024 года.В ходе визита в Костанай Посол Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов также ознакомился с деятельностью предприятий “Allur Group”, “Агромашхолдинг КЗ” и “Саламат Company”.

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