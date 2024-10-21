https://uz.sputniknews.ru/20241021/missiya-sng-otsenila-provedenie-predvybornoy-agitatsii-v-uzbekistane-46226183.html

Миссия СНГ оценила проведение предвыборной агитации в Узбекистане

Миссия СНГ оценила проведение предвыборной агитации в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Наблюдатели опубликовали промежуточный отчет, где описали проведение агитационной кампании на парламентских выборах в Узбекистане

2024-10-21T12:52+0500

2024-10-21T12:52+0500

2024-10-21T15:52+0500

выборы

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законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Агитационная кампания на парламентских выборах в Узбекистане соответствует нормам избирательного законодательства и проходит спокойно, говорится в промежуточном отчете Миссии наблюдателей СНГ. В документе отмечается, что политические партии и кандидаты находятся в равных условиях для ведения справедливой, честной и конкурентной борьбы за голоса избирателей.При этом Штаб Миссии в Ташкенте с целью мониторинга обратился в ЦИК, Генпрокуратуру, Верховный Суд и МВД Узбекистана с просьбой дать информацию об обращениях граждан в случаях нарушения избирательного процесса.Напомним, агитационная кампания на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана стартовала 22 сентября. Сами выборы пройдут в стране 27 октября впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в закпалате 75 депутатов будут избираться по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. За проведением выборов будут наблюдать свыше одной тысячи международных и зарубежных наблюдателей.

https://uz.sputniknews.ru/20241020/missiya-nablyudateley-sng-posetila-izbiratelnyy-uchastok-posolstvo-uzbekistana--46209447.html

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