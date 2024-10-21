https://uz.sputniknews.ru/20241021/missiya-sng-otsenila-provedenie-predvybornoy-agitatsii-v-uzbekistane-46226183.html
Миссия СНГ оценила проведение предвыборной агитации в Узбекистане
Миссия СНГ оценила проведение предвыборной агитации в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Наблюдатели опубликовали промежуточный отчет, где описали проведение агитационной кампании на парламентских выборах в Узбекистане
2024-10-21T12:52+0500
2024-10-21T12:52+0500
2024-10-21T15:52+0500
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Агитационная кампания на парламентских выборах в Узбекистане соответствует нормам избирательного законодательства и проходит спокойно, говорится в промежуточном отчете Миссии наблюдателей СНГ. В документе отмечается, что политические партии и кандидаты находятся в равных условиях для ведения справедливой, честной и конкурентной борьбы за голоса избирателей.При этом Штаб Миссии в Ташкенте с целью мониторинга обратился в ЦИК, Генпрокуратуру, Верховный Суд и МВД Узбекистана с просьбой дать информацию об обращениях граждан в случаях нарушения избирательного процесса.Напомним, агитационная кампания на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана стартовала 22 сентября. Сами выборы пройдут в стране 27 октября впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в закпалате 75 депутатов будут избираться по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. За проведением выборов будут наблюдать свыше одной тысячи международных и зарубежных наблюдателей.
https://uz.sputniknews.ru/20241020/missiya-nablyudateley-sng-posetila-izbiratelnyy-uchastok-posolstvo-uzbekistana--46209447.html
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снг узбекистан наблюдатели агитация парламентские выборы законодательная палата олий мажлиса
снг узбекистан наблюдатели агитация парламентские выборы законодательная палата олий мажлиса
Миссия СНГ оценила проведение предвыборной агитации в Узбекистане
12:52 21.10.2024 (обновлено: 15:52 21.10.2024)
Штаб Миссии в Ташкенте обратился в ЦИК, Генпрокуратуру, Верховный Суд и МВД Узбекистана с просьбой проинформировать об обращениях граждан в случаях нарушения избирательного процесса.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
Агитационная кампания на парламентских выборах в Узбекистане соответствует нормам избирательного законодательства и проходит спокойно, говорится
в промежуточном отчете Миссии наблюдателей СНГ.
В документе отмечается, что политические партии и кандидаты находятся в равных условиях для ведения справедливой, честной и конкурентной борьбы за голоса избирателей.
"В каждом из 14 регионов республики на местных телерадиоканалах кандидатам и партиям безвозмездно выделено по 150 минут эфира. Кроме того, в период с 23 сентября по 25 октября 2024 года ежедневно на каждом местном телерадиоканале предоставляется по 66 минут для ежедневной трансляции двухминутных агитационных видео- и аудиороликов партий. Еженедельно проводятся теледебаты", — говорится в отчете.
При этом Штаб Миссии в Ташкенте с целью мониторинга обратился в ЦИК, Генпрокуратуру, Верховный Суд и МВД Узбекистана с просьбой дать информацию об обращениях граждан в случаях нарушения избирательного процесса.
Напомним, агитационная кампания на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана стартовала 22 сентября. Сами выборы пройдут в стране 27 октября впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в закпалате 75 депутатов будут избираться по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. За проведением выборов будут наблюдать свыше одной тысячи международных и зарубежных наблюдателей.