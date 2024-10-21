https://uz.sputniknews.ru/20241021/rossotrudnichestvo-pfur-uzbekistan-kurs-rabota-v-russia-46242622.html
Россотрудничество и РУДН откроют в РУз курсы для желающих работать в РФ
Россотрудничество и РУДН откроют в РУз курсы для желающих работать в РФ
Sputnik Узбекистан
Россотрудничество и РУДН откроют совместные курсы для желающих работать в России
2024-10-21T18:29+0500
2024-10-21T18:29+0500
2024-10-21T18:29+0500
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Представительство Россотрудничества и Российский университет дружбы народов (РУДН) откроют в Узбекистане совместные курсы по подготовке к сдаче экзаменов на патент, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте. На этих курсах граждане РУз, которые планируют работать в России, будут изучать русский язык, историю и законодательство РФ.Об этом договорились руководитель представительства Россотрудничества Ирина Старосельская и директор представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников.Сейчас, по словам Андрея Колесникова, экзамены проводятся по заявкам российских работодателей, которые заключили договор с РУДН. Взаимодействие ведется с участием Агентства по внешней миграции Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20240922/kompaniya-sverdlovskaya-oblast-privlechenie-rabotniki-uzbekistan-45779150.html
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узбекистан россия миграция мигрант курсы россотрудничество рудн работа трудовой патент
Россотрудничество и РУДН откроют в РУз курсы для желающих работать в РФ
На этих курсах будут преподавать русский язык, историю и законодательство России.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
Представительство Россотрудничества и Российский университет дружбы народов (РУДН) откроют в Узбекистане совместные курсы по подготовке к сдаче экзаменов на патент, сообщает
пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
На этих курсах граждане РУз, которые планируют работать в России, будут изучать русский язык, историю и законодательство РФ.
Об этом договорились руководитель представительства Россотрудничества Ирина Старосельская и директор представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников.
Сейчас, по словам Андрея Колесникова, экзамены проводятся по заявкам российских работодателей, которые заключили договор с РУДН. Взаимодействие ведется с участием Агентства по внешней миграции Узбекистана.