https://uz.sputniknews.ru/20241021/rossotrudnichestvo-pfur-uzbekistan-kurs-rabota-v-russia-46242622.html

Россотрудничество и РУДН откроют в РУз курсы для желающих работать в РФ

Россотрудничество и РУДН откроют в РУз курсы для желающих работать в РФ

Sputnik Узбекистан

Россотрудничество и РУДН откроют совместные курсы для желающих работать в России

2024-10-21T18:29+0500

2024-10-21T18:29+0500

2024-10-21T18:29+0500

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Представительство Россотрудничества и Российский университет дружбы народов (РУДН) откроют в Узбекистане совместные курсы по подготовке к сдаче экзаменов на патент, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте. На этих курсах граждане РУз, которые планируют работать в России, будут изучать русский язык, историю и законодательство РФ.Об этом договорились руководитель представительства Россотрудничества Ирина Старосельская и директор представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников.Сейчас, по словам Андрея Колесникова, экзамены проводятся по заявкам российских работодателей, которые заключили договор с РУДН. Взаимодействие ведется с участием Агентства по внешней миграции Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20240922/kompaniya-sverdlovskaya-oblast-privlechenie-rabotniki-uzbekistan-45779150.html

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