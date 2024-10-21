https://uz.sputniknews.ru/20241021/russia-texnologiya-problema-voda-uzbekistan-46233493.html

Российская технология поможет решить проблему с питьевой водой в регионах РУз

Российская технология поможет решить проблему с питьевой водой в регионах РУз

Sputnik Узбекистан

Уже 32 страны заинтересованы в приобретении установки по извлечению воды из воздуха

2024-10-21T15:48+0500

2024-10-21T15:48+0500

2024-10-21T15:48+0500

узбекистан

сэз

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В свободной экономической зоне "Навои" завершили испытания первой в мире установки по экстракции (извлечению) питьевой воды из воздуха в регионах с жарким сухим климатом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Эту неприхотливую машину удалось создать после многолетних исследований с участием российского разработчика и руководителя компании Aquagenica Сергея Доржиева. По его словам, установка способна работать в экстремальных условиях жаркого сухого климата при температуре от +10 до +70°С с содержанием в воздухе влаги от 4 гр/м³.Как говорит разработчик, установка производит до 1 000 литров воды в сутки. По результатам государственной экспертизы, санитарно-гигиенические показатели питьевой воды соответствуют всем установленным нормам.Кроме того, добавляет Сергей Доржиев, оборудование в среднем в сутки потребляет электроэнергии в 2 раза меньше, чем мировые аналоги. При этом установка может использовать энергию солнца и ветра.По словам директора СЭЗ, заинтересованность в приобретении установок уже выразили 32 страны — в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.Компания планирует выпуск не менее 500 установок в год. Начать производство на территории СЭЗ "Навои" намерены в 2025 году.

https://uz.sputniknews.ru/20240723/kak-reshat-problemy-vodno-energeticheskoy-sfery-v-tsa-44904555.html

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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