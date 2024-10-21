https://uz.sputniknews.ru/20241021/russia-texnologiya-problema-voda-uzbekistan-46233493.html
Российская технология поможет решить проблему с питьевой водой в регионах РУз
Российская технология поможет решить проблему с питьевой водой в регионах РУз
Sputnik Узбекистан
Уже 32 страны заинтересованы в приобретении установки по извлечению воды из воздуха
2024-10-21T15:48+0500
2024-10-21T15:48+0500
2024-10-21T15:48+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В свободной экономической зоне "Навои" завершили испытания первой в мире установки по экстракции (извлечению) питьевой воды из воздуха в регионах с жарким сухим климатом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Эту неприхотливую машину удалось создать после многолетних исследований с участием российского разработчика и руководителя компании Aquagenica Сергея Доржиева. По его словам, установка способна работать в экстремальных условиях жаркого сухого климата при температуре от +10 до +70°С с содержанием в воздухе влаги от 4 гр/м³.Как говорит разработчик, установка производит до 1 000 литров воды в сутки. По результатам государственной экспертизы, санитарно-гигиенические показатели питьевой воды соответствуют всем установленным нормам.Кроме того, добавляет Сергей Доржиев, оборудование в среднем в сутки потребляет электроэнергии в 2 раза меньше, чем мировые аналоги. При этом установка может использовать энергию солнца и ветра.По словам директора СЭЗ, заинтересованность в приобретении установок уже выразили 32 страны — в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.Компания планирует выпуск не менее 500 установок в год. Начать производство на территории СЭЗ "Навои" намерены в 2025 году.
https://uz.sputniknews.ru/20240723/kak-reshat-problemy-vodno-energeticheskoy-sfery-v-tsa-44904555.html
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
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россия технологии установка вода водные ресурсы узбекистан воздух
россия технологии установка вода водные ресурсы узбекистан воздух
Российская технология поможет решить проблему с питьевой водой в регионах РУз
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Заинтересованность в приобретении установок уже выразили 32 страны.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
В свободной экономической зоне "Навои" завершили испытания первой в мире установки по экстракции (извлечению) питьевой воды из воздуха в регионах с жарким сухим климатом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Эту неприхотливую машину удалось создать после многолетних исследований с участием российского разработчика и руководителя компании Aquagenica Сергея Доржиева. По его словам, установка способна работать в экстремальных условиях жаркого сухого климата при температуре от +10 до +70°С с содержанием в воздухе влаги от 4 гр/м³.
"Зарубежные аналоги экстрагируют воду из воздуха при влажности от 8-10 гр/м³ и в диапазоне температур от +25 до +38°С (или, как заявляется, от +20 до +40°С). Мы рассчитываем, что наша установка поможет в решении проблемы с доступом к чистой питьевой воде в регионах повышенного водного стресса”, — рассказал Сергей Доржиев.
Как говорит разработчик, установка производит до 1 000 литров воды в сутки. По результатам государственной экспертизы, санитарно-гигиенические показатели питьевой воды соответствуют всем установленным нормам.
Кроме того, добавляет Сергей Доржиев, оборудование в среднем в сутки потребляет электроэнергии в 2 раза меньше, чем мировые аналоги. При этом установка может использовать энергию солнца и ветра.
“Это по-настоящему прорывная технология. Она позволит раз и навсегда решить вопрос с качественной питьевой водой в отдаленных и труднодоступных районах Узбекистана. Кроме того, производство в республике открывает большие экспортные перспективы", — уверен директор СЭЗ "Навои" Хабиб Абдуллаев.
По словам директора СЭЗ, заинтересованность в приобретении установок уже выразили 32 страны — в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.
Компания планирует выпуск не менее 500 установок в год. Начать производство на территории СЭЗ "Навои" намерены в 2025 году.