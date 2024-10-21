https://uz.sputniknews.ru/20241021/ryazan-kontsert-uzbekistan-kultura-46223301.html

В Рязани прошел концерт узбекской культуры

В Рязани прошел концерт узбекской культуры

Sputnik Узбекистан

Не менее 400 человека посмотрели спектакли, художественные номера, посетили книжную выставку и модный показ

2024-10-21T11:58+0500

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2024-10-21T12:08+0500

узбекистан

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узбекская культура

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Жители города Рязани ознакомились с узбекской культурой на познавательно-развлекательном мероприятии "Привет из Солнечной страны!", сообщили Sputnik Узбекистан в узбекской НКА "Алмаз" города Рязани. Гости могли сфотографироваться в узбекских национальных костюмах около специальных фотозон, почитать тематические книги, увидеть художественные постеры российского художника Валерия Плахотного о переплетении культур русского и узбекского народов, а также посмотреть спектакли и настоящий модный показ.Концерт посетили порядка 400 человек. С помощью познавательных видеороликов проекта "КультПрыжок" они побывали в древних городах Узбекистана, а также в связи с празднованием 630-летия со дня рождения Мирзо Улугбека познакомились с яркими событиями его жизнедеятельности.Мероприятие провели на базе проекта "ЭтноГраниРязани" при содействии министерства территориальной политики Рязанской области, региональной Общественной палаты, Рязанской городской думы и администрации города Рязани. Проект реализуют за счет субсидий из областного бюджета в рамках программы "Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений, развитие казачества на территории Рязанской области".

https://uz.sputniknews.ru/20241017/fotoxudojniki-evrazii-v-tashkentskom-dome-fotografii-46172321.html

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