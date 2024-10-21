Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241021/ryazan-kontsert-uzbekistan-kultura-46223301.html
В Рязани прошел концерт узбекской культуры
В Рязани прошел концерт узбекской культуры
Sputnik Узбекистан
Не менее 400 человека посмотрели спектакли, художественные номера, посетили книжную выставку и модный показ
2024-10-21T11:58+0500
2024-10-21T12:08+0500
узбекистан
россия
рязань
культура
узбекская культура
концерт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/15/46229098_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_c76f29d712315faa2fec63fbe535aa33.jpg
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Жители города Рязани ознакомились с узбекской культурой на познавательно-развлекательном мероприятии "Привет из Солнечной страны!", сообщили Sputnik Узбекистан в узбекской НКА "Алмаз" города Рязани. Гости могли сфотографироваться в узбекских национальных костюмах около специальных фотозон, почитать тематические книги, увидеть художественные постеры российского художника Валерия Плахотного о переплетении культур русского и узбекского народов, а также посмотреть спектакли и настоящий модный показ.Концерт посетили порядка 400 человек. С помощью познавательных видеороликов проекта "КультПрыжок" они побывали в древних городах Узбекистана, а также в связи с празднованием 630-летия со дня рождения Мирзо Улугбека познакомились с яркими событиями его жизнедеятельности.Мероприятие провели на базе проекта "ЭтноГраниРязани" при содействии министерства территориальной политики Рязанской области, региональной Общественной палаты, Рязанской городской думы и администрации города Рязани. Проект реализуют за счет субсидий из областного бюджета в рамках программы "Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений, развитие казачества на территории Рязанской области".
https://uz.sputniknews.ru/20241017/fotoxudojniki-evrazii-v-tashkentskom-dome-fotografii-46172321.html
узбекистан
россия
рязань
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/15/46229098_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_265e0e24a8f47f502192676c591dc27d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
рязань узбекистан россия узбекская культура концерт национальные костюмы этногранирязани
рязань узбекистан россия узбекская культура концерт национальные костюмы этногранирязани

В Рязани прошел концерт узбекской культуры

11:58 21.10.2024 (обновлено: 12:08 21.10.2024)
© УзНКА "Алмаз" города РязаниКонцерт узбекской культуры в Рязани
Концерт узбекской культуры в Рязани - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2024
© УзНКА "Алмаз" города Рязани
Подписаться
Эксклюзив
Мероприятие посетили не менее 400 человек.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Жители города Рязани ознакомились с узбекской культурой на познавательно-развлекательном мероприятии "Привет из Солнечной страны!", сообщили Sputnik Узбекистан в узбекской НКА "Алмаз" города Рязани.
Гости могли сфотографироваться в узбекских национальных костюмах около специальных фотозон, почитать тематические книги, увидеть художественные постеры российского художника Валерия Плахотного о переплетении культур русского и узбекского народов, а также посмотреть спектакли и настоящий модный показ.
© УзНКА "Алмаз" города РязаниКонцерт узбекской культуры в Рязани
Концерт узбекской культуры в Рязани - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2024
Концерт узбекской культуры в Рязани
© УзНКА "Алмаз" города Рязани
Концерт посетили порядка 400 человек.
С помощью познавательных видеороликов проекта "КультПрыжок" они побывали в древних городах Узбекистана, а также в связи с празднованием 630-летия со дня рождения Мирзо Улугбека познакомились с яркими событиями его жизнедеятельности.
© УзНКА "Алмаз" города РязаниКонцерт узбекской культуры в Рязани
Концерт узбекской культуры в Рязани - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2024
Концерт узбекской культуры в Рязани
© УзНКА "Алмаз" города Рязани
Мероприятие провели на базе проекта "ЭтноГраниРязани" при содействии министерства территориальной политики Рязанской области, региональной Общественной палаты, Рязанской городской думы и администрации города Рязани. Проект реализуют за счет субсидий из областного бюджета в рамках программы "Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений, развитие казачества на территории Рязанской области".
В Ташкентском Доме фотографии проходит выставка фотохудожников Евразии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2024
Что представляют фотохудожники Евразии в Ташкентском доме фотографии
17 октября, 19:00
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0