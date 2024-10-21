https://uz.sputniknews.ru/20241021/uzbekistan-den-uzbekskogo-yazyka-46228521.html
В Узбекистане празднуют День государственного языка
В Узбекистане празднуют День государственного языка
Sputnik Узбекистан
По всей стране проводят различные культурные, образовательные и развлекательные мероприятия
2024-10-21T13:49+0500
2024-10-21T13:49+0500
2024-10-21T16:11+0500
узбекистан
узбекский язык
день узбекского языка
праздник
язык
алишер навои
общество
культура
узбекская культура
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Узбекистане отмечают 35-летие со дня присвоения узбекскому языку статуса государственного. По всей республике возлагают цветы к памятнику поэта, ученого и госдеятеля Алишера Навои, которого считают основоположником современного узбекского языка. С праздником узбекистанцев поздравил министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов. По его словам, сейчас свыше 30 вузов готовят кадры в области узбекского языка и литературы, более 7 тысяч кандидатов и докторов наук, профессоров и преподавателей преподают узбекский язык и литературу в высших учебных заведениях Узбекистана. В рамках широкого празднования Дня узбекского языка более 6 тысяч человек приняли участие в акции "Общественный диктант". Среди иностранных студентов прошел конкурс "Узбекский язык — переводчик моего сердца".
https://uz.sputniknews.ru/20231021/uzbekskiy-yazyk-21-oktyabrya-prazdnik-dusha-natsii-bestsennyy-dar-40173993.html
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узбекистан узбекский язык праздник алишер навои культура
узбекистан узбекский язык праздник алишер навои культура
В Узбекистане празднуют День государственного языка
13:49 21.10.2024 (обновлено: 16:11 21.10.2024)
В честь праздника в стране проводят ряд культурных, просветительских и развлекательных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Узбекистане отмечают 35-летие со дня присвоения узбекскому языку статуса государственного.
По всей республике возлагают цветы к памятнику поэта, ученого и госдеятеля Алишера Навои, которого считают основоположником современного узбекского языка.
С праздником узбекистанцев поздравил министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов. По его словам, сейчас свыше 30 вузов готовят кадры в области узбекского языка и литературы, более 7 тысяч кандидатов и докторов наук, профессоров и преподавателей преподают узбекский язык и литературу в высших учебных заведениях Узбекистана.
В рамках широкого празднования Дня узбекского языка более 6 тысяч человек приняли участие в акции "Общественный диктант". Среди иностранных студентов прошел конкурс "Узбекский язык — переводчик моего сердца".