https://uz.sputniknews.ru/20241021/uzbekistan-den-uzbekskogo-yazyka-46228521.html

В Узбекистане празднуют День государственного языка

В Узбекистане празднуют День государственного языка

Sputnik Узбекистан

По всей стране проводят различные культурные, образовательные и развлекательные мероприятия

2024-10-21T13:49+0500

2024-10-21T13:49+0500

2024-10-21T16:11+0500

узбекистан

узбекский язык

день узбекского языка

праздник

язык

алишер навои

общество

культура

узбекская культура

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Узбекистане отмечают 35-летие со дня присвоения узбекскому языку статуса государственного. По всей республике возлагают цветы к памятнику поэта, ученого и госдеятеля Алишера Навои, которого считают основоположником современного узбекского языка. С праздником узбекистанцев поздравил министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов. По его словам, сейчас свыше 30 вузов готовят кадры в области узбекского языка и литературы, более 7 тысяч кандидатов и докторов наук, профессоров и преподавателей преподают узбекский язык и литературу в высших учебных заведениях Узбекистана. В рамках широкого празднования Дня узбекского языка более 6 тысяч человек приняли участие в акции "Общественный диктант". Среди иностранных студентов прошел конкурс "Узбекский язык — переводчик моего сердца".

https://uz.sputniknews.ru/20231021/uzbekskiy-yazyk-21-oktyabrya-prazdnik-dusha-natsii-bestsennyy-dar-40173993.html

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