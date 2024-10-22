Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241022/brics-i--uzbekistan-46244794.html
Фундамент будущего: что такое БРИКС и чем он интересен Узбекистану
Фундамент будущего: что такое БРИКС и чем он интересен Узбекистану
Sputnik Узбекистан
Развитие БРИКС вызывает высокий интерес к данному объединению со стороны мирового сообщества
2024-10-22T08:56+0500
2024-10-22T10:34+0500
брикс
в мире
сотрудничество
история
политика
внешняя политика
россия
саммит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45811886_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ea920f550f2a2c99a99f5620e89feb0b.jpg
В Казани 22 – 24 октября пройдет XVI саммит БРИКС, который может стать самым масштабным внешнеполитическим событием в России, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.На мероприятие приглашены порядка 36 лидеров государств, страны таких объединений, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Свое участие подтвердил и генсек ООН Антониу Гутерриш.На полях саммита также могут пройти двусторонние переговоры президента Турции с лидерами России, Китая, Индии, а турецкая газета Milliyet пишет, что возможна первая за много лет встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом.Всего в рамках своего председательства в этом году в БРИКС Россия проводит свыше 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Объединение расширяется практически с каждым годом, реализует новые проекты по множеству направлений в международной политике, повышает свое участие в доле мирового ВВП.Узбекистан активно налаживает сотрудничество со странами союза, участвует во многих проектах, например, в Играх БРИКС.Как развивается БРИКС и чем обусловлен такой высокий интерес к данному объединению со стороны мирового сообщества? БРИК. НачалоВ июне 2006 года на Петербургском экономическом форуме было основано содружество, состоявшее из четырех стран: Бразилии, России, Индии и Китая. Так появился БРИК. Но в 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика, и БРИКС стал БРИКСом.Проще говоря, БРИКС — это аббревиатура из первых букв названий стран-основательниц.Однако история названия начинается в 2001 году. Тогда экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил в аналитической записке написал Building Better Global Economic BRICs ("Строим лучшую мировую экономику БРИКс"). Под стремительно развивающимися мировыми экономиками он подразумевал Бразилию, Россию, Индию и Китай. Кроме того, слово БРИКС созвучно с английским bricks — "кирпичи". Так О’Нил подчеркнул, что эти страны во многом станут фундаментом в построении мировой экономики.Интересный факт: на китайском БРИКС (金砖国家) читается как "золотой кирпич стран".Участники объединенияНа июнь 2024 года в БРИКС входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Однако заявки на присоединение к содружеству продолжают поступать. Так, на данный момент известно о желании вступить в БРИКС или сотрудничать с ним в той или иной области, как минимум, от 35 стран мира.СтруктураБРИКС на своем официальном сайте заявлен как неформальное объединение государств. Это не организация, так как нет ни штаб-квартиры, ни устава, ни конкретных руководящих лиц — генсеков, президентов или директоров. Из года в год от страны к стране передается председательство БРИКС, проходят саммиты.Внутри союза есть несколько советов, в числе которых: Совет экспертных центров, Деловой и Научный советы.Цели и задачиЭкономика и политикаСтраны БРИКС активно развивают международную торговлю, обмениваются инвестициями, увеличивают число совместных инфраструктурных объектов и расширяют использование национальных валют во взаимных расчетах.Участники объединения поддерживают принцип многополярного мира и координируют свои позиции по мировой повестке.СоцразвитиеБРИКС ведет большую работу по сокращению бедности и устранению социального неравенства. Отдельное внимание уделяют сфере здравоохранения. Так появилась программа по борьбе с инфекционными заболеваниями. Страны обмениваются данными, проводят совместные клинические испытания и разрабатывают вакцины. На базе этой программы в 2023 году Индия и ЮАР разработали и успешно испытали новую вакцину от малярии.Технический прогрессВажное значение придается развитию инноваций во всех сферах жизни, разработке новых технологий. В 2023 году открылся Международный центр исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) в России. Он сотрудничает с ведущими вузами и компаниями из всех стран БРИКС. Центр разрабатывает интеллектуальные системы для здравоохранения и промышленности.БРИКС в цифрахПосле расширения БРИКС в начале 2024 года блок составляет около 35,7% мирового ВВП по паритету покупательной способности и 46% населения Земли. Совокупная площадь стран БРИКС — 32% суши (48,4 млн квадратных метра), что в 2 раза больше, чем у G7. Как упоминалось ранее, страны союза наращивают долю расчета в нацвалютах. Сейчас она уже достигла 65%.Участники объединения ни раз отмечали, что работа БРИКС не направлена против третьих сторон.БРИКС+ и БРИКС "аутрич"В 2017 году Китай предложил создать постоянный "круг друзей" БРИКС, куда вошли страны-партнеры объединения. Такой формат помогает привлекать к сотрудничеству различные страны глобального Юга. БРИКС+ стал площадкой для обсуждений вопросов повестки дня и решения каких-либо региональных проблем.BRICS "аутрич" (outreach) — тоже инициатива по приглашению к диалогу БРИКС других стран, предложенная ЮАР в 2013 году. Однако она несколько отличается от БРИКС+."Аутрич" подразумевает налаживание связей со странами субрегиона чередующейся каждый год страны-председателя. А вот формат БРИКС+ не ограничивается регионами, предлагает более широкий подход к сотрудничеству с мировыми партнерами.ПроектыКак объединение постоянно расширяющееся и глобальное, БРИКС создает множество проектов, которые так или иначе способствуют ускоренному росту экономик стран союза и их партнеров.Так, БРИКС планирует создать свою собственную валюту без упразднения нацвалют в расчетах.Ведет работу Новый банк развития, который был создан для сбора ресурсов на проекты инфраструктуры. Сейчас в портфеле Банка 96 проектов, а общая сумма утвержденного финансирования составляет $32,8 млрд.В июле 2014 года появился Пул условных валютных резервов. Это соглашение, по которому ЦБ стран БРИКС могут помогать друг другу при возникновении проблем с долларовой ликвидностью (возможность быстро обменять одну денежную единицу на другую). Объем пула — $100 млрд.Еще одно новшество — BRICS Pay (БРИКС "пэй") — собственная платежная система, объединяющая национальные системы союза. Запустить ее планируют не раньше 2025 года, но участники Делового форума БРИКС уже получили демо-карты BRICS Pay. На счету находятся средства, которыми можно расплатиться за кофе или сувениры. Карточки действуют в трех точках Центра международной торговли.Однако в списке проектов БРИКС не только экономика и финансы. Ежегодно проходят мультиспортивные Игры БРИКС, фестиваль документальных фильмов, открылся Университет БРИКС, ведут работу Экспертные центры и еще множество других инициатив, направленных на совершенствование науки, искусства и образования.В чем плюс участия для УзбекистанаУзбекистан не является формальным участником БРИКС+, однако, к примеру, в июне 2022 года Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принимал участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате "БРИКС плюс". Как считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев, Узбекистану должно быть интересно участие в проектах БРИКС по формированию платежных систем, которые бы позволили создать альтернативу Бреттон-Вудской системе, где доллар — мировая резервная валюта.По его мнению, активная работа с БРИКС для Узбекистана — объективная необходимость для развития производства и усиления внешнеэкономических связей, поиска новых партнеров и рынков. Эксперт считает, что логика глобальных изменений будет вести Узбекистан в сторону БРИКС, а не в сторону Запада, потенциал которого снижается.
https://uz.sputniknews.ru/20241018/putin-realizatsiya-potentsial-briks-vygoda-strana-46194391.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45811886_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_e89e2eabf0d5db649e1d66af46b1735c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
брикс страны россия саммит китай индия бразилия юар развитие узбекистан валюта нбр
брикс страны россия саммит китай индия бразилия юар развитие узбекистан валюта нбр

Фундамент будущего: что такое БРИКС и чем он интересен Узбекистану

08:56 22.10.2024 (обновлено: 10:34 22.10.2024)
© Sputnik / Антон ДенисовСимволика БРИКС
Символика БРИКС - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Антон Денисов
Подписаться
Эксклюзив
Об истории БРИКС, его развитии и планах читайте в материале Sputnik Узбекистан.
В Казани 22 – 24 октября пройдет XVI саммит БРИКС, который может стать самым масштабным внешнеполитическим событием в России, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На мероприятие приглашены порядка 36 лидеров государств, страны таких объединений, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Свое участие подтвердил и генсек ООН Антониу Гутерриш.
На полях саммита также могут пройти двусторонние переговоры президента Турции с лидерами России, Китая, Индии, а турецкая газета Milliyet пишет, что возможна первая за много лет встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом.
Всего в рамках своего председательства в этом году в БРИКС Россия проводит свыше 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Объединение расширяется практически с каждым годом, реализует новые проекты по множеству направлений в международной политике, повышает свое участие в доле мирового ВВП.
Узбекистан активно налаживает сотрудничество со странами союза, участвует во многих проектах, например, в Играх БРИКС.
Как развивается БРИКС и чем обусловлен такой высокий интерес к данному объединению со стороны мирового сообщества?
БРИКС от пяти стран до глобального партнерства - Sputnik Узбекистан
БРИКС от пяти стран до глобального партнерства - Sputnik Узбекистан

БРИК. Начало

В июне 2006 года на Петербургском экономическом форуме было основано содружество, состоявшее из четырех стран: Бразилии, России, Индии и Китая. Так появился БРИК. Но в 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика, и БРИКС стал БРИКСом.
Проще говоря, БРИКС — это аббревиатура из первых букв названий стран-основательниц.
Однако история названия начинается в 2001 году. Тогда экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил в аналитической записке написал Building Better Global Economic BRICs ("Строим лучшую мировую экономику БРИКс"). Под стремительно развивающимися мировыми экономиками он подразумевал Бразилию, Россию, Индию и Китай. Кроме того, слово БРИКС созвучно с английским bricks — "кирпичи". Так О’Нил подчеркнул, что эти страны во многом станут фундаментом в построении мировой экономики.
Интересный факт: на китайском БРИКС (金砖国家) читается как "золотой кирпич стран".

Участники объединения

На июнь 2024 года в БРИКС входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Однако заявки на присоединение к содружеству продолжают поступать. Так, на данный момент известно о желании вступить в БРИКС или сотрудничать с ним в той или иной области, как минимум, от 35 стран мира.

Структура

БРИКС на своем официальном сайте заявлен как неформальное объединение государств. Это не организация, так как нет ни штаб-квартиры, ни устава, ни конкретных руководящих лиц — генсеков, президентов или директоров. Из года в год от страны к стране передается председательство БРИКС, проходят саммиты.
Внутри союза есть несколько советов, в числе которых: Совет экспертных центров, Деловой и Научный советы.

Цели и задачи

Экономика и политика
Страны БРИКС активно развивают международную торговлю, обмениваются инвестициями, увеличивают число совместных инфраструктурных объектов и расширяют использование национальных валют во взаимных расчетах.
Участники объединения поддерживают принцип многополярного мира и координируют свои позиции по мировой повестке.
Соцразвитие
БРИКС ведет большую работу по сокращению бедности и устранению социального неравенства. Отдельное внимание уделяют сфере здравоохранения. Так появилась программа по борьбе с инфекционными заболеваниями. Страны обмениваются данными, проводят совместные клинические испытания и разрабатывают вакцины. На базе этой программы в 2023 году Индия и ЮАР разработали и успешно испытали новую вакцину от малярии.
Технический прогресс
Важное значение придается развитию инноваций во всех сферах жизни, разработке новых технологий. В 2023 году открылся Международный центр исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) в России. Он сотрудничает с ведущими вузами и компаниями из всех стран БРИКС. Центр разрабатывает интеллектуальные системы для здравоохранения и промышленности.

БРИКС в цифрах

После расширения БРИКС в начале 2024 года блок составляет около 35,7% мирового ВВП по паритету покупательной способности и 46% населения Земли. Совокупная площадь стран БРИКС — 32% суши (48,4 млн квадратных метра), что в 2 раза больше, чем у G7. Как упоминалось ранее, страны союза наращивают долю расчета в нацвалютах. Сейчас она уже достигла 65%.
Участники объединения ни раз отмечали, что работа БРИКС не направлена против третьих сторон.

БРИКС+ и БРИКС "аутрич"

В 2017 году Китай предложил создать постоянный "круг друзей" БРИКС, куда вошли страны-партнеры объединения. Такой формат помогает привлекать к сотрудничеству различные страны глобального Юга. БРИКС+ стал площадкой для обсуждений вопросов повестки дня и решения каких-либо региональных проблем.
BRICS "аутрич" (outreach) — тоже инициатива по приглашению к диалогу БРИКС других стран, предложенная ЮАР в 2013 году. Однако она несколько отличается от БРИКС+.
"Аутрич" подразумевает налаживание связей со странами субрегиона чередующейся каждый год страны-председателя. А вот формат БРИКС+ не ограничивается регионами, предлагает более широкий подход к сотрудничеству с мировыми партнерами.

Проекты

Как объединение постоянно расширяющееся и глобальное, БРИКС создает множество проектов, которые так или иначе способствуют ускоренному росту экономик стран союза и их партнеров.
Так, БРИКС планирует создать свою собственную валюту без упразднения нацвалют в расчетах.
Ведет работу Новый банк развития, который был создан для сбора ресурсов на проекты инфраструктуры. Сейчас в портфеле Банка 96 проектов, а общая сумма утвержденного финансирования составляет $32,8 млрд.
В июле 2014 года появился Пул условных валютных резервов. Это соглашение, по которому ЦБ стран БРИКС могут помогать друг другу при возникновении проблем с долларовой ликвидностью (возможность быстро обменять одну денежную единицу на другую). Объем пула — $100 млрд.
Еще одно новшество — BRICS Pay (БРИКС "пэй") — собственная платежная система, объединяющая национальные системы союза. Запустить ее планируют не раньше 2025 года, но участники Делового форума БРИКС уже получили демо-карты BRICS Pay. На счету находятся средства, которыми можно расплатиться за кофе или сувениры. Карточки действуют в трех точках Центра международной торговли.
Однако в списке проектов БРИКС не только экономика и финансы. Ежегодно проходят мультиспортивные Игры БРИКС, фестиваль документальных фильмов, открылся Университет БРИКС, ведут работу Экспертные центры и еще множество других инициатив, направленных на совершенствование науки, искусства и образования.

В чем плюс участия для Узбекистана

Узбекистан не является формальным участником БРИКС+, однако, к примеру, в июне 2022 года Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принимал участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате "БРИКС плюс".
Как считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев, Узбекистану должно быть интересно участие в проектах БРИКС по формированию платежных систем, которые бы позволили создать альтернативу Бреттон-Вудской системе, где доллар — мировая резервная валюта.

"В период геополитической трансформации усиливается конфронтация между различными блоками, и в рамках этой конфронтации одним из главных инструментов будет использование валют и каких-то санкций, которые касаются, прежде всего, обращения валют, обмена валюты. Поэтому формирование альтернативы Бреттон-Вудской системы — это один из главных шагов на пути формирования нового многополярного миропорядка", — объясняет эксперт.

По его мнению, активная работа с БРИКС для Узбекистана — объективная необходимость для развития производства и усиления внешнеэкономических связей, поиска новых партнеров и рынков.

"Узбекистану нужно искать новые рынки, не привычные скукоживающиеся рынки западных стран, а новые рынки, растущие. Туда надо выходить узбекскому бизнесу. Смотреть на Запад и делать ставку на Запад в нынешних условиях — это все равно, что идти вперед, но при этом голова повернута назад", — уверен Бахтиёр Эргашев.

Эксперт считает, что логика глобальных изменений будет вести Узбекистан в сторону БРИКС, а не в сторону Запада, потенциал которого снижается.

"Запад ничего не предлагает конструктивного, нового, позитивного, объединяющего. Запад только делит, а Глобальный Юг предлагает объединяться, предлагает идти вперед, развиваться на основе равноправия, равенства. Это очень важно, и это привлекает все страны", — говорит директор ташкентского Центра исследовательских инициатив "Ma'no".

Выступление Владимира Путина на Деловом форуме БРИКС в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2024
Путин: Реализация потенциала БРИКС принесет максимальную выгоду нашим странам
18 октября, 14:55
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0