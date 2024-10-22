https://uz.sputniknews.ru/20241022/brics-i--uzbekistan-46244794.html

Фундамент будущего: что такое БРИКС и чем он интересен Узбекистану

Фундамент будущего: что такое БРИКС и чем он интересен Узбекистану

Sputnik Узбекистан

Развитие БРИКС вызывает высокий интерес к данному объединению со стороны мирового сообщества

2024-10-22T08:56+0500

2024-10-22T08:56+0500

2024-10-22T10:34+0500

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В Казани 22 – 24 октября пройдет XVI саммит БРИКС, который может стать самым масштабным внешнеполитическим событием в России, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.На мероприятие приглашены порядка 36 лидеров государств, страны таких объединений, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Свое участие подтвердил и генсек ООН Антониу Гутерриш.На полях саммита также могут пройти двусторонние переговоры президента Турции с лидерами России, Китая, Индии, а турецкая газета Milliyet пишет, что возможна первая за много лет встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом.Всего в рамках своего председательства в этом году в БРИКС Россия проводит свыше 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Объединение расширяется практически с каждым годом, реализует новые проекты по множеству направлений в международной политике, повышает свое участие в доле мирового ВВП.Узбекистан активно налаживает сотрудничество со странами союза, участвует во многих проектах, например, в Играх БРИКС.Как развивается БРИКС и чем обусловлен такой высокий интерес к данному объединению со стороны мирового сообщества? БРИК. НачалоВ июне 2006 года на Петербургском экономическом форуме было основано содружество, состоявшее из четырех стран: Бразилии, России, Индии и Китая. Так появился БРИК. Но в 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика, и БРИКС стал БРИКСом.Проще говоря, БРИКС — это аббревиатура из первых букв названий стран-основательниц.Однако история названия начинается в 2001 году. Тогда экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил в аналитической записке написал Building Better Global Economic BRICs ("Строим лучшую мировую экономику БРИКс"). Под стремительно развивающимися мировыми экономиками он подразумевал Бразилию, Россию, Индию и Китай. Кроме того, слово БРИКС созвучно с английским bricks — "кирпичи". Так О’Нил подчеркнул, что эти страны во многом станут фундаментом в построении мировой экономики.Интересный факт: на китайском БРИКС (金砖国家) читается как "золотой кирпич стран".Участники объединенияНа июнь 2024 года в БРИКС входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Однако заявки на присоединение к содружеству продолжают поступать. Так, на данный момент известно о желании вступить в БРИКС или сотрудничать с ним в той или иной области, как минимум, от 35 стран мира.СтруктураБРИКС на своем официальном сайте заявлен как неформальное объединение государств. Это не организация, так как нет ни штаб-квартиры, ни устава, ни конкретных руководящих лиц — генсеков, президентов или директоров. Из года в год от страны к стране передается председательство БРИКС, проходят саммиты.Внутри союза есть несколько советов, в числе которых: Совет экспертных центров, Деловой и Научный советы.Цели и задачиЭкономика и политикаСтраны БРИКС активно развивают международную торговлю, обмениваются инвестициями, увеличивают число совместных инфраструктурных объектов и расширяют использование национальных валют во взаимных расчетах.Участники объединения поддерживают принцип многополярного мира и координируют свои позиции по мировой повестке.СоцразвитиеБРИКС ведет большую работу по сокращению бедности и устранению социального неравенства. Отдельное внимание уделяют сфере здравоохранения. Так появилась программа по борьбе с инфекционными заболеваниями. Страны обмениваются данными, проводят совместные клинические испытания и разрабатывают вакцины. На базе этой программы в 2023 году Индия и ЮАР разработали и успешно испытали новую вакцину от малярии.Технический прогрессВажное значение придается развитию инноваций во всех сферах жизни, разработке новых технологий. В 2023 году открылся Международный центр исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) в России. Он сотрудничает с ведущими вузами и компаниями из всех стран БРИКС. Центр разрабатывает интеллектуальные системы для здравоохранения и промышленности.БРИКС в цифрахПосле расширения БРИКС в начале 2024 года блок составляет около 35,7% мирового ВВП по паритету покупательной способности и 46% населения Земли. Совокупная площадь стран БРИКС — 32% суши (48,4 млн квадратных метра), что в 2 раза больше, чем у G7. Как упоминалось ранее, страны союза наращивают долю расчета в нацвалютах. Сейчас она уже достигла 65%.Участники объединения ни раз отмечали, что работа БРИКС не направлена против третьих сторон.БРИКС+ и БРИКС "аутрич"В 2017 году Китай предложил создать постоянный "круг друзей" БРИКС, куда вошли страны-партнеры объединения. Такой формат помогает привлекать к сотрудничеству различные страны глобального Юга. БРИКС+ стал площадкой для обсуждений вопросов повестки дня и решения каких-либо региональных проблем.BRICS "аутрич" (outreach) — тоже инициатива по приглашению к диалогу БРИКС других стран, предложенная ЮАР в 2013 году. Однако она несколько отличается от БРИКС+."Аутрич" подразумевает налаживание связей со странами субрегиона чередующейся каждый год страны-председателя. А вот формат БРИКС+ не ограничивается регионами, предлагает более широкий подход к сотрудничеству с мировыми партнерами.ПроектыКак объединение постоянно расширяющееся и глобальное, БРИКС создает множество проектов, которые так или иначе способствуют ускоренному росту экономик стран союза и их партнеров.Так, БРИКС планирует создать свою собственную валюту без упразднения нацвалют в расчетах.Ведет работу Новый банк развития, который был создан для сбора ресурсов на проекты инфраструктуры. Сейчас в портфеле Банка 96 проектов, а общая сумма утвержденного финансирования составляет $32,8 млрд.В июле 2014 года появился Пул условных валютных резервов. Это соглашение, по которому ЦБ стран БРИКС могут помогать друг другу при возникновении проблем с долларовой ликвидностью (возможность быстро обменять одну денежную единицу на другую). Объем пула — $100 млрд.Еще одно новшество — BRICS Pay (БРИКС "пэй") — собственная платежная система, объединяющая национальные системы союза. Запустить ее планируют не раньше 2025 года, но участники Делового форума БРИКС уже получили демо-карты BRICS Pay. На счету находятся средства, которыми можно расплатиться за кофе или сувениры. Карточки действуют в трех точках Центра международной торговли.Однако в списке проектов БРИКС не только экономика и финансы. Ежегодно проходят мультиспортивные Игры БРИКС, фестиваль документальных фильмов, открылся Университет БРИКС, ведут работу Экспертные центры и еще множество других инициатив, направленных на совершенствование науки, искусства и образования.В чем плюс участия для УзбекистанаУзбекистан не является формальным участником БРИКС+, однако, к примеру, в июне 2022 года Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принимал участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате "БРИКС плюс". Как считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев, Узбекистану должно быть интересно участие в проектах БРИКС по формированию платежных систем, которые бы позволили создать альтернативу Бреттон-Вудской системе, где доллар — мировая резервная валюта.По его мнению, активная работа с БРИКС для Узбекистана — объективная необходимость для развития производства и усиления внешнеэкономических связей, поиска новых партнеров и рынков. Эксперт считает, что логика глобальных изменений будет вести Узбекистан в сторону БРИКС, а не в сторону Запада, потенциал которого снижается.

https://uz.sputniknews.ru/20241018/putin-realizatsiya-potentsial-briks-vygoda-strana-46194391.html

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