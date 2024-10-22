https://uz.sputniknews.ru/20241022/moskva-kompanii-biznes-missiya-uzbekistan-46260787.html
Московские компании заключили более 200 экспортных контрактов с узбекскими партнерами
Московские компании заключили более 200 экспортных контрактов с узбекскими партнерами
Sputnik Узбекистан
Заместитель гендиректора АНО "Московский экспортный центр": Предлагаемые московскими компаниями складские решения, решения для банковского сектора, строительства, медицины всегда находят партнеров в Ташкенте
2024-10-22T15:33+0500
2024-10-22T15:33+0500
2024-10-22T15:49+0500
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Московские компании заключили более 200 экспортных контрактов с узбекскими партнерами на сумму свыше 30 млн рублей. Об этом рассказала заместитель генерального директора АНО "Московский экспортный центр" Надежда Ларионова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан. Речь шла о визите многоотраслевой деловой миссии компаний Москвы в Узбекистан.Также, по словам Ларионовой, компании из Москвы начали размещать свою продукцию в узбекском маркетплейсе Uzum.Она выразила надежду, что продукция компаний из российской столицы в ближайшее время также появится в сетях ритейла в Узбекистане.Представитель экспортного центра сообщила, что в бизнес-миссию из Москвы вошли около 20 компаний из сферы IT, а также производители детских товаров, косметики, пищевой продукции и банковского оборудования."Опыт наших предыдущих мероприятий показывает, что предлагаемые московскими компаниями складские решения, решения для банковского сектора, строительства, медицины, эти решения всегда находят себе своих партнеров здесь в Ташкенте", — добавила Ларионова.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
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москва компании заключение экспорт контракты узбекистан партнеры
москва компании заключение экспорт контракты узбекистан партнеры
Московские компании заключили более 200 экспортных контрактов с узбекскими партнерами
15:33 22.10.2024 (обновлено: 15:49 22.10.2024)
Эксклюзив
Заместитель гендиректора АНО "Московский экспортный центр": Предлагаемые московскими компаниями складские решения, решения для банковского сектора, строительства, медицины всегда находят партнеров в Ташкенте.
Московские компании заключили более 200 экспортных контрактов с узбекскими партнерами на сумму свыше 30 млн рублей. Об этом рассказала заместитель генерального директора АНО "Московский экспортный центр" Надежда Ларионова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Речь шла о визите многоотраслевой деловой миссии компаний Москвы в Узбекистан.
Также, по словам Ларионовой, компании из Москвы начали размещать свою продукцию в узбекском маркетплейсе Uzum.
"Мы предлагаем нашим компаниям размещать свою продукцию на электронных маркетплейсах. И в этом году мы запустили как раз поддержку по управлению размещением московских компаний на площадке Uzum. И уже на Uzum есть московские компании — наши производители", — сказала Ларионова.
Она выразила надежду, что продукция компаний из российской столицы в ближайшее время также появится в сетях ритейла в Узбекистане.
Представитель экспортного центра сообщила, что в бизнес-миссию из Москвы вошли около 20 компаний из сферы IT, а также производители детских товаров, косметики, пищевой продукции и банковского оборудования.
"Опыт наших предыдущих мероприятий показывает, что предлагаемые московскими компаниями складские решения, решения для банковского сектора, строительства, медицины, эти решения всегда находят себе своих партнеров здесь в Ташкенте", — добавила Ларионова.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.