https://uz.sputniknews.ru/20241022/obschenatsionalnyy-proekt-yashil-makon-uzbekistan-46248051.html

Общенациональный проект "Яшил макон" в Узбекистане: планы на 2025

Общенациональный проект "Яшил макон" в Узбекистане: планы на 2025

Sputnik Узбекистан

В следующем году на реализацию проекта "Яшил макон" выделят 100 млрд сумов. В инвестпрограмму также включат расходы на 3-летний уход за деревьями, защиту от болезней и полив

2024-10-22T11:13+0500

2024-10-22T11:13+0500

2024-10-22T11:13+0500

узбекистан

яшил макон

видеоселекторное совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

озеленение

общество

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, где обсудили результативность работы в рамках общенационального проекта "Яшил макон" и приоритетные задачи на перспективу, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В республике поставлена цель ежегодно высаживать 200 млн деревьев и кустарников, чтобы довести уровень озеленения до 30% к 2030 году. В последние годы этот показатель достиг 12%. Весной 2024-го высадили 138 млн саженцев. С начала года создали более 10 тыс. гектаров зеленых поясов, министерства и хокимияты разбили 257 садов. В Приаралье площадь зеленого покрова превысила 2 млн гектаров. В связи с этим, глава республики определил задачи на текущий сезон и следующий год. Речь шла о необходимости увеличения количества саженцев, приспособленных к климату Узбекистана. В частности, при эффективном сотрудничестве с Академией наук, экослужбами, организациями сельского, водного и лесного хозяйства, научно-исследовательскими учреждениями системы карантина, вузами, лабораториями in vitro можно получить в 2-3 раза больше дохода от выращивания семян и саженцев. В Нукусском, Арнасайском, Каракульском и Мубарекском районах в следующем году создадут 4 сада с засухоустойчивыми и солеустойчивыми галофитами. Также на 250 тыс. гектаров пустынь Каракалпакстана, Бухарской, Джизакской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей с помощью дронов высеют не требующие воды семена саксаула, кандыма и черкеза. Весной путем отбора здоровых материнских плантаций в лесных хозяйствах будут заготавливать 1,5 тыс. тонн семян в год. На основе опыта Южной Кореи наладят получение 2 млн саженцев засухоустойчивых, приспособленных к климатическим условиям растений методом закрытой корневой системы и in vitro. На землях института имени Махмуда Мирзаева в Самаркандской, Хорезмской, Ташкентской областях и Ферганской долине будут ежегодно выращивать 10 млн саженцев фруктовых деревьев. Президент отметил, что озеленение и благоустройство нужны прежде всего самим людям. Поэтому представители "махаллинской семерки" будут выращивать на закрепленных за ними улицах по 100 штук, в общей сложности 6 млн декоративных деревьев. Кроме того, на других улицах, пустующих площадях и вокруг многоэтажных домов высадят 3 млн саженцев. В целом в махаллях можно посадить 20 млн декоративных и фруктовых деревьев. Глава республики поручил Агентству лесного хозяйства организовать ярмарки во всех махаллях и поставить 30 млн саженцев. Хокимияты и министерства планируют осенью посадить 40 млн саженцев. В частности, вдоль 13 международных автомобильных дорог высадят 9 млн саженцев. Еще 2 тыс. километров придорожных участков распределят между 10 тыс. граждан и предпринимателей для этих целей. Саженцы также высадят вдоль железнодорожных линий Ташкент – Самарканд и Самарканд – Карши. На окраинах полей вырастят 21 миллион тополей, шелковиц и виноградных лоз. Минобороны будет отвечать за посадку 200 тыс. саженцев, а системы МВД, Нацгвардии и МЧС — по 100 тыс. саженцев. Вокруг мусорных полигонов создадут "зеленый пояс". В республике проведут два эксперимента по орошению. В частности, в 27 районах разрешат бурение по одной скважине. Весной на склонах гор и холмов 14 районов на площади 500 гектаров начнут посадку деревьев террасным методом. Президент дал поручения создать в регионах зеленые зоны и общественные парки в рамках проекта "Менинг боғим". Эти участки до посевного сезона разместят на портале Открытого бюджета, где укажут рекомендации по видам деревьев и их стоимость. Кроме того, через мобильное приложение внедрят систему предупреждения лиц, проявивших безответственность в уходе за насаждениями. Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях роста населения крупнейшим резервом для обеспечения продовольственной безопасности являются пастбища.Еще одна проблема — исчезновение растительного покрова степей. В связи с этим глава Мирзиёев поручил ответственным лицам увеличить площадь зеленых насаждений в степных и полупустынных районах Бухарской и Навоийской областей. Перед агентством поставили задачу создать совместно с Академией наук опытно-экспериментальную площадку на 20 гектарах и выращивать растения, восстанавливающие деградированные пастбища. Президент также затронул вопросы широкой популяризации здорового образа жизни в обществе. Он подчеркнул важность внедрения новых подходов к повышению физической активности населения, популяризации спорта, ходьбы и правильного питания.

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